Uzak diyarlarda yaşarken, kendi insanımızın samimi hikayelerini dinlemek gibisi var mıdır? Lacivert Dergi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle yurt dışı buluşmaları kapsamında düzenlenen Fransa buluşması, zorluklar karşısında pes etmenin bir seçenek olmadığını, çalışmanın ve inanmanın her zaman başarı getireceğini bir kez daha hatırlattı. 2023'te Macaristan, Kosova ve Almanya'da gerçekleşen etkinliğin 2024'te İtalya ve Malta'dan sonraki durağı Fransa oldu.







Vakıfbank'ın sponsorluğunda Paris'te gerçekleşen söyleşilere komedyen, oyuncu Doğu Demirkol, Klinik Psikolog Beyhan Budak, Yazar Tarık Tufan ve Şef Çiğdem Seferoğlu katıldı. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in de katıldığı program, yoğun ilgi gördü.

15 Şubat'ta Nimes'de gerçekleşen ikinci söyleşide ise yine Klinik Psikolog Beyhan Budak, Yazar Tarık Tufan, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ve Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar katılımcılarla buluştu.







'EYFEL DEMİR, BEN İNSANIM'

Moderatörlüğünü üstlendiğim etkinlikte Doğu Demirkol stand-up gösterilerine nasıl başladığını anlatırken; sinema ve komedi alanındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Gülmekten gözümden yaş gelen bölümlerden biri, Doğu'nun gösterisine ilk çıktığında söylediği "Selamın aleyküm" sözüydü.

İroni şu ki Doğu'dan sonra birçok kişi "Selamın aleyküm" diyerek sahneye çıkmaya başladı. Doğu'ya, "Selamın aleyküm'ün öncüsü oldun" diye takıldık.









Eyfel Kulesi'nin hikayesiyle benzettiğim Doğu, "O da mı yuhalanmış benim gibi?" diye sordu. "Evet o da beğenilmedi, istenmedi ama şu an Fransa'nın yıldızı, sen de onun gibi bizim ülkemizin yıldızısın" dedim. "İyi de o demir yığını, ben insanım, o üzülmeyebilir ama ben üzüldüm yuhalanınca" diyerek esprili bir itirafta bulundu. Doğu ile geçen söyleşi adeta bir komedi zirvesi gibiydi.

Şef Çiğdem Seferoğlu'nun hikayesi de beni en çok etkileyenler arasındaydı. Türk mutfağının dünya gastronomisindeki yerinden bahsederken, New York Times gazetesinde atılan 'Türk mutfağının yıldızı' başlığının kendisini çok mutlu ettiğini, Paris'in ona uğurlu geldiğini söyledi. Seferoğlu, "Türk mutfağını doğru temsil edebilmek ve ülkemiz gastronomisini doğru şekilde anlatabilmek için elimden geleni yapıyorum" dedi. Çiğdem gibi şefler oldukça gerçekten de mutfağımız en iyi şekilde temsil ediliyor.







TUFAN'IN HİKAYESİ

Söyleşinin diğer konuğu Tarik Tufan 11. kitabına giden yolda yaşadığı iniş çıkışlardan bahsetti. İlham verici hikayesi çocukluk başlıyor aslında.

Annesinin okuduğu bir kitabı sorgulaması üzerine yaptığı inanç testlerini anlattı, hedefinin aslında yazarlık değil de o yaşta en büyük iş olarak gördüğü 'makinecilik' olduğunu söyledi. Tüm bunları anlatırken, Tufan'ın içinden adeta bir komedyen çıktı.

Klinik Psikolog Beyhan Budak ise 'Kendine iyi Davranmak' başlıklı konuşmasında yaşamın içinde yer alan zorluklarla nasıl baş edebileceğimizi anlattı. Dünya zaten zor bir dönemden geçiyor, neden diye çok sorgulamadan kabullenişle, farkında olarak yaşamamızı önerdi. Psikolojiyi korumamız, keyfimizin kahyasına biraz zaman ayırmamız gerektiğini söyledi, meşhur 'İncinmişsin sen' videosuna atıfta bulunarak "Çok incinmeyin" dedi.



NİMES'TE TÜRKLER

Etkinliğin ikinci durağı olan Nimes'deki söyleşiye T.C. Marsilya Başkonsolosu Sait Evren Güner de katıldı. Lacivert Dergi Yayın Direktörü Mustafa Akar konuşmasında şunları söyledi: "Yurt dışı buluşmalarındaki 9. şehrimiz. Türkiye'de konuştuğumuz meseleleri ve fikirleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek."

Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ise yurt dışında yaşayan Türklerin, Türk gelenek ve göreneklerini yaşatmakta ne kadar başarılı olduklarından ve bunun öneminden bahsetti. Altay, Nimes Fransız Türk Kültür Derneği'nin bu yöndeki çabalarının öneminin altını çizdi.