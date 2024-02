Son zamanlarda uzay ve sanat dünyası adeta bir araya gelmiş, kozmosun karanlığında yepyeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Jeff Koons'un 125 heykelinin Ay'a fırlatılmasıyla birlikte, uzay adeta bir açık hava müzesine dönüşüyor. Peki, bu durum neyin nesi? Gezegenler mi sanatsız kaldı, yoksa evrensel bir sanat akımının başlangıcına mı şahit oluyoruz? Merkür'ün çağdaş sanatın merkezi olduğunu hayal edin. Parlak ve canlı eserler, gezegenin atmosferinde adeta bir ışık şöleni yaratıyor. Satürn ise klasik sanatın savunucusu, halkalı yapısıyla adeta bir Rönesans tablosu gibi. Uranüs'e baktığımızda ise dijital sanatın hakim olduğunu görüyoruz. Renkli pikseller ve soyut formlar, buz devi gezegene bambaşka bir hava katıyor. Peki, ya Picasso seven bir gezegen varsa? Venüs belki de romantik eserlere ev sahipliği yapıyor, kim bilir?







Bu durumda koleksiyonerler nerede yaşıyor dersiniz? Elbette uzay istasyonlarında! Galaksiler arası bir sanat fuarına katılmış gibi, eserleri inceleyip, değer biçiyorlar. Uzay ve sanat dünyasının bu karmaşık birleşimi, birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Bu eserler ne kadar kalıcı olacak? Uzay ortamı sanat eserlerine zarar verir mi? Yoksa bu eserler, evrenin sonsuzluğuna mı mahkum? Her ne olursa olsun, Jeff Koons'un uzaya eser göndermesi, sanatın sınırlarını zorlayan ve yepyeni bir bakış açısı sunan bir gelişme. Belki de yakın gelecekte, Mars'ta bir bienal veya Jüpiter'de bir sanat kolonisi bile görebiliriz. Kim bilir? Belki de evrenin gizemini çözmenin anahtarı sanatta saklıdır. Pek çok gecikmenin ardından Jeef Koons'un eserleri Nasa'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Cape Canaveral'dan aya gönderildi.







İLK SANAT ESERİ

Ay Evreleri Projesi olarak bilinen girişim ilk olarak 2022'de duyurulmuştu. Orijinal plan, fiziksel çalışmaların o yılın temmuz ayında aya inmesi ve NFT'lerin Pace Gallery'nin NFT platformu Pace Verso aracılığıyla sunulmasıydı. Pek çok deneme ve başlangıçtan sonra, Koons'un Moons heykelleri nihayet Falcon 9 roketiyle aya inen bir yere fırlatıldı. "Araç, Koons'un her biri Ay'ın bir evresini temsil eden ve her biri Mozart, Galileo gibi Dünya'daki insan yaşamına önemli etki yapmış çeşitli alanlardan ve zaman dilimlerinden insanlarla ilişkilendirilen 125 adet bir inçlik minyatür Ay heykelini taşıyacak." Proje açıklamasına göre, Kleopatra ve Leonardo da Vinci bunlardan birkaçı. "Bu Aylar, Ay'a yerleştirilen ilk yetkili sanat eserleri olacak." Sanat eserleri ilk kez uzaya gönderilmiyor ancak çıplak gözle görülebilme amacı taşıyan bir heykel, ilk kez gönderiliyor. Orbital Reflector bir şişme Mylar olduğundan ilk başta Büyük Kepçe Takımyıldızındaki bir yıldız kadar parlak görünecek ve sekiz hafta sonra atmosferde parçalanacak.







Sanat eseriyle Paglen, "uzayı bir yere dönüştürme" ve iletişimden finansa birçok kullanım alanı olan, uzaktan görünmeyen uyduların farkına varmamız amacını taşıyor. Orbital Reflector web sitesine göre heykel, "hepimizi gece gökyüzüne bakıp, bu gezegende hep birlikte nasıl yaşadığımızı yeniden değerlendirmemizi" sağlayacak. Araç, 22 Şubat'ta geri dönecek.