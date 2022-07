Evde kararları Ceren verir ben de onaylarım

Nur adında bir kızları olan oyuncu çift Ceren-Emir Benderlioğlu, önceliklerinin aile olduğunu belirtip “İşimiz ile aile kavramını karıştırmamaya özen gösteriyoruz” dedi. Ceren Hanım “Evde otorite Emir’dedir. O daha mantıklı kararlar alır” derken, Emir Bey “Evet, otorite her zaman bendedir. Yani Ceren’in verdiği bütün kararları onaylama otoritesi” diye karşılık verdi

Atv dizisi 'İçimizdeki Ateş'te avukat rolünde izlediğimiz Ceren Benderlioğlu ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Emir Benderlioğlu ve kızları Nur ile bayram sabahı kahvaltısında bir araya geldik. Çift aile hayatları ve kariyerleri hakkında samimi açıklamalar yaptı.

atv'de yayınlanan 'İçimizdeki Ateş' dizisinde rol alıyorsunuz. Dizinin senaryosu mu yoksa 'Tülin' karakteri mi sizi projenin içerisine çekti?

CEREN BENDERLİOĞLU: Projenin başından sonuna yapımcısından senaristine kadar birçok detay ilgimi çektiği için içinde olmak istedim. 'Tülin'in yaşadığı acılar ve gerçeklik bana çok tanıdık ve içten geldiği için kabul ettim.



İŞİMİZİ EVE TAŞIMIYORUZ

Dizide genç avukat adaylarının mücadelelerini anlatıyor. Gençlere nasıl mesajlar veriyorsunuz?

C.B.: Dizide gençlere öncelikle adalet ile ilgili prensiplerden, hiçbir zaman, hiçbir koşulda karakterlerinden ödün vermemeleri gerektiği anlatılıyor.

İki oyuncu olarak işi eve taşıyor musunuz?

C.B.: Evde anne-baba olarak o kadar büyük sorumluluklarımız var ki, çok büyük bir problem olmadıkça evde iş konuşmamayı tercih ediyoruz.

EMİR BENDERLİOĞLU: Bence dünya üzerindeki hiçbir aile, iş ile ilgili problemleri evde bulandırmamalı...

Mesleki anlamda birbiriniz ile kavgalarınız oluyor mu?

C.B.: Hayır. E.B.: Bugüne kadar olmadı.







ÇOK DOĞAL BİR İNSAN

Aynı sektörde iş yapıyor olmanıza rağmen evlilikte 12. yılınızı doldurdunuz. Göz önünde insanlar olmanız süreci yönetmenizi zorlu kılıyor mu?

C.B.: Sadece işimiz ile ilgili konularda göz önünde olmayı seçtiğimiz ve işimiz ile aile kavramını karıştırmamaya özen gösterdiğimiz için süreci yönetmemiz daha kolay oluyor.

E.B.: Ceren, işinde ne kadar başarılı bir oyuncu olsa da özel hayatında son derece doğal bir insandır. Bana göre bizim yaptığımız işin bir getirisi olan şöhreti, özel hayatımıza yansıtmadığımız ve özümüzü kaybetmediğimiz sürece herhangi bir problem olası değil.

Evde daha otoriter olan kim? Yoksa her şeye ortak mı karar veriliyor?

C.B.: Otorite Emir'dedir.

E.B.: Evet, otorite her zaman bendedir. Yani Ceren'in verdiği bütün kararları onaylama otoritesi...



BİRLİKTE ÇOK EĞLENEN BİR AİLEYİZ

Kızınızın oyuncu olması mı, başka bir meslek grubunda yer alması mı ebeveyn olarak sizi mutlu eder?

C.B.: Ebeveyn olarak kendisinin seçeceği ve mutlu olacağı hangi meslek grubu ise, bizi en çok o mutlu eder.

Eğlenceli bir aile misiniz?

E.B.: Birlikte çok eğlenen bir aileyizdir.

Emir Benderlioğlu nasıl bir baba? Evde size yardımcı oluyor mu?

C.B.: Emir sorumluluk sahibi, akılcı ve mantıklı olduğu için çocuğumuzun büyüme sürecinde, belki de benim anne duygusallığıyla verebileceğim mantıksız kararlar için bir süzgeç görevi görmüştür.







BEN GAMER DEĞİLİM, OYUNLA STRES ATAN BİRİYİM

Ceren Hanım sizin için spor disiplini önemli... Saatlerce antrenman yaptığınızı görüyoruz. Emir Bey de tam bir gamer... Ayrıca dijital resim çalışmaları ve teknoloji tutkunu...

C.B.: Küçük yaşlardan beri kendimi spor ile disipline etmiş ve sakinleştirmiş bir insan olarak, spor her zaman hayatımın büyük bir parçası oldu, olmaya da devam edecek.

E.B.: Video oyunlarının olimpiyat oyunları bünyesine geçmesinin an meselesi olduğu bir dönemde bana gamer demeyelim, çünkü Türkiye'de özellikle genç nesilde dünya çapında gamer'lar var. Ben daha çok teknoloji tutkunu ve küçük yaşlardan beri video oyunları oynayarak stres atan bir kişiyim.







BAYRAMLAR ÇOCUKLUĞUMUZU HATIRLATIYOR

Bayram size ne ifade ediyor? Büyüklerinizi ziyaret edip bayram sofralarında bir araya gelir misiniz?

C.B.: Bayram bana çocukluğumu hatırlatıyor.

E.B.: Bana da...

Kızınıza bayram geleneklerini aşılıyor musunuz? Elinizi öptürüp harçlık verir misiniz?

C.B.: Tabii ki bizlerin de küçükken yaptığı gibi büyüklerimizi ziyaret etmeyi ona da aşılıyoruz.

E.B.: Ayrıca çekirdek aile olarak da bütünleşmeyi ve güzel vakit geçirmeyi bayramlarda önemsiyoruz. Kızımız da el öpüp büyüklerinden harçlık toplamaya bayılıyor tabii ki.



SOFRALAR UNUTULMAZ

Çocukluğunuzda sizde iz bırakan bir bayram anınız var mı?

C.B.: Bayram harçlıklarımla aldığım kız kaçıranları sokakta patlatmak sanırım benim için en keyifli bayram anılarından birisidir.

E.B.: Büyükbabamın evinde kurulan bayram sofralarını ve o sofraların keyifli atmosferini hiçbir zaman unutamam.







AVUKAT OLAMAZDIM, ÇOK SERTLİK İSTEYEN BİR İŞ

'İçimizdeki Ateş'te avukat 'Tülin' rolündesiniz. Kendinizi avukat olarak düşünebiliyor musunuz?

C.B.: Ben kesinlikle avukat olamazdım. Bazı koşullarda çok fazla katılık gerektiren bir meslek. Ayrıca kendimi oyunculuk mesleğinden başka bir meslekte göremiyorum.

Mücadeleci bir ruhunuz var mı? Çevrenizde adaletsizliğe dayanamayan biri olarak görülür müsünüz?

C.B.: Mücadeleciyimdir ama adaletin olmadığı ortamlarda bir şekilde bulunmamayı tercih ediyorum.