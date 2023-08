PELİN KAYA

Karşınızda sessiz lüks kavramının son zamanlardaki en gözde parçası; Loro Piana'nın Extra Pocket L19 çantası. Bu öyle bir çanta ki markanın bekleme listesi uzayıp gidiyor, mağazaya geldiği gibi tükeniyor.







Sessiz lüks akımı moda olmuşken ve normalde sessiz lükse hizmet ettiğini bildiğimiz parçalar sessizliğini kaybedip kavramın altını dolduramamaya başlamışken bu zamansız parça yara bandı oldu diyebilirim. Sadece asma kilit aksesuar bulundurup sade oluşu ve yapımında kullanılan materyal çeşitleri bu çantayı kullanılabilir ve cazibeli kılıyor. 27 cm, 11.5 cm ve sırt çantası çeşitleri de olan 19 cm'lik







'Extra Pocket L19' serisinin fiyatları dana derisi modelle başlıyor, fiyatı 2 bin 250 dolar yani yaklaşık 55 bin 750 TL, sahte kürk dokumalı modeller 2 bin 900 dolar, devekuşu ve yılan derisinden olan modeller 4 bin 825 dolar değerinde. Web sitesini incelediğimde mevsime göre gördüğüm en yüksek meblağlı model 5 bin 100 dolar değerinde (137 bin 500 TL) bambu sepet modelleri idi.









Yabancı ünlülerde bu çantayı elinden düşürmeyen ilk isim Sofie Richie oldu. Onun haricinde şaşırtıcı bir şekilde Gigi Hadid de en sık kullanan isimlerden biri.

Ülkemizden sessiz lüksü yansıtan isimler Feryal Gülman ve Yasemin Masis oldu.



FORMA TRENDİNİ TEKRAR GÜNDEME GETİRDİ

Zaman ne olursa olsun forma giyme trendi hiç eskimiyor. Mutlaka her sezon ünlü bir ismin forma görünümüne şahit oluyoruz. Bu isimler arasında Gigi Hadid, Rihanna, Winnie Harlow, Kim Kardashian, Chiara Ferragni gibi isimler var.

Son tercih eden isim ise Ivy Park imzalı sahne kostümüyle Beyonce oldu.









Tabii formayla ne giyildiği de bir o kadar önemli. Son yıllarda trend döngüsü boyunca hep sportif temalar işlendi.

Formalarla uyum sağlayan her şey; bisiklet şortları ve eşofmanlar da aynı zamanlarda moda oldu. Tenis formaları ve eteklerinde modaya uygun yorumlar yaratılmasıyla tenis kortunun da trendleri devraldığını da gördük.

Spor ayakkabı kültüründe de ciddi bir değişim yaşandı.

Eskiden New Balance ve Adidas gibi performans ayakkabısı satan, atletik amaçlarla daha sık tercih edilen markalar günlük hayatın da en sevilen markaları haline geldiler. Kısacası cazibesini hiç yitirmeyen forma trendi kendisiyle uyan birçok şeyi de zamanla sevdirdi.



ARTIK O DA KOZMETİK DÜNYASINDA

Moda dünyasının en itibarlı markalarından Prada, 1 Ağustos itibariyle makyaj ve cilt bakımı olmak üzere iki yeni ürün kategorisini piyasaya sürdü ve güzellik dünyasına adım atmış oldu. Ambalajlama markanın imajına yakışacak görünümde. Rujlarda hafiflik ve kalıcılık konusunda çok iddialılar. Cilt bakım serisinde şu an için nemlendirici, temizleyici ve serum olmak üzere üç ürün satışa çıkarıldı ama devamı gelecekmiş. 18 Ağustos'ta Londra'daki mağazalarda alıcılarla buluşacak.







Ekim'de Avrupa lansmanları, 2024 yılında ise Amerika lansmanlarının yapılması bekleniyor. Prada'nın kreatif direktörleri Miuccia Prada ve Raf Simons, markanın güzellik lisans sahibine atıfta bulunarak, "Günümüzde güzellik ne anlama geliyor? Bu soru, L'Oreal Paris ile yaptığımız çalışmanın merkezinde de yer alıyordu. Geçmişin tüm klişelerini bir yana bırakarak, günümüzde güzelliğin kişiliğin, özgürlüğün ve özgüvenin ifadesi olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Makyaj ürünlerinin tümü çeşitliliğe değer verir nitelikte ve geniş renk yelpazesine sahip. Fiyatları ise 35 dolar (943 TL) ve 360 dolar (9 bin 706 TL) arasında değişiyor. Lüks markaların gelir tablosunda hala en büyük payı parfüm, kozmetik ve cilt bakım ürünleri oluşturur. Çünkü maliyet düşüktür ama karı yüksektir. Prada gibi bir markanın şimdiye kadar sadece parfümle yetinmiş olması bile şaşırtıcıydı.



YAŞAYAN EFSANEDEN KOLEKSİYON GELİYOR

Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer ve tasarımcı Jonathan Anderson yeni bir koleksiyon için güçlerini birleştirdi. Federer'in, Japon markası Uniqlo ile çıkacak olan kapsül koleksiyonunu son dönemin en başarılı tasarımcılarından, JW Anderson ve Loewe markalarının kreatif direktörü olan Jonathan Anderson tasarlıyor. Koleksiyonda Federer'in spor geçmişinin JW Anderson'ın modern tasarım kodlarıyla birleşimini göreceğiz.







Federer 2018'den beri markanın elçisi. Anderson ise 2017'den beri perakendeciyle çalışarak hem kadınlar hem de erkekler için çok sayıda koleksiyon yaratıyor. Tasarımların satışı ise 28 Ağustos'ta başlayacak. Son dönemin en güçlü iki ismini aynı projede görmek beni çok heyecanlandırdı. Jonathan Anderson'ın genç bir kreatif direktör olarak adımları oldukça rafine ve akıllıca. İçimden bir ses işbirliğinin sektöre çok değer katacağını ve uyum yakalanırsa devamının da geleceğini söylüyor.