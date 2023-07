PELİN KAYA

Dev lüks markalarda kartların yeniden dağıtıldığı, analizlerin yapıldığı ve yeni haberlerin bol olduğu bir haftayı geride bıraktık. Gelin haftanın yüksek moda özetine birlikte göz atalım.

Moda dünyası ve markaları hakkında detaylı araştırmalarıyla bilinen Lyst şirketinden her sene olduğu gibi 2023 yılının ikinci çeyreğinin en iyi markaları listesi geldi. Şirket bu listeyi yapay zekadan ve yeni teknolojilerden yararlanarak hazırlıyor. Kendi veri havuzunu oluşturuyor. Bu veri havuzunu oluştururken de birinci kıstas markanın dijitaldeki varlığı oluyor. Sosyal medya paylaşımları, sosyal medya etkileşimleri, defileler, defileye katılan ünlü isimler, global içerik üreticileri ince elenip sık dokunuyor ve bu veri havuzunu besliyor. Bu da en iyi markalar listesine girmek için markalara dijital bir muharebe alanı oluşturuyor. Listeye göre ilk 10 şu şekilde sıralanıyor:







1. Loewe

2. Prada

3. Versace

4. Miu Miu

5. Bottega Veneta

6. Valentino

7. Saint Laurent

8. Moncler

9. Gucci

10. Dior

Valentino 4'üncü sırada iken 6'ncı sıraya gerilemiş. Zendaya'nın marka ile işbirliğini bitirdiği haberinin gelmesi markaya biraz etki etmişe benziyor.







Versace'nin başarısında Dua Lipa ile yaz koleksiyonu için işbirliği yapması etkili olmuş.

Prada 1 numara iken 2'inci sıraya gerilemiş. Birinciliği ise son zamanların en iyi çıkış yapan markası Loewe kapmış. Peki Loewe nasıl 1 numara oldu? Marka, 'zeki yaratıcılığı' ve tasarımı en doğru şekilde harmanladı. Tasarımcı ve marka uyumu da muhteşem. İşbirlikleri de oldukça akıllıca.







Örneğin markanın son ünlü yüzü neredeyse hiçbir yüksek moda markasıyla göremediğimiz, maskülen stilin öncülerinden Jamie Dornan oldu. Ünlüler dünyasının el değmemiş yıldızından bir Loewe erkeği yarattı.

Bottega Veneta dijital dünyada varlığını birinci dereceden sürdürmese de listenin 5'inci sırasına adını yazdırmış. Bu durum için Bottega Veneta'nın istinası diyebiliriz. Zira marka kendi sayfalarını kapatarak sosyal medyada konuşan değil konuşturan konumuna getirdi.







Gucci geçtiğimiz senenin ikinci çeyreğinde listenin birinci sırasındaydı. Şimdi ise dokuzuncu sırada. Kreatif direktör Alessandro Michele'nin gidişi markayı sarsmış gibi görünüyor. Son haberlere göre markanın CEO'su Marco Bizzarri, 2015'ten bu yana marka liderliğini yürüttükten sonra görevinden ayrıldığını açıkladı. Bizzarri, bugün bildiğimiz Gucci'yi şekillendirmede etkili bir isimdi. Alessandro Michele'i de markaya o getirmiştir.







Listenin gerisine baktığımızda ise Louis Vuitton 11'inci sırada... Zendaya gibi bir moda ikonunu transfer etmesi ve Pharrell Williams'ın kreatif direktör olması bile rakipleri kadar ilgi toplamasını sağlayamamış. Bu marka üçüncü ve son çeyrekte sıralamasını en merak ettiğim markalardan biri. Zira Pharrell'in etkisi bir sonraki listede belli olacaktır.

Yeni yapılan işbirliklerinde de doğru adımlar var. Wimbledon erkekler tenis turnuvasında 20 yaşındaki Carlos Alcaraz'ın finalde efsane oyuncu Novak Djokovic'e karşı kazandığı şampiyonluğuyla Louis Vuitton da kortlarda yerini aldığını duyurdu.

Artık Alcaraz da tıpkı diğer gözde yıldızlar gibi bu markanın elçisi oldu. Marka yepyeni bir ismi zekice bir hamleyle hanesine kazandırdı.







20'inci sırada aynı zamanda Loewe'nin kreatif direktörlüğünü yapan Jonathan Anderson'ın markası JW Anderson var. Anlayacağınız Jonathan Anderson'ın kreatif direktörlük yaptığı iki marka da listenin ilk 20'sinde. Anderson için son yılların en iyi kreatif direktörü desem yanılmış olmam.

Bu listede beni en şaşırtan durum ise Chanel gibi dev bir markanın ilk 20 içinde bile yer almaması oldu.

Diğer markalar gibi dijitalde var, defileleri var, işbirlikleri var, pazarlama stratejileri var. Ama neden olmuyor? Cevap çok net. Karl Lagerfeld gitti Chanel'in devri bitti. Lagerfeld döneminde marka hedef yaş ortalamasını düşürmüş genç nesli de kazanmayı başarmıştı. Yenilikçi yaklaşım yeni jenerasyonu büyülüyordu.

Lagerfeld döneminde podyumda uzay üssü kurup roket kaldıran marka yeni kreatif direktör Virginie Viard sayesinde yük konteynırlarının yanına mahkum kaldı, tasarımlar ise naftalin kokmaya başladı. Maalesef trend oluşturan markadan trend takip eden marka konumuna geçiş yapıldı.







BEYONCE KONSERİNDE TÜRK İMZASI

Dünya markalarının en iyilerini konuştuk. Şimdi sıra bir de Türkiye'nin son dönemdeki en iyi markalarından biri olan Raisa&Vanessa'da... Beyonce, Renaissance dünya turunun bu haftaki konserinde Raisa&Vanessa markasının özel yapım altın payetli takımını giydi. Beyonce'nin bu turu markalar ve moda dünyası için çok önemli, turnede giydikleri sürekli dünyanın en çok konuştukları arasında...



BÜYÜK BAŞARI

Giydiği her tasarım gündeme oturuyor ve markalara ekstra itibar kazandırıyor. Dolayısıyla da seçkilerde dünyanın en iyi markaları tercih ediliyor. Her gittiği ülkede oraya özgü en iyi tasarımcılardan giyiniyor. Bir Türk markasının keşfedilmesi, beğenilip listeye alınması ve özel bir tasarım hazırlatılmış olması çok büyük bir başarıdır.

Sason Kardeşleri bu başarılarından dolayı kutlarım.