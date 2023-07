PELİN KAYA

Bu yazın en lüks trendi; köklü moda evlerinin yaz koleksiyonlarıyla dekore edilmiş plajlarda, havuzlarda güneşlenip, denize girmek... Markalar sezon boyunca yapılan sosyal medya paylaşımlarında daha fazla yer almak için en ufak bir fırsatı bile kaçırmak istemiyor. Eğer şezlongum bile marka olsun istiyorsanız, sizin için yüksek modanın dokunuşuna sahip ultra lüks otellerin ve plajların listesini hazırladım.







Fendi, Marbella'da Puente Romano Beach Resort'un tüm plajını süslemiş, logolarıyla donatmış.







İkonik otel Beverly Hills Hotel, Dioriviera kutlamasına ev sahipliği yapıyor. Konsept içerisinde en üst düzey yaz deneyimi için pop-up butik ve Dior Spa Cabana mevcut.







Dubai'deki Summersalt Beach Club, yaz boyunca Jimmy Choo ile iş birliği yapmış.







Jacquemus markası da St. Tropez'in popüler plajı Indie Beach'in içinde hem pop-up mağazasını açmış hem de tüm plajı dekore etmiş.







Bu iş birliklerinin içinde en fazla ses getiren çalışma ise Dolce&Gabbana'nın Taormina'da Four Seasons San Domenico Palace ile yaptığı iş birliği oldu. Denize en yakışan renk mavi en estetik şekilde kullanılmış. Ayrıca dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip The White Lotus dizisinin 2. sezonunun bu otelde çekilmiş olması ilgiyi daha da artırıyor.







St. Tropez'de bulunan Casa Amor Beach Club'da Dolce&Gabbana'nın bohem meltemi esiyor. Markanın Carretto deseni her yeri rengarenk süslemiş.







Türkiye'de de Louis Vuitton markası Bodrum'da bir otelin plajının dekorasyonuna el attı. Ayrıca yine otel içinde pop-up mağazasını açtı.







LÜKS MARKALAR ARTIK SPOR SAHALARINDA

Lüks markaların sadece plaj çıkartması yaptığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Büyük moda markalarının yeni hedefi artık spor sahaları. Erkeklerde dünyanın 8 numarası, 21 yaşındaki İtalyan tenis yıldızı Jannik Sinner, Wimbledon'daki ilk maçı için kortta Gucci'nin GG monogramıyla kaplı özel yapım spor çantasıyla yürüdü. Böylelikle ilk kez lüks bir marka tenis kortlarında boy göstermiş oldu. Bu gelişmeleri gördükçe aklıma hep pandemi zamanında herkesin lüks moda bitecek, artık lüksün sonu gelecek iddialarının aksine lüksün daha da patlayacağını savunduğum günlerim geliyor.



ÇILGIN MODELLERE İLGİ BÜYÜK

Geçtiğimiz ay Milano ve Paris Moda Haftaları birbirinden çılgın ayakkabı modellerine ev sahipliği yaptı. En ilginç ve dikkat çekici modelleri sizler için bir araya getirdim.







Comme des Garçons Homme Japon ayakkabı markası Kids Love Gaite ve tasarımcısı Shintaro Yamamoto ile iş birliği yaptı. Surrealist tarzı, ayakkabının yan tarafından çıkıntı yapan başka bir ayak bölmesi eklenerek yapılan bir model ve ikinci bir ayak, ana ayağın tam üstünde yığılmış şekilde yer alan modelleri ortaya koydu. Bu tasarımların paylaşılan videoları ve fotoğrafları sosyal medyada bir anda viral oldu.







Ayakkabılar Rick Owens için daha büyük bir odak noktası haline geldikçe yeni işler ortaya çıkarıyor. Markanın Paris'te sunduğu 'tıbbi ilhamlı' yeni botu, tarzıyla büyük ses getirdi.







Louis Vuitton'un pati ayak izi tabanlı tüylü ayakkabıları upuzun bir bekleme listesine sahipmiş. Pharrell Williams'ın ilk koleksiyonunu izlemeye gelen A$AP Rocky'nin ayağında görüldükten sonra ön sipariş yarışı başlamış.







Jonathan Anderson, geçtiğimiz ay JW Anderson markasının 2024 ilkbahar-yaz defilesinde Milano'da erkek koleksiyonunu sergiledi. Defilede pati benzeri ayakkabılar dikkat çekti.







BÜYÜK MARKALAR TURİZM ELÇİLİĞİNE SOYUNDU

Dolce & Gabbana Alta koleksiyonlarının defilelerini ve tanıtımlarını 7-11 Temmuz tarihlerinde UNESCO dünya mirası olan Puglia'da gerçekleştirdi. Alta Gioelleria, Alta Moda ve Alta Sartoria olmak üzere üç koleksiyonun sunulduğu davetle Puglia bölgesi bir anda turistik bir cazibe merkezi haline geldi. Çünkü etkinlik sadece defileyle kalmadı. Marka, sosyal medyanın gücünü kullandı ve kilit yıldız isimleri davetli olarak ağırladı. 4 gün süren etkileyici bir paylaşım akışı yaşandı. Böylelikle sadece koleksiyon değil Puglia'nın kültürü, mirası, doğası ve oraya ait daha birçok özellik milyonlara tanıtılmış oldu. Defilelerde bölgeye ait zanaatları koleksiyonlarına dahil etmeleri hayranlık uyandırdı.







Tüm koleksiyonların sunumları bölgenin farklı köylerinde gerçekleşti. Alta Moda defilesinde yerel halk günlük doğal halleriyle yer aldı. Puglia'nın gururu sepet örme sanatı kullanılarak hazırlanan elbiseler ve yine yöreye özgü çatılardan ilham alınarak tasarlanan şapkalar defilenin en etkileyici detayları oldu. Marka, Kim Kardashian, Kris Jenner, Helen Mirren, Rosie Huntington Whiteley, Anitta, Kerry Washington, Angela Bassett gibi dünyaca ünlü isimleri defilelerini izlemeleri için Puglia'da ağırladı.