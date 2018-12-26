Alman Sol Parti Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, Sarı Yelekli fotoğrafıyla halkı Almanya'da sokağa çıkmaya çağıran şu tweet'i attı: '... Zenginlerin politikasına gelin, 2019'da da baskı yapalım.

Sosyal protestoları sokağa ve başbakanlığın önüne taşıyalım.

Fransa'daki Sarı Yelekliler gibi ayağı kalkalım!' Bize her toplumsal olayda 'Kaygılıyız' diyen Alman hükümeti, Sol Parti'nin Sarı Yelekliler çağrısı yaptığı tweet'e erişim engeli getirdi, iyi mi! Bizim Avrupa hayranlarımız, onların demokrasisini örnek gösterenler bakalım şimdi ne diyecekler?