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MEVLÜT TEZEL
26 Aralık 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Engelliye tuzak kurmuş

Önceki gün 'nın Gemlik ilçesinde, görme ve işitme engelli İsmail Akar adlı vatandaşımız, kapağı açık unutulan altı metrelik su kuyusuna düştü ve hayatını kaybetti. O kapağı açık bırakan en fazla birkaç yıl yatar çıkar! Son yıllarda engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran birçok uygulama gerçekleşti ama halk bilinçlendirilmeli. 'de engelli nüfusun oranı yüzde 6.9. Bu kadar çok engelli vatandaşımız varken su kuyusunu açık bırakmak, sarı yürüme bandının üzerine otomobil çekmek vurdumduymazlık değil, eğitimsizliktir!

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