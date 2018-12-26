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MEVLÜT TEZEL
26 Aralık 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Vekilim öbür tarafa mı geçtiniz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı , ve 'e destek için Twitter'a; 'Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Kartal Adliyesi'ndeyiz' diye yazdı. Ve siyaset tarihinin en büyük gaflarından birine imza attı. Böyle kötü muhalefet dostlar başına!
Halkım bu fırsatı kaçırır mı; Erdoğdu'yu fena ti'ye aldılar. İşte o yorumlardan bazıları: 'Tarık Akan da gelecekmiş, trafiğe takılmış', 'Zeki Alasya WhatsApp'tan görüntülü mü aradı?', 'Sorsaydın Levent Kırca'nın durumu nasılmış?', 'Vekilim bu tarafta mısınız, yoksa öbür tarafta mı?', "Abi biz Zeki Alasya'nın ölümünü kabullendik. Sen de kabullen artık.'

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