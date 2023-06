ABD'nin Livermore kentindeki 6 numaralı itfaiye istasyonundaki ampul 1901'den bu yana neredeyse kesintisiz yanıyor.

The Centennial Light olarak bilinen asırlık lamba, dünyanın en uzun süre yanan ampulü unvanıyla rekorlar kitabına girdi.

Ampul 122 yıl boyunca sadece iki kere söndü. 1976'da itfaiye istasyonunun yerinin değişmesi nedeniyle zorunlu olarak bir süre kapalı kalan ampulün 20 Mayıs 2013 tarihinde de bir süre çalışmadığı fark edildi.

Yapılan kontrolde arızanın ampulden değil güç kaynağından kaynaklandığı tespit edildi, iyi mi?

Uzmanlar ampulün içindeki filamanların günümüzde kullanılan ampullerdekinden sekiz kat daha kalın olduğunu söylüyor.

Günümüzde kullanılan ampullerdeki iletkenler ısındıkça, elektrik iletme yetisi kaybolmaya başlarken, Shelby ampullerindeki iletkenler ısındıkça ışığın kalitesi daha da artıyormuş.

Ama bu kalitede ampul yapan şirket batar! Patlasın ki, yenisi alınsın!

Ampül, istasyondaki kamera sayesinde internet üzerinden canlı izlenebiliyor.

Türkiye'de de bir ampul var!







AMPUL FİKRİ NASIL ÇIKTI?

14 Ağustos 2001 tarihinde yapıldı. 22 yıldır hiç sönmeden yanıyor!

Bu ampulü, parti amblemi olarak tasarlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği her seçimi kazanıyor!

AK Parti'nin kuruluş dönemlerinde çok şey yazılıp çizildi. Yine o dönem medyada yer alan haberlere göre Erdoğan'ın 'ampul'ün ilhamını THY'nin Skylife (Gökyüzünde yaşam) adlı dergisinden aldığı rivayet edildi.

Erdoğan'ın THY uçağıyla yaptığı bir yolculukta karıştırdığı Skylife Dergisi'nde gördüğü bir ampul resminden etkilenip partisinin kuruluş günlerinde hazırlattığı amblem seçenekleri arasına ampulü de koydurttuğu söyleniyor.

Partinin ad ve ambleminin kesinleştirilmesi için İsmail Kahraman'ın Meclis Lojmanı'ndaki evinde yapılan son toplantıda, partinin adı olarak seçenekler ''Adalet ve Kalkınma'' ile ''Yenilikçi Parti'' olarak ikiye iner.

Erdoğan'ın hazırlattığı çok sayıdaki amblem için yapılan oylamada da ampul ile ayçiçeği üzerinde iki elin tokalaştığı Türkiye haritası ve terazi finale kalır.







İlk elenen haritalı amblem taslağı olur. Terazi figürü de Adalet Bakanlığı kullandığı için tercih edilmez.

Ve geriye ampul ile ayçiçeği kalır.

Erdoğan, parti isminin kısaltmasındaki ''Ak'' sözcüğünün aynı zamanda ''aydınlık'' anlamına geldiğini belirterek ampul olmasını ister.

Erdoğan, hazırlattığı amblemde yanan ampulün yedi ışık okunun da Türkiye'nin bölgelerini temsil ettiğini söyler.

Bazı milletvekilleri ise ısrarla ayçiçeğini ister. Ancak bazı milletvekilleri ayçiçeği için, ''Sabit bir yönü yoktur, her yöne döner'' deyince oylamada ampul birinci çıkar.

AK Parti'nin amblemine ilk tepki bazı Saadet Partililerden gelir.

Hemen ev, işyeri ve parti binalarındaki ampulleri floresan ile değiştirirler.

Hikayenin geri kalanını biliyorsunuz; sonra floresanlar söner, ampul 22 yıldır yanmaya devam eder.

AK Parti kurulurken 122 yıldır yanmaya devam eden The Centennial Light'dan ilham alınsaydı ve parti merkezine aynı mühendislikle hiç sönmeyecek bir ampul takılsaydı güzel bir hikâye çıkabilirdi ortaya.

O zaman kimin aklına gelirdi ki, 22 yıl sürecek bu başarı hikâyesi!

***



ZENAN ALSAÇ TAHTAPP İLE TAHTAYI GÖRÜYOR

Geçtiğimiz cuma bir grup gazeteciyle birlikte Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu ile sohbete katıldım.

Sancaktaroğlu kurumun sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler verdi. Ana destekçisi oldukları AKM'de teknoloji desteğinin yanı sıra birçok projeye de imza attıklarını söyledi.

Onlardan biri de yakında AKM'de açılacak olan betimlemeli resim sergisi...

Hali hazırda ücretsiz hizmet veren Sesli Adımlar uygulamasını telefonlarına indiren görme ve işitme engelliler, bu sayede AKM'de erişilebilir bir kültür sanat deneyimi yaşıyor.







Uygulama betimli resim sergisinde de kullanabilecek.

Sancaktaroğlu, Günışığı Projesi'nden de bahsetti. Proje kapsamında görme yetisi yüzde 1 ile 10 arasında olan çocuklar, kamera, router ve tablet ile okuma ve ışık algılama farklılıklarını destekleyerek yaşıtlarıyla eğitim görmelerine olanak sağlayan TahtApp uygulaması kullanılıyor.

Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile çocuklar, hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletinden takip edebiliyor.

81 ilde 26 okulda bu uygulamayı kullanan çocukların yüzde 70'inin görme yetisi iyileşiyor.

Bugüne kadar 1000 çocuk, engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etmiş.

Fotoğrafta gördüğünüz de o çocuklardan biri. Güvercintepe Ortaokulu öğrencisi, yüzde 10 görme yetisi olan Zenan Alsaç, 2019'da tanıştığı TahtApp ile daha önce tahtadan takipte zorlandığı yazıları artık kolaylıkla takip edebiliyor.

Engelli vatandaşlarımıza ne yapılsa az. Teknoloji sayesinde hayatın içinde olmaları çok anlamlı.

***



İSTANBUL'DA DA OLMALI

Geçtiğimiz hafta Dubai genelinde kurulan ücretsiz su dolum istasyonlarından bahsetmiştim.

Benzer bir uygulama Londra'da da başladı.

Bizde bazı çevreci projelere destek veren şirketlere naçizane önerim; dünyada trend olan su dolum istasyonları yapmaları.







Belediyelerle de işbirliğine girilebilir.

Amaç plastik pet şişe kullanımını azaltmak ve su şişelerinin, kap ve mataraların kullanımını teşvik etmek.

Turizm ülkesiyiz ama sahiller, piknik alanları pet şişelerle dolu!

Acilen plastik kullanımını azaltacak projelere ihtiyaç var!

***



EN GARİP ODA SERVİSİ İSTEKLERİ

Ünlü bir otel rezervasyon sitesinin yaptığı ankete göre otellerin oda servislerine gelen en garip 10 istek şöyle sıralandı:

1- Diyet su, 2- Erimiş dondurma, 3- Balon balığı, 4- Kaynatılmış şişe suyu, 5-Müşterinin yakaladığı ve pişirilmek üzere otele getirdiği balık, 6- Patlamış midye, 7- İçerisinde yumurta beyazı olmayan omlet, 8- Köpek için pilav kasesi, 9- Bizon, 10- Yumurtasız şakşuka.







Su diyeti var da, diyet suyu ilk defa duyuyorum.

Erimiş dondurma da enteresan! Çocuklar kaşıkla dondurmayla oynarken o kıvama ulaşırlar genelde.

Müşterinin elinde tuttuğu balıkla otele girmesine ne demeli?

Ee parası çok olan böyle küçük şımarıklıklar yapıyor!