Biz İstanbullular ne zaman taksimetre ücretine zam gündeme gelse genelde isyan ediyoruz, kızıyoruz. Geçtiğimiz günlerde tam da bu konuyla ilgili sosyal medyaya ezber bozucu bir video düştü.

Eyüpsultan'da Gaziantep'ten gelerek taksiye binen bir ailenin taksi ücretleri hakkında yaptığı çarpıcı yorumlar taksi sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antepli aile aynen şu yorumu yaptı:

"Biz taksiye binen insanlar değiliz ama burada çok ucuz. Eğer İstanbul'da yaşasam arabamı kapının önüne park ederdim ve işime taksiyle gidip gelirdim.







İstanbul'da toplu taşıma pahalı, taksi çok ucuz. Toplu taşımayla iki veya üç aktarmayla bir yere ulaşabiliyoruz.

Biz 4 kişiyiz ve kişi başı her yolculuk 10 TL tutuyor. Gaziantep'te taksimetre açılışı 20 TL, kilometre başına da 20 TL ödüyoruz.

Burada kilometre başına 8.50 TL olduğunu duyduk. Ben bindiğimde 300 TL veririm diye tahmin ediyorum. Ardından 90 TL tutuyor." Toplu ulaşıma gelen son zamları da hesaba katarsak… Bu aile İstanbul'da yaşayıp, indirimli ulaşım kartlarına sahip olsalar bile her yolculukta taksiye dört kişi binseler yine toplu taşımadan daha ucuz yolculuk ederler.

Elbette Antepli taksici, İstanbul'daki kadar yolcu bulamaz. Ancak taksimetre açılışı 20 TL, kilometre başına da 20 TL kazanıyorsa günde dört-beş yolcu ile ekmek parasını çıkarır!

Belki de asıl sorun; İstanbul'da taksileri dolmuş gibi çalışmasından kaynaklanıyor. Avrupa'ya gidenler neden önce toplu ulaşım kartı alıyor? Çünkü taksi lüks yolculuğa giriyor ve pahalı.

İstanbul'da taksi ücreti yüksek olsa toplu taşıma kullanımı artar, bu da yollarda daha az taksinin dolaşmasına neden olur…

Trafik azalır, hava kirliliği düşer… Gerçekten ihtiyacı olanlar taksiye biner... Böylece taksiciler Arap turist yerine yerli turisti tercih eder vs.

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu gibi konuşuyor muyum diye düşünüyorum ama yok!

Hesap ortada!

***



ENGELLİLERE ÖZEL KALDIRIM!

İstanbul Şişli'de kaldırım çalışması yapıldı ve tekerlekli sandalye kullanan bir vatandaş Twitter'da şu yorumu yaptı:

"Yeni kaldırımlarımız çok güzel olmuş. Her apartmanın önüne kesik silindir bir oluk bırakma fikrini bulan mühendisinizle beni tanıştırır mısınız?







Özellikle tekerlekli sandalyemin ön tekerinin tam oturmasına bayıldım. Çok ince hesaplanmış. Bravo!" Aynı sorun bebek arabaları için de geçerli. Şişli Belediyesi sorunu hemen çözeceklerini açıkladılar ama bu da ayrı masraf demek.

Bu çağda kaldırım düzenlenirken hâlâ engelli ve bebekli insanların unutuluyor olması garip!

***



SAĞLIK MALİYETİ ALINSIN

Kanada, sigarayı bırakmayı teşvik etmek için paketlerdeki her bir sigaraya tek tek sağlık uyarıları koyma kararı aldı.

İyi fikir. Paketlerde yazan uyarıların yeterli olmadığı ortada.

Bence her pakete bir tane patlayan sigara konsa daha caydırıcı ve heyecanlı olur!







Tüm uyarılara, yasaklara ve ekstra vergilere rağmen sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken, dünyada 7 milyonu aşkın insan sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor.

Türkiye'de toplam sağlık harcamalarının yüzde 9'u tütün kullanımına bağlı. Sigaranın 2022'de sağlık harcamaları maliyetinin 67 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.

Bence doğrudan sigara şirketlerinin kazançlarından sağlık harcamaları için kesinti yapılmalı.

***



BAKICILARA ÖZEL TEST!

Avustralyalı bir çocuk bakıcısı, 15 yıl içinde 12 farklı merkezde 91 çocuğa cinsel tacizde bulunmak suçundan 21 Ağustos'ta yargılanacak.

İsmi açıklanmayan, 15 yıl boyunca kız çocukları hedef aldığı belirtilen 45 yaşındaki zanlı, 110'u 10 yaşından küçüklere yönelik olmak üzere 246 tecavüz ve 673 adet uygunsuz saldırı suçlamasıyla yargılanacak.

Zanlı ayrıca, çocuk istismarı materyallerini filme çekmek ve dağıtmaktan yüzlerce suçlama ile karşı karşıya.







Korkunç ötesi bir durum!

Bu kadar uzun sürede ailelerin bakıcıdan hiç şüphelenmemesi de garip. Demek ki, zanlı yaptığı iğrenç eylemlerde uzmanmış! Çocukları kandırmak da kolay!

Hep unutuluyor; pedofili hastaları ve çocuk istismarcılarının çocuklara yakın alanlarda çalışma ihtimali yüksek!

Elbette işini çok iyi yapan melek gibi insanlar çoğunlukta. Ancak anaokulları, okul servisleri, kantinler, yatılı yurtlar, spor kursları ve en önemli bakıcılık sektöründe çalışanlar işe alınmadan önce adil sicil kaydı dışında detaylı psikolojik testlerden geçirilmeli.

Her zaman sepetten çürük elma çıkma ihtimali var!

***



YAPAY ZEKA CEO

Polonya'da alkollü içki üreten bir firmanın başına yapay zeka robot getirildi...

'Mika' isimli yapay zeka, Elon Musk ve Mark Zuckerberg'i tahtlarından edebileceğini savundu.

Robot-insan ayrımı yapmak istemem ama bu robot CEO fazla iddialı!







Eğer bu özgüven içi boşsa şirkete zarar verebilir!

Bu robot CEO'dan ekstra izin koparmak, maaşa zam istemek ilginç deneyim olabilir! Mutlaka bu konuda da eğitilmiştir.

Şaka bir yana yapay zeka CEO'lara yavaş yavaş alışsak iyi olur.

Yapay zeka CEO'lar maaşsız, 24 saat çalışır. Şirketin kârını artırmak için limitleri zorlayabilirler ve liyakata önem verirler diye düşünüyorum.

***



PANKARTLA EŞ ARAMAK

Rize'de yaşayan 59 yaşındaki 9 evlat sahibi, çevresinde 'Mirzab Ağa' olarak bilinen Salih Aycibin, vefat eden eşinin ardından yeni eş bulabilmek için evinin duvarına pankart asmış.







Pankartta "Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz" yazıyor iyi mi?

Mirzab Ağa "Çok arayan hanımlar oldu. Ben de temiz bir hanım arıyorum. İmanlı birisi olacak. 60-70 kilo arası, azami 80 olacak. 150 kiloluk hanım bana lazım değil" diyormuş. Mirzab Ağa anlaşılan çok seçici!

Rahmetli eşi bu pankartı görseydi kahrından tekrar vefat ederdi herhalde! Bence Mirzab Ağa önce evinin duvarına sıva yapsın, pencereleri tamir etsin. Sonra da kendine eş mi yoksa bakıcı mı arıyor karar versin!