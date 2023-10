Meslek hayatı boyunca onlarca savaşa, çatışmaya tanıklık eden Coşkun Aral'a Hamas-İsrail savaşı ve o bölgede savaş muhabiri olmanın zorlukları soruldu.

O da şu anda Gazze'de gazetecilik yapmanın çok zor olduğunu şöyle anlattı:

"Çünkü gidebileceğiniz yer yok. Mısır asla geçişe müsaade etmez, İsrail topraklarından geçilemez. Bırakın şu anda yaşananları normal zamanda bile girmek imkânsız.







Filistinlilerin yaşadığı bölge tamamen enterne edilmiş (gözaltı), özel zeplinlerle gözetilen, duvarlarla çevrili, silahlı askerlerle donanmış bir yer.

Ben 3-4 yıl önce Filistin topraklarında bulundum ama Gazze'ye giremedim. Orada gazetecilik yapmak da zor...

Normal bir insan olarak sokağa çıkma hakkınızın olmadığı, sınırlı yaşama hakkı olan bir yerden bahsediyoruz."

Takip edebildiğim kadarıyla Anadolu Ajansı'ndan Turgut Alp Boyraz, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu (savaş muhabiri) ve Niyazi Kurt çatışmalar başladığı andan itibaren Gazze sınırında görev yapıyorlar.







İsrail'in sivil ölümlerini görüntüleyip dünyaya servis eden bazı Filistinli gazetecileri hedef aldığı iddia ediliyor.

Özetle meslektaşlarımız şu an çok zor şartlarda, ciddi bir gazetecilik işi çıkarıyorlar.

Örneğin Boyraz'ın bölgedeki son durumu aktarmak için yaptığı yayın İsrailliler tarafından engelledi.

Kavasoğlu'nun çatışmanın ortasında savaşla ilgili bilgiler geçerken yaşanan insanlık dramlarını da aktarması savaşın tüm dehşeti görmemizi sağlıyor.

Kavasoğlu'nun dengeli, tarafsız haber sunumu da bence övgüyü hak ediyor.







Elbette bölgeye başka Türk gazeteciler de gidecektir. (Dün bu yazı yazılırken de gitmiş olabilirler).

Dünyada birçok çatışmaya savaşa muhabir gönderen A Haber'in Gazze sınırına muhabirlerini yollayan ilk özel haber kanalı olması ve şu an dünyadaki en riskli, en tehlikeli bölgesinden sürekli canlı yayın yapıyor olması büyük bir habercilik başarısı.

***



AMY GİTTİ, ŞARKISI REKOR KIRIYOR

2011 yılında 27 yaşında hayatını kaybeden Amy Winehouse'un başyapıtı 'Back To Black' şarkısı 1 milyar izlenme rakamına ulaştı.

Bu depresif başyapıt daha çok rekor kırar!







Amy, bu şarkıda onu terk eden sevgilisi Blake Fielder-Civil'in ardından yaşadığı acıyı "We only said goodbye with words, I died a hundred times" (Sadece sözlerle vedalaştık, yüz kez öldüm) sözleriyle o kadar vurucu dile getirir ki, birçok kırık kalpli insan bu şarkıyla teselli bulur.

"You love blow and I love puff" (Sen esmeyi seviyorsun ben esintiyi) gibi eşsiz sözlerinin ve Amy'nin muhteşem vokalinin yanı sıra şarkının melodik altyapısı da çok sağlam. Piyanonun her tuşunu içinizde hissedersiniz.

Klibi de en az şarkı kadar karizmatiktir. Keşke Amy hızlı yaşayıp, kendini yok etmeseydi, genç ölmeseydi.

Onun gibisi zor gelir!

***



DİLENCİ ÇOCUKLAR KURTULDU

Göreve geldiğinden beri önemli işlere imza atan İstanbul Valisi Davut Gül, kaymakamlar ve belediye başkanlarına istismar edilen dilendirici çocukların sokaklardan toplanmasıyla ilgili özel gayret sarf etmelerini istemişti.

Bu özel gayret meyvesini verdi.







7 Ağustos - 8 Ekim tarihleri arasında 5 bin 570 yetişkin, 329 da çocuk dilenci hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca 38 kişiye "Çocuğun Dilendirilmesi" suçundan adli işlem yapıldı. 329 çocuğun ailesine tekrar çocukları dilendirildiği takdirde devlet korumasına alınacağı uyarısı yapıldı.

En güzel haber ise dilendirilen 329 çocuğun okula dönecek olmaları.

Dilendirilen çocuklar görürseniz, para vermeyin. Onlar para kazanırlarsa köle olarak yaşamaya devam ederler. Hemen polise ya da zabıtaya bildirin.

Umarım diğer valiler de Gül'ü örnek alır ve dilendirilen çocuklar özgürlüğüne kavuşur.

***



ÇITIR PATATESİN SIRRI

En ucuz ama lezzetli besinlerden biri olan patates kızartmasını sevmeyen yoktur herhalde.

Herkes patates kızartması yapabilir ama çıtır çıtır patates yapmak maharet ister.

Geçenlerde ünlü ABD'li şef Dan Kluger, çıtır çıtır patatesin sırrını paylaştı.







Kluger kalorisi az olsun diye fırında pişirmeyi tercih ediyor.

Küçük bebek patatesler kullanıyor. Daha sonra yumurta beyazlarını bir kasede 'sıvı kalmayana kadar' çırpıyor ve karışımı patatesleri kaplamak için kullanıyor.

Sonra, patatesleri tuz, karabiber ekiyor ve onları 200C'de 20 dakika fırında pişiriyor.

Çıtır patates için yumurta akının kullanıldığını ilk defa duydum ve paylaşmak istedim.

***



20 YAŞINDA 32 SUÇ KAYDI

İstanbul Büyükçekmece'de ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş içeriden açılan ateşle şehit oldu.

20 yaşındaki saldırgan Muhammet Emre Çorak, ilk suçunu 2017 yılında işlemiş. Uyuşturucu, gasp yaralama, hırsızlık gibi suçlardan tam 32 kaydı varmış.

Bir genç 20 yaşında 32 suç kaydına nasıl ulaşabilir?







Dört-beş yıla bütün suçları sığdırmış olmalı.

Çorak'ın 32 suç kaydı varsa neden cezaevinde değil de dışarıda?

Sorun denetimli serbestlik yasasında. Avrupa örnek alınarak 2012'de çıkarılan bu yasa, şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemi.

Kâğıt üzerinde suçluyu topluma kazandırmayı hedeflediği için olumlu karşılanan ama pratikte birçok suç makinesinin suç işlemeye devam ederek aramızda dolaşmasına neden olan bir yasa bu!

Ayrıca son infaz düzenlemesi de adi suçlarda tutuklamayı zorlaştırıyor. Denetimli serbestlik ve infaz yasalarının tekrar gözden geçirilmesinde fayda var!

***



Altyazı

"Beynimizin potansiyelinin çok azını kullanırız. Bu uyanıkken doğrudur ama uyurken zihnimiz neredeyse her şeyi yapabilir." (Inception)