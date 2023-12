Hacettepe Üniversitesi'nde "Toplumumuz plastiğe ne düzeyde maruz kalıyor?" sorusunu merkezine alan bir araştırma yapıldı.

Böylelikle, incelenen 104 kordon kanı numunesinin 100'ünde bir plastik ham maddesi olan Bisfenol A'ya rastlandı.

Öte yandan yapılan araştırmada, Yeni doğan 104 bebekten 100'ünün vücudunda plastik taşıyor olması düşündürücü.

Artık çocuklar dünyaya gözlerini plastikle açıyor.

İki yıl önce ABD'nin New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ise bilim insanları, bebeklerin dışkılarındaki mikropartikül plastik miktarının yetişkinlerinkinden 10 kat daha yüksek olduğunu gösteren bir araştırma yayınladı.

Bunun nedenleri arasında biberonlardan ağızlarına soktukları kaşıyıcılara kadar bebeklerin çevresindeki birçok ürünün plastikten yapılıyor olması gösteriliyor.







Yeni doğanlarda ise anneden alınan besinlerde mikropartiküllerin olma ihtimali var.

Aslında içtiğimiz sudan, yediğimiz balıklara kadar birçok üründe plastik mikropartiküllere maruz kalıyoruz.

Uzmanlar mikro plastik parçacıklarının bağırsak duvarını geçip, beyin gibi diğer organlara yerleşebileceğini söylüyor.

Bebeklerde bile hormon bozukluklarından kansere kadar birçok risk yaratan mikroplastikler ciddi bir sorun! Kutuplara yağan karda bile mikroplastiklere rastlanıyorsa gerisini siz düşünün!







AB'DE YASAK!

Son iki yıldır, plastikten yapılmış tek kullanımlık tabak, çatal, bıçak, bardak, kulak çubuğu ve pipet gibi ürünlerin Avrupa Birliği pazarına girmeleri yasak.

Ayrıca polistirenden (beyaz plastik köpük) yapılmış yiyecek ve içecek kutuları da yasak!

Türkiye'de de tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanmalı.

Evet, hayatın her alanına girmiş olan plastikleri kullanmamak zor ve karmaşık bir süreç.

Ancak Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de doğada kaybolabilen ve geri dönüşümü oldukça kolay olan selüloz ve vizkoz temelli ürünler plastik ürün ve ambalajların yerini alabilir.

Ayrıca toprakta çözülebilir (biodegradable) maddeler olan pamuk ve bambu gibi bitkiler paketleme endüstrisinde kullanılabilir.

Yani yapmak isteyince çözüm yolu çok!

Sonra neden kanser vakaları artıyor diye yakınıyoruz!

Plastik ürünlerin kullanımını azaltarak hem çevremizi koruyabilir hem de kansere yakalanma oranlarını düşürebiliriz!

***



GÜZEL ANTALYA

Geçtiğimiz hafta sonu Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve batıdaki bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Saklıkent Kayak Merkezi'nin karla kaplı görüntüsü, şehir merkezinden görülebiliyordu. Aynı günlerde Manavgat'ta güneşli havayı gören turistler denize girdi.







Dört mevsimin birden yaşandığı Türkiye iklim özellikleriyle de ayrıcalıklı bir ülke.

Antalya gibi bazı kentlerde ise aynı gün isterseniz hem kış tatili yapabilirsiniz hem de denize girebilirsiniz.

Yabancıların genelde Antalya'da tatillerini geçirmelerine ve ev almalarına şaşırmamak gerek.

Yapılan araştırmalarda da Avrupalılar için emeklilik hayatının geçirilebileceği en uygun ülke Türkiye çıkıyor.

Cennet ülkemizin kıymetini bilelim.

***



1 MİLYON 900 BİN KM!

Elektrikli otomobillerin kullanımı hızla artıyor ama batarya ömrü, şarj süresi ve şarj ünitelerinin sayısı vs. gibi konular tartışma yaratıyor.

İşte bu tartışmaya örnek gösterilebilecek olay:

Alman vatandaşı Hansjorg von G. Hornberg, 2014 yılında 30 bin km'deyken satın aldığı Tesla Model S ile tam 1 milyon 900 bin km yol yaptı.

Dokuz yılda bu kadar çok km yapmak inanılmaz.

Portekiz'den Norveç'e, Çin'den Fas'a kadar 21 ülke dolaşan Hornberg, günlük kullanımda asla saatte 100 kilometre hızı geçmediğini ve bataryayı yüzde 15 ila 70 oranında şarj ettiğini söyledi.







Saatte 100 km hızla o kadar yolu geçmek insanı çıldırtır!

Hornberg, aracını dikkatli kullanmasına rağmen bu süreçte otomobilinde dört kez bataryayı, 13 defa da motorunu yenilemiş.

İşte bu veriler elektrikli otomobillerin geleceğini şekillendirebilir.

Hornberg'i, ABD'li Irv Gordon ile karşılaştırabiliriz.

Gordon 1966 model Volvo P1800 coupe ile 2018'de vefat etmeden önce 5,23 milyon kilometre yol kat etmişti.

Ve motorunu sadece iki kez yenileme ihtiyacı duymuştu.

Acaba elektrikli otomobil sürücüleri Volvo'nun rekoru kırmak için kaç batarya değiştirmek zorunda kalacak?

Her yeni bir icatta olduğu gibi elektrikli otomobillerin de gelişmesi için zamana ihtiyaçları var.

***



TRİBÜNDE SEÇİL ERZAN PROTESTOSU

Şanlıurfaspor'u konuk eden Eyüpspor'da bazı taraftarlar Seçil Erzan'a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.

O anlarda sahanın kenarında olan Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan da tribünlere tepki göstererek, "Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra..." dedi.







Erzan'a 7.5 milyon dolar kaptıran Arda için trajikomik anlardı.

Aslında taraftar Arda'ya destek çıkmak, Erzan'ı protesto etmek istemiş ama bir dolandırıcı banka müdürünü tribünlerde protesto etmek olacak iş değildi.

Gereksiz bir hareketti, hatta saçmalıktı!

Arda'nın 4-0 kazandıkları maçta bile Erzan ile gündeme gelmesi absürt bir olay.

Arda takımını Süper Lig'e çıkarmak için konsantre olmuş çalışıyor ama fon dolandırıcılığı tartışmaları, Erzan gönderdiği mesajların ortaya çıkması vs. onu zor duruma düşürüyor.

Arda'ya sabırlar diliyorum. Bugünlerde onun yerinde olmak çok zor.

***



Altyazı

"Bu koskocalık içinde aslında ne kadar yer kapladığımızı bilmek ve her şeyin bizimle alakalı olamayacağını her daim akılda tutmak yaşamı bir nebze de olsa kolaylaştırabilir." (Rick and Morty)