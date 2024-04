Yerel seçimlerde hep il ve ilçeleri konuşuyoruz ama muhtarlık seçimleri yine büyük kavgalara sahne oldu.

17 Mart'tan bu yana Türkiye genelinde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda altı kişi yaşamını yitirdi. 1'i polis 62 kişi de yaralandı.

Neyi paylaşamıyorlar anlamıyorum!

Muhtar maaşı ortalama 17.002 TL.

Evet, bazı dar gelirliler için bu düşük ücretler bile önemli ama bir insanı öldürmeye değer mi?

Yoksa muhtarlıkta çoğumuzun bilmediği farklı bir gelir kapısı mı var?







Aslında muhtarlık mesleği edevlet sayesinde büyük ölçüde işlevini yitirdi.

İkametgâh belgesi gibi daha önce muhtardan aldığımız birçok belgeyi artık e-devlet'ten kolayca alabiliyoruz.

Türkiye genelinde 32 bin 238 mahalle ve 18 bin 278 köy olmak üzere toplamda 50 bin 370 muhtar görev yapıyor.

Bu sayı biraz artmış da olabilir.

Düz hesap 50 bin muhtar var diyelim. En düşük muhtar maaşı 17 bin TL. Her bir muhtar başına da 5 bin TL'lik bir sigorta kesintisi yaşanıyor.

Muhtarlık yapıları ve işletme giderleri için aylık 18 bin TL ödenek ayrılıyor.

Ortalama bir muhtarın bütçeye aylık maliyeti 40 bin lirayı buluyor.

50 bin muhtarın bütçeye yükü ise aylık 2 milyar TL.

Muhtarlara gerçekten ihtiyaç var mı? Postayla gelen resmi evraklar evde olmayınca muhtara teslim ediliyor. Belki burada bir sorun yaşanabilir ama bunun da bir çözümü bulunur.

Köy muhtarları elbette gerekli ama illerin büyük ilçelerindeki mahallelerde muhtara ihtiyaç olup olmadığını tartışmak lazım.

Ya da muhtarlara topluma daha faydalı olacak şekilde ekstra görev ve sorumluluklar verilmeli.

"Muhtarlardan mı tasarruf edeceksin" diyenler olabilir. Büyük ilçelerin mahallerindeki muhtarlara yapılan ödemeler boşa harcanan kaynaklara sadece küçük bir örnek olabilir. Enflasyon belasından kurtulmak için bütçede boşa harcanan her kuruşun peşine düşülmeli.

***



AHMET HAKAN'IN SAÇININ HABER DEĞERİ!

Seçim akşamı televizyon habercileri için ekstra yoğun geçti. Haber ve analiz yarışının yoğun olduğu o stresli ortamda Ahmet Hakan bir ara ekranda saçları biraz dağınık gözüktü.

Hemen bu görüntü sosyal medyada yayıldı ve espriler yapıldı.







Sosyal medyada espri olur, orası biraz da gırgır şamata yeri ama Halk TV'in Hakan'ın saçlarını hedef alan haber yapması TV literatürüne geçecek cinstendi.

Hakan da bu duruma isyan edip şöyle dedi: "Benim saçımı haber yapmış, saçı bilmem ne oldu diye. Manyak ya! Böyle bir şey olabilir mi? Kılla tüyle uğraşan bir televizyon kanalı olabilir mi ya!" Hakan isyanında haklı.

Hakan'ın saçının haber değeri olabilir mi? Hem de haber kanalında!

***



GIDA PAHALI AMA İSRAFTA ÜÇÜNCÜYÜZ



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2023 yılı içerisinde erişkin obez toplulukları arasında Türkiye dünyada yedinci sırada yer aldı.

Ülkemiz Avrupa'da obezitede ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor.

Türkiye dünya genelinde kişi başına 93 kg/yıl gıda israfı ile en çok gıda israfının yapıldığı 10 ülke arasında 3'üncü sırada yer alıyor.







Türkiye nominal gıda enflasyonunda da yüzde 74 ile dünya dördüncüsü.

Yani vatandaş haklı olarak gıda fiyatlarına isyan ediyor ama gıdayı çöpe atmada dünya üçüncüsü!

İsraf etmediği gıdayı ise ya çok yiyor ya da düzensiz beslenerek erişkin kategorisinde obezitede liderliği oynuyor!

Bu nasıl bir yaman çelişkidir? Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?

***



YAŞLI DOSTU

Akıllı cep telefonda belli dev markalar piyasayı ele geçirmiş durumda. Daha küçük markalar ise direkt belirli müşteri profillerine özel telefonlar üreterek pazar payını artırmaya çalışıyor.

İsmini vermeyeceğim reklama girer ama bir markanın yaşlılara özel geliştirdiği telefon ilgimi çekti.

Telefonun alt kısmında yaşlılar kolayca kullanabilsin diye çağrı almak, e-posta göndermek ve "Ana Ekran" için üç fiziksel düğme var.







Ekrandaki tüm harfler, simgeler, sayılar yine yaşlıların görebileceği şekilde büyük ve anlaşılır.

Telefonda bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak kaydedebilen dahili bir arama kayıt programı var. Ayrıca telefonda istenmeyen kişiler hemen engellenebiliyor veya onlar için robot sesli özel bir telesekreter de açılabiliyor.

Bu özellikler de yaşlıları kolayca kandıran dolandırıcılara karşı geliştirilmiş.

Telefon su ve sabunla yıkanabiliyor. İşte niş pazarlama buna denir. Bu yaşlı kullanıcı dostu telefon ülkemizde satışa çıkmadı.

***



SOKAK KÖPEKLERİ VE FUTBOL SONUCU DEĞİŞTİRİR MİYDİ?

Zaman zaman başıboş sokak köpekleri sorununu ve Süper Lig'deki krizi yazıyorum.

İkisi de tarafların uzlaşamadığı konular.

Bazen radikal hayvan severlerden linç yiyorum bazen de "Sen Fenerbahçelisin" diyerek eleştirilerime karşı çıkanlar oluyor.

Genelde bu iki konular basit sorunlar olarak görülüyor.

Hakan Bayrakçı 'Tarafsız Bölge'de AK Parti'nin oy kaybına ilişkin temel nedenleri tahtaya yazarken listenin başına çoğumuzun hem fikir olduğu 'Emeklileri' koydu.







Beşinci sıraya 'Sokak hayvanları' ve son sıraya da 'Futbolda krize çare bulunamaması'nı yazdı.

Bayrakçı bu iki sorunu belediye seçimlerinde en çok tartışılan 'trafik', 'depreme dayanaksız evler', 'kim kaç kilometre metro yaptı' gibi konuların üstüne koydu.

Ben baştan beri sanıldığı kadar da basit sorunlar olmadığı için sokak köpeklerini ve futboldaki krizi çok yazdım ama bu konuların trafik ve depreme dayanıklı evler kadar daha önemli olduğunu düşünmüyorum.

Yoksa önemli mi? Yani sokak köpekleri toplanıp barınaklara konsaydı, VAR'daki şaibelerden hesap sorulsaydı, yabancı hakemler getirilip orta yol bulunsaydı AK Parti yine seçimi kazanır mıydı?

Bunların maliyeti bir metro durağı bile değildir! Bence Bayraktar ilginç bir tartışma açtı.

***



