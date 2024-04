Anket şirketleri, siyaset uzmanları, medya, sosyal medya, yazarlar, yorumcular, ekonomistler vs. kimse belediye seçimlerinde CHP'nin birinci parti çıkacağını tahmin etmedi.

CHP'liler bile böyle bir başarı beklemiyordu. Peki, bu sürpriz sonuç nasıl ortaya çıktı?

CHP'deki başarıyı sadece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performansına ve Yeniden Refah'ın yüzde 6,19 oy almasına bağlayanlar bence geleceğe yatırım yapıyorlar.

Sözcü gazetesi 1977'deki genel ve yerel seçimlerde Bülent Ecevit'in aldığı oylara yakın bir oy alındığı için Özgür Özel'i sürmanşetten "2'nci Karaoğlan" ilan etti.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylık rekabeti şimdiden hayırlı olsun! Önümüzdeki dört buçuk yıl 'Ekremciler', 'Mansurcular' ve 'Özgürcüler' diye CHP'liler saf tutabilir.

Evet, İmamoğlu ve Yavaş seçimde iyi iş çıkardı. Özellikle bakanlar seçim çalışmalarına katılınca İmamoğlu "Siz hepiniz ben tek" mağduriyetini iyi kullandı.







Yavaş da rakibine büyük fark atarak rüştünü kanıtladı.

Bence Cumhur İttifakı'nda yer alsaydı Yeniden Refah'ın yüzde 6,19 oy oranının hepsini ittifaka taşıyamazdı.

Ancak muhafazakar seçmenin tepki oylarının bir kısmını sahiplenen Fatih Erbakan'ın muhalefette aktif rol oynamasının önü açıldı.

Aslında ortada Erbakan, Yavaş, İmamoğlu ya da Özel'e bağlanmayacak bir sürpriz var.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kütahya, Giresun, Bursa, Denizli, Manisa...

İlçelerde Keçiören, Üsküdar, Beyoğlu, Eyüpsultan, Osmangazi... Ak Parti'nin kalesi bu il ve ilçelerin kaybedileceği kimin aklına gelirdi? Adıyaman'ın kazanılmasında İmamoğlu, Yavaş ya da Özel'in etkisi olabilir mi?

Özel'in adayların doğru belirlendiği söylemi de bu başarıyı net açıklayamaz. Doğru belirlenseydi Kırklareli ve Hatay kaybedilmezdi.

Ak Parti'nin kurulduğu günden beri bütün yerel, genel ve referandumları kazanması, 22 yıldır iktidarda kalabilmesi dünya siyasetinde bile eşine az rastlanacak bir başarı.

AK Parti'nin bu büyük başarısında muhalefet partilerinin etkisizliği, özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilmeye doymamasının da etkisi oldu.

AK Parti, Son Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde "Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur" söylemini bile boşa çıkarmıştı. Bu başarının en önemli nedeni ise halkın Erdoğan'a olan büyük sevgisi olsa gerek.

Ancak vatandaş ekonomik sıkıntıların ve hayat pahalılığının faturasını bu kez kesti!

Çünkü bu kez siyaset tarihinin en başarısız muhalifi Kılıçdaroğlu ve onun kurduğu Altılı Masa gibi trajikomik oluşum CHP'den uzaklaştırılmıştı.



TEPKİ VE EMEKLİ OYLARI

Seçime katılımın düşük olması da sonuçta etkili oldu. Her şeye rağmen eli CHP'ye oy vermeye gitmeyen AK Parti'liler sandığa gitmeyerek mesajını vermiş oldu.

Emekli maaşlarının düşük kalmasının seçime yansıması büyük oldu.

EYT yasası ile 2 milyona yakın insanın emekli ordusuna katılıp sonra da toplamda 16 milyon emeklinin maaşlarının düşük bırakılması büyük hataydı.

Göçmen sorunu, ev fiyatları ve kiraların artması vs. seçim sonucunda birçok etken rol oynadı.

AK Parti 2019 Belediye Seçimleri'nde 20 milyon 583 bin oy almıştı. Son seçimde oy sayısı 16 milyon 339 bine düştü. Yaklaşık 4 milyon 250 bin oy hükümete tepki olarak CHP'li belediyelere gitmiş olabilir.

Demek ki, bazı muhaliflerin "Bunlar ceketini koysan yine oy verir" "Bidon kafa", 'Koyun bunlar" diye aşağıladığı seçmenler gayet zekice stratejik tepki oyu kullanıyormuş!

Yüzde 50'nin üstünde oy verdiği iktidara 10 ay sonra ağır bir seçim yenilgisi yaşatabiliyormuş Demek ki sorun seçmende değilmiş!

***

"OYLAR ÇALINDI" DİYEN TAYFA NEREDE?

Her seçim akşamında CHP'li siyasetçiler "Sandıkları terk etmeyin" mesajı verirdi.

Seçim kaybedildiğinde de "Oylar çalındı" denirdi. Ve bu söyleme zamanla birçok CHP'li seçmen de inandı.

Hatırlayın 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçim gecesinde Muharrem İnce ortalıkta yoktu. Kaçırıldığını söyleyenler oldu. İnce sabah ortaya çıktı.







Muhalif seçmenler o gece Yüksek Seçim Kurulu'na yürümek için İnce'den bir işaret bekliyordu.

Sonra CHP'nin oy sayma sisteminin çöktüğü, kendi oylarını bile sayamadığı ortaya çıktı.

2019 Belediye Seçimleri'ne kadar CHP kendi oylarını sayamadı.Buna rağmen muhalif seçmenin kafasında "Ya oylar çalınıyorsa" algısı vardı.

Oyları çalan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni ikinci tura bırakır mıydı?

Oyları çalan önceki gün ağır bir yenilgi alır mıydı?

Adıyaman, Çorum, Afyonkarahisar gibi birçok kalesini CHP'ye kaptırır mıydı? Bu illeri AK Parti kazansaydı kim itiraz ederdi?

Her seçimde "Oylar çalındı" diyen tayfa bu kez sessiz kaldı.

Bu seçimde sandıklarda hile olmadı çünkü CHP kazandı!

***



SEÇİMDE FENERBAHÇE TARTIŞMASI

Cem Küçük seçim gecesi "Kim ne derse desin Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar da seçim sonuçlarında az veya çok etkili oldu" diye bir tweet paylaştı.







"Futbolla belediye seçimleri ne alaka" diyebilirsiniz.

Ben yorum yapmadan sadece şu soruyu soracağım:

Peki, TFF'nin Trabzonspor- Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrası Fenerbahçeli futbolcuları, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna seçimden sonra, dün sevk etmesine ne diyeceğiz?

***



BİR KILIÇDAROĞLU FIKRASI

Kemal Kılıçdaroğlu sırf kendi adaylığını desteklemesi için CHP listelerinden seçime soktuğu DEVA Partisi'ne 14 vekil, Gelecek Partisi'ne de 10 vekil kazandırmıştı.

Bu iki partinin Millet İttifakı'na katkısının yüzde 1 olduğu düşünülüyordu.







Belediye seçimlerine iki parti kendi logoları ve adayları ile girdiler.

DEVA Partisi, sadece 1 ilçe belediyesi kazandı ve yurt genelinde yüzde 0,32 oy aldı.

130 aday çıkaran Gelecek Partisi ise hiçbir belediye kazanamayarak yüzde 0,07 oyun sahibi oldu.

Demek ki, bu iki partinin özgür ağırlığı yüzde 1 bile değilmiş, yüzde 0,39 muş.

***



Altyazı

"-Evet, seni sevmişti. Ama sonra birbirimize uyuz olduk. Birbirimizi değiştirmeye çalıştık. Birbirimize acı çektirdik. -Evlilik bu işte!" (Gone Girl)