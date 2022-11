SONAT BAHAR

Hande Erçel'in hakkında çıkan aşk haberlerini arama motorlarından sildirmek için harekete geçtiği haberini okudum. Hatta estetik iddiaları gündeme getiren fotoğraflarından da kurtulmak istiyormuş Erçel... Yani unutulma hakkını kullanmak istiyor.

Bu son zamanların trendi... Geçen hafta haberini yaptık, birçok ünlü zamanında verdiği pozlardan, geçmişinin izlerinden kurtulmak istiyor.

Peki internet unutturuyor mu! Asla.

Özellikle, tık alma uğruna sayfa sayfa fotoğraf paylaşan internet siteleri, bir haberin arkasına 40 fotoğraf dayayıp seyirciyi dipsiz kuyuya sürükleyen haberler arasında değil unutulmak, her gün karabasan gibi aynı şeyle karşılaşıyor insan.







KORKMANIZA GEREK YOK

Sıradan bir vatandaş olarak kendinizi ünlü kişisinin yerine koyun. Yeni evlendiniz, çoluk çocuğa karıştınız. Ünlü olduğunuz için haliyle geçmiş ilişkileriniz biliniyor, görüntülenmiş, belki açıklamalar yaptınız bu konuda. Ama köprünün altından epeyce su geçmiş, o su da akmış yolunu bulmuş. Geçmiş geçmişte kalamıyor maalesef.

Doğum yaptığınız haberini veren site, gelmiş geçmiş tüm sevgililerle olan fotoları da dayıyor o haberin arkasına. İlerde o çocuk büyüyecek, o haberleri görecek...

Pelin Karahan'ın sözünü ettiği gibi estetik dozunu abartan ünlülerdenseniz korkmanıza gerek yok, çocuğunuz sizi tanıyamaz ama ya tanırsa!

Geçelim çocuğu, ruhunuz dayanmıyor belki o günleri hatırlamaya... Her ilişkinin, her olayın tıpkı son kullanma tarihi gibi unutulma ve hatırlanmama tarihi olmalı.

Geçmiş geçmişte kalmalı.

Hadise mevzu gündemde biliyorsunuz. Bu haberler sırasında en çok kime üzülüyorum biliyor musunuz? Ne yeni boşandığı kocasına, ne aldatıldığını söyleyen Ebru Gündeş'e, ne de Hadise'ye... En çok Kaan Yıldırım'a üzülüyorum. Konu hakkında efendiliğinden tek kelime etmeyen, şimdi güzel bir ilişkiye başlayan ve çok mutlu görünen bu adam, bu olayın içinde anılıyor. Mevzuyla ilgili haberlerin galerilerinde çarşaf çarşaf fotoğrafları yayınlanıyor.

Kaan Yıldırım'ın sıdkının sıyrıldığına eminim.

Ama dijital habercilikte unutulmak ne mümkün...!







BEİBM'DEN MUZDARİP ERKEKLER!

Hep kadınlardan dem vuruyorum, bu kez erkeklerin gündemine el atayım dedim... Ben oturup Dünya Kupası falan konuşacağız sanırken, bambaşka bir dramla karşı karşıya kaldım. Dramın adı: BEİBM...

BBCS, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi bir şey oldu farkındayım... Ama bu durumun açılımı şu: Bekar Erkeğin İlişkiye Başlama Maliyeti...

Yılmış erkekler. Tek gündemleri bu. "Oğlum deli misin, ne kızı otur oturduğun yerde" durumunda takılıyorlar.

Yeni ilişkiye başlama aşamasında artık bağlanma sorunu değil, ekonomi sorunu yaşıyorlar...

Durum ortada aslında: Biriyle tanışıyorlar, birbirlerini tanıma aşamasında 'date' kaçılınmaz. Date dediğin masrafsız olmaz...

Ama ekonomi malum; bir yerde yeme-içme konusuna girdiğinizde, oradan bulaşıkları yıkamadan çıkmayı başarana madalya takıyorlar. Haliyle erkek milleti yasta... Birinde hoşlansa dert, hoşlanmasa dert...

Şimdi hesap kitap peşinde beyler. Biriyle tanışsak, beğensek, ilişkiye evrilmesi için beş randevu desek, sinema, tiyatro, yemek, evden al- eve bırak derken, bütçe çöker... O maliyetin altından kalkmak mümkün olmaz diyerek, kendilerini Dünya Kupası maçlarına vermişler.

Zaten adam gibi adam yok dramı yaşanıyordu, şimdi adam gibi adamlar da ortadan kayboldu...