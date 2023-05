SONAT BAHAR

Çok uzak olduğum bir alan magazin. O yüzden köşenin adı keyfekeder magazin. Yani "Çok da ciddiye almayın magazinle dalgamı geçiyorum" diyorum.

Ama gazetecilik konusunda ciddiyetime laf edildiğinde, bunun altında kalmam mümkün değil!

Arzum Onan boşanıyor bilgisi bana geldiğinde (ki bu bilgi yakınlarından dedikodu olarak değil yazmam için geldi), bunu yazma konusunda uzun uzun düşündüm, her şeyi enine boyuna ölçüp tarttım, bazı sığ fikirlilerin bunu siyasete çekeceğini, olayın haber olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışacaklarını biliyordum...

Ama bu, konunun haber olduğu, o belgenin de elimde olduğu gerçeğini değiştirmiyordu...







HABER YAPILAMAZ MI?

Günün sonunda Arzum Onan boşanma davası açmış bir ünlü, eşi de en az onun kadar ünlü bir oyuncu, konu Mehmet Aslantuğ'un siyasi girişiminden bağımsız ki; köşede tek kelime bu siyasi kimliğinden söz etmedim. Zaten köşenin de konusu değildi! Keza böyle bir haberin birinin siyasi kaderini nasıl etkileyeceğini de anlamadım ama neyse...

Bu iki ünlü isim, 27 yıldır evliler... Yıllardır toplum onları örnek aile olarak benimsemiş. Arzum Onan, markalarla iş birlikleri olan, bir şekilde piyasanın içinde bir isim. Mehmet Aslantuğ aktif bir oyuncu, düne kadar dizisi vardı, üstelik yıllardır üzerine yapışan kadın ruhundan anlayan, ince, zarif, düşünceli erkek imajından hoşnut! İkisi de için de yukarıda saydıklarımın haber yapılmasının, magazin malzemesi olmasının hiçbir sakıncası yok.

Ama iş boşanmalarına gelince kırmızı çizgi mi var? Arzum-Mehmet aşkı bir tabu mu? Bu aşkın, evliliğin bitişi haber yapılamaz mı? Tabii ki yapılır. Bu bir haberdir!

Arzum Onan öyle bir post atmış ki, beni öyle bir yere koymuş ki, okuyunca ben bile nefret ettim kendimden!

Ne deprem duyarsızlığım kalmış, ne duygusuzluğum, ne siyasete alet olmam. Post'un altındaki yorumlarda daha da iğrenç bir insana dönüşüyorum; kimi oyuncu, kimi tanıdık, kimi sokaktan insanlar bu mükemmel çifte olanların sorumlusu benmişim gibi davranıyor. Mesela Songül Öden'e göre her şeyi kabalıkla çözen bir ruhum ben, bir başka tanıdığım isme göre hadsizim... Birce Akalay, kötü kalpli demiş. Siz sonsuzsunuz diyor çifte. Romeo Juliet mübarek!

Eyyyy ahali, boşanma davası açan ben değilim, Arzum Onan!







DAVAYI AÇAN KENDİSİ!

Kendisi beni eleştirdiği gibi deprem meprem dememiş, kocamın milletvekili adaylığı açıklanacak dememiş, 20 Şubat'ta mahkemeye başvurmuş! Boşanma davasını açmış... Depremden sadece 15 gün sonra, adaylık açıklanmasından 10 gün önce!

Net olmayan ilk postunuzla, beni koca bir güruhun önüne, sanki sizin boşanmanızı ağzımın suları akarak izleyen bir sırtlanmışım gibi attınız. Sizin o ince zarif ruhunuz sadece size dair konularda işliyor sadece. Oysa gözümde çift olarak bambaşka bir imajınız vardı, gerçekten çok saygı duyduğum, duruşundan çok etkilendiğim bir aileydiniz. Beni cadı avının başrolü yaparken vicdanınız hiç mi sızlamadı!

Bunu ben yazınca, vay efendim depremmiş, vay efendim Mehmet bey'in onurlu seçim yolculuğuymuş, nasıl böyle bir şeyi gündeme getirirmişim! Arzum hanım, başvurmasaydınız gündeme gelmeyecekti!

Mesela ben, "27 yıl beklemişsiniz, şu süreci bir atlatalım deyip sonra başvursaydınız, başvuruyu erteleseydiniz ruhumuz bile duymayacaktı," desem ne kadar acımasız di mi! Ama asla böyle şeyler demeyeceğim. Bir kadın boşanma davası açtıysa, yukarıda saydığım şeyleri göz ardı ettiyse vardır bir nedeni derim, bir kadın olarak saygı duyarım.

O yüzden sevgili Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, ister boşanın, ister boşanmayın, ister dost kalın, ister kalmayın, benim naçizane bir tek ricam var; her gazeteciyi aynı kefeye koymayın, insanların da en az sizin kadar dik bir duruşları, çizgileri olduğunu unutmayın...

Hayat kısa kuşlar uçuyor...