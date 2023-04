SONAT BAHAR

Gece hayatı krizde! Yok, ekonomik kriz falan değil bu, ergen krizi... Lifestyle yazarlarının da gündeme taşıdığı konu derin ve sosyolojik...

Mekanlar ergenlere teslim olmuş vaziyette. Gece şık bir restoranda sakin sakin yemek yemek istiyorsanız unutun! Biraz eğlenelim, kurtları dökelim diyorsanız yandınız! Boğaz'da bir balıkçıda gelen baharı karşılayalım kafasındaysanız eyvahhh! Çünkü İstanbul'da popüler olan/olmayan her yerde ergenler var. Nereden çıkacağı belli olmayan, ölümcül sınıfına girmeyen mantar gibiler. Çoğalıyorlar. Ciyak ciyak bağıran Tik Tok numunesi kızlar, atarlı giderli delikanlılar... Daha dün altları bezli bebeler gece hayatına çöktü. 15 ya da 16 yaşında üstelik bu gece kuşları...









NASIL GİRİYORLAR?

Ülkedeki genç nüfus gözümünüz bebeği, geleceğimiz, tamam anladık ama gece hayatına karışmak için ergenlik çağı biraz erken değil mi

Kuşak farkı mekanda o kadar keskin bir biçimde hissediliyor ki, kafalar çok karışık. Garson nasıl davranacağını bilmiyor, mekan sahibi yarı abi, yarı baba tadında yaklaşmaya çalışıyor, müşteriler isyanda...

Asıl sorun mekanları 15-16 yaşlarında ergenlere kaptırmak da değil. Sorun bu çocukların bu mekanlara nasıl girebildiği. Birçoğu alkollü olan bu yerlere, bu gençlerin yanlarında bir yetişkin olmadan girmeleri yasal değil. Alkol servis edilmesi ise kesinlikle yasak! Peki durum böyle mi? Kesinlikle değil. Her biri 40 yıllık gece hayatı müdavimi gibi masalar kurduruyor, alkol su gibi akıyor. Gecenin sonunda kusan mı dersiniz, ağlama krizine giren kızlar mı dersiniz... Tam bir tiyatro!







Mekanda "Evladım senin yaşın kaç? Senin beyninin gri bölgesinde daha gelişim tamamlanmadı git uyu!" diyen yok. Bu gençlerin anne babaları ayrı birer patolojik vaka zaten. Onların bahanesi de şu, "Zapt edemiyorum, dinlemiyor beni!" O bir ergen, kodlaması dinlememek, yap denileni yapmamak zaten. Ama yetiştirmek de bizim işimiz değil mi, doğurduysak madem! Dünyanın hiçbir yerinde gece hayatının içinde 15-16 yaşında genci içkili bir eğlence mekanında görmeniz mümkün değil. Cezayı basar polis, kapatır mekanı! Restoranda görseniz bile ailesiyledir. Bize bu rahatlık nereden geldi, anlamıyorum!









37 KURALI!

Seçenekler arasında sıkışıp kalan biriyseniz... Karar vermekte zorluk çekiyorsanız optimal durma ve 37 kuralını uygulayın! Matematik ve psikoloji arasında köprü kuran bir problem olan optimal durma problemini ve beraberinde yüzde 37 kuralını bilirseniz hayat daha güzel olabilir. Tabii ki matematiksel olarak.

Bu zamana kadar duygularıyla yanlış karar veren biriyseniz ya da mantık sizde ağır basıyorsa, bu kuralı ikili ilişkilerinizde deneyebilirsiniz. Mesela ideal evlilik yaşını kendi kriterlerinize göre belirlemeniz mümkün.

Diyelim ki toplum kurallarına uygun yaşamayı seven birisiniz. O zaman size dayatılan genelde 18-40 yaş arasında evlenmenizdir. Yani 22 sene içinde bir seçim yapmak zorundasınız. Bu 22 sayısının yüzde 37'sini alıp 18'e eklerseniz 26,14 yapar. Yani sizin için eş seçiminde ideal yaş 26! Bu yaştan önce karşılaştıklarınız çöp anlamına gelmiyor bu. Şu anlama geliyor. Bu zamana kadar belki de beyaz atlı prensini buldun ama kaçırdın. Şimdi bu noktadan sonra karşılaşacakların istatistikel olarak daha kötü olacak. Teoriye göre 26'dan sonra iyi opsiyonlar giderek 'bulunamaz' veya 'uygun değil' hale geliyor.



YAŞINI HİÇ GÖSTERMİYORSUN

"Aaaa yaşını hiç göstermiyorsun" denenlerden misiniz? Ve bu iltifatın arka planında estetik, medikal dokunuşların etkisi yok mu? Yani öz has haliniz mi daha genç bulunuyor. O zaman bingo!

Hollanda'da yapılan bir araştırmayla gerçek yaşlarından en az 5 yaş daha genç görünen kişilerin bilişsel yeteneklerinin, diğer insanlara göre daha gelişmiş olduğu kanıtlandı. Ayrıca bu insanlar işitme kaybı, kemik erimesi ve katarakt gibi yaşa bağlı hastalıklardan yüzde 25 oranında çok daha az şikayet ediyormuş. Dermatolog Tamar Nijsten ve meslektaşları, yaşları 51 ila 88 arasında değişen 2679 insan portresinin 27 kişilik bir değerlendirme kurulu tarafından inceledi.

Sonuç daha az hastalık. Benzer sonuçlara ulaşılan bir diğer araştırma ise 20 bin erkek üzerinden Kopenhag'da gerçekleştirildi.

Daha fazla yüz kırışıklığı, kellik ve gri saça sahip kişilerin kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olduğu tespit edilirken; erkek ve kadın toplam 273 kişi üzerinde yapılan bir Japon araştırmasında, olduğu yaştan daha az gösteren kişilerin, aynı şekilde ileriki yaşamlarında kalp rahatsızlıklarıyla karşılaşma riskleri çok daha azdı. Artık ne yapıp edin, genç göstermeye çalışın!