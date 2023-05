SONAT BAHAR

Kuşak farkı dendi mi, geçmişte ebeveynler ve çocukları arasında bir zaman dilimi kastedilirdi.

Annelerimizi geri kafalı bulurduk. Onun kuralları ve alışkanlıkları bize tuhaf gelirdi.

Artık kuşak farkı denen şey, beş yaşa inmiş durumda. Yani 30 yaşındaki biri, 25 yaşındaki birinin davranışlarını saçma, tuhaf, absürd, çılgın bulabiliyor.







Özellikle kadınlar arasında kuşak farkının daha çok hissedildiği kesin!

Yurt dışında yapılan bir araştırma görece yaşlı kadınların gençlerin yaptığı hangi şeyleri 'tuhaf' bulduğunu incelemiş. Liste uzun neredeyse 15 madde var ama ben kendime göre bu listeyi sizler için uyarladım. Ben, benden genç olanların yaptığı, aşağıda saydığım şeyleri en basit tarifiyle tuhaf buluyorum. Buyrun size kuşak farkı:







GİZEMİMİZ KALMIYOR

Mesela, sosyal medyasında ağlayanlar. Tamam üzgünsün, sevgilinden ayrıldın, arkadaş kazığı yedin, çok trajik bir gün geçirdin. Seni salya sümük telefon ekranında niye izliyoruz biz?

Kalçandaki yağları, G5 cihazıyla eritmeye çalışırken, biz bu itici görüntülere neden maruz kalıyoruz. Yüzünün amorsundan, dekolte olmayacak şekilde, şekilden şekle girdiğin bu anlar bize ne ifade ediyor. Ben şişman ve yağlı olduğunu, kendi başına bu kiloları veremediğini düşünüyorum sadece. Ve yüzüne yaptırdığın operasyonları biz niye an be an görüyoruz. Çok ürkütücü değil mi tüm bunlar?

Genç anneler neden çocuklarının her anını paylaşıyor. Bu kadar pedofilin ortalarda dolaştığı bir çağda hiç mi korkmuyorlar?

Gizem denen şeyin anlamını yitirdiği zamanlardayız. Tüm gün, nerede olduğunu, ne yediği, kimlerle olduğunu bildiğimiz zaman hiçbir gizemin kalmıyor. Bunu mu istiyorsun tam olarak?







Genç kadınların üniversiteye gitmek ya da çalışmak istemediklerini söylediğini duyduğumda utanıyorum. Tüm hayat planları zengin bir adamla evlenmek ve bir erkekle geçinmek. Her kadın üniversiteyi bitirdiğinden, bir kariyer sahibi olduğundan emin olmalı. Her zaman kendi ayaklarının üzerinde dur, kendi paranı kazan ve kapana kısılma!

Bugünün düğün trendleri de kafamı çok karıştırıyor. Neden sadece evlenmek için beş partiye, iki gelinliğe, B ve C konuk listelerine ve daha birçok taleplere ihtiyaç duyuluyor? Sadece evlenseniz olmuyor mu?

Ve artık şu minivanda tatil ve karavan güzellemeleri de biraz fazla değil mi? Bir minibüsün arkasında, gün doğumunu elinde kahvenle karşılamak çok tarz bir görüntü olabilir ama çok abartılıyor ve çok, çok sahte. Minivan hayatı veya kampçı hayatı bazen eğlenceli ve harika bir macera olabilir, ama bunun on katı kadar çok iş, masraf ve risk...







GHOSTING ARKADAŞLAR

Artık birini yok saymanın kesin ve tek bir çözümü var; takipten çıkmak! Bir deneyin bakın, nasıl kolay unutuyor, nasıl kolay hiç olmamış gibi hafifliyorsunuz.

Üstelik bu formülü sadece sevgiliye uygulamıyor insanlar artık. Ghosting konusu arkadaşlar daha doğrusu eski arkadaşlar arasında da yaygın.

Psikologlar değişkenliğin arkadaşlık kavramının değişmez bir parçası olduğunu belirtiyor. Hatta çoğu arkadaşlığın, hatta çok iyi olanların bile sonsuza dek sürmediğini söylüyorlar. Yedi yılda bir devir daim olduğu konusunda ısrarlı çoğu uzman. Ghosting işte tam bu aşamada imdadınıza yetişebilir. Karşı tarafı üzebilir belki ama günün sonunda önemli olan sizin mutluluğunuz!

Ama gerekçeleriniz yeterli değilse sıkıntı büyük!

Viyana Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, katılımcıların arkadaşları ve sevgilileriyle iletişimi aniden kesip kesmediği sorguladı. Ayrıca katılımcıların psikolojik durumlarını ölçmeye yarayan bazı sorular da yöneltti. Hakemli bilimsel dergi Telematics and Informatics'te yayımlanan bulgular, ilk ankette arkadaşlarını 'ghost'ladığı anlaşılan katılımcıların, ikinci ankette daha fazla depresif eğilim sergilediğini ortaya koydu. İlginçtir ki, romantik partnerleriyle iletişimini aniden kesen katılımcılarda böyle bir eğilim görülmedi.

Araştırma ekibi buradan hareketle romantik ilişkiler ve arkadaşlık ilişkilerinde 'ghosting'in farklı etkileri olduğu sonucuna vardı.

Aman dikkat!

Ex kankanızı ghost'lamadan önce iyi düşünün!