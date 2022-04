TUBA KALÇIK

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi sayın Emine Erdoğan, sanatçılarla Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeği sonrası dünyaca ünlü piyanist Pekinel kardeşlerden Süher Pekinel ile konuştum. "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat davet edildik" diyen Pekinel, sözlerine şöyle devam etti: "Alman ve Fransız televizyonları ARTE/ARD, tüm Avrupa turnesi ve Amerika konserlerimizi içeren bir belgeselimizi yapmıştı ve bu belgesel, en önemli müzik kanalı olan Unitel tarafından satın alınmıştı. Bu sene, ARTE/ZDF, 30. doğum gününü, 30 ülkeden seçtiği tanınmış sanatçıların konserleri ile kutlayacak. Bu konserler, canlı olarak 30 ülkede arka arkaya yayınlanacak."







Pekinel Kardeşler, Türkiye'yi temsil etmek üzere davet edildiler. Tarihsel ve kültürel kimliğiyle Osmanlı'dan günümüz Türkiye'sine çok önemli bir mekan teşkil eden Dolmabahçe Sarayı'nda konser vermeyi çok anlamlı ve ilgi çekici bulduklarını belirten Pekineller şunları da söyledi:

"Bu hayalimizi gerçekleştirmek için sayın Cumhurbaşkanımızla sanatçılar için verdiği iftar davetinde görüştüm, kendisi gerekli izni verdi, Dolmabahçe Sarayı'nın böyle bir konser için iyi bir seçim olduğunu ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi."

Süher Pekinel ayrıca Türkiye için de bunun çok değerli bir tanıtım olacağını belirterek şunları iletti:







"Sanata verdiği değer ve destek için sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Sanata ve sanatçıya verilecek katkı, günümüz dünya koşullarında son derece önemli. Bugün başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok yerinde yüz binlerce müzisyen zor bir süreçten geçiyor. Bu dönemde her katkıyı çok kıymetli buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizimle konuşmasında sanatın bir toplumun en değerli kültür öğesi olduğunu ve sanata her zaman destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Sanatın kültürün en etkin aynası olduğu gerçeğinden yola çıkarak, onu ne kadar ileri taşırsak, ülke olarak da o kadar ileri bir noktaya varırız. Sanatçı olarak çok önemsediğimiz toplumsal gelişim için çeşitli eğitim sistemlerini 16 senedir devreye sokmuş olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda şimdiye kadar dünya genelinde alanında 19 birincilik elde edildi."

Geçtiğimiz günlerde Rusya, Pekinel kardeşleri uluslararası Yılın Sanatçıları ödülü ile onurlandırmak istedi. Rusya'nın, kültürel açıdan dünyaya çok katkı sağlamış bir ülke olduğunu düşünen Pekineller, Ukrayna'daki insanlık dramı karşısında bu ödülü kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiler. "Sanatçı olarak duruşumuzu her zaman olduğu gibi insani değerlerden yana kullandık" dediler.