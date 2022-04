TUBA KALÇIK

1915 olaylarının anıldığı 24 Nisan'a dair Biden'ın yaptığı açıklama bence tam bir skandal. Biden bu sene sadece 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanmakla kalmadı, aynı zamanda 'katledilen ya da yok etme kampanyasında ölüme yürütülen 1.5 milyon Ermeni' ifadesini de kullanarak bence nasıl riyakar bir tavır içinde olduğunu açıkça ortaya koydu. Tarihsel gerçekler ve uluslararası hukukla çelişen bir açıklamadır bu. 1915 olaylarını 'soykırım' diye nitelendiren herhangi yetkili bir uluslararası mahkeme kararı bulunmuyor. Buna rağmen Biden'ın soykırım gibi ağır bir ithamı hukuki boyuttan yoksun şekilde söylemesi aymazlıktan başka bir şey değil bana göre. Kaldı ki Amerika gibi kanlı bir tarihe sahip ülkenin başkanı olarak bu skandala imza atması da ayrı bir yüzsüzlüktür. Türkiye gibi dünyanın her yerindeki mazlumun sesi olan, savaş mağdurlarına kapılarını açan bir ülkeye böyle bir ithamda bulunmak büyük bir haksızlıktır. 1915 Ermeni olayları üzerinden ne yazık ki soykırım iftirasına arka çıkan ülkemizde de bir kesim var. Kısa vadeli siyasi hesaplaşma için bu iftiraya sahip çıkmak her şeyden önce bu toprakların tarihine, kültürüne iftira atmak olur. Biz ki Mevlana, Yunus Emre gibi değerlerimizin ışığında kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayan bir anlayışın evlatlarıyız. Bu iftiraya ortak olmak değerlerimize de ihanet etmek anlamına gelir bana göre. Kimse bu oyuna gelmesin lütfen...







ORTAÇ'IN 2. ALBÜMÜNDE İREM DERİCİ, GÜLŞEN VE HANDE YENER SÜRPRİZİ

Serdar Ortaç'ın Best Of albümü geçtiğimiz günlerde dinleyicilerle buluştu. Ben de bu vesile ile Ortaç'ı aradım. Albümde birbirinden değerli ismin yer aldığını söyleyen ünlü sanatçı sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşarken bu albümün yapılmasından gurur duyuyorum. Şarkılarımı albümdeki herkes çok güzel seslendirmiş. Sakiler, Demet Akalın, Ziynet Sali gibi çok sevdiğim arkadaşlarım yer aldı bu çalışmada. Açıkçası beni hem duygulandırdı hem de çok mutlu etti. Sizin aracılığınızla sevgili Ozan Çolakoğlu'na da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Serdar Ortaç'a Best Of albümünün devamının gelip gelmeyeceğini sorduğumda ise şunları söyledi:

"Evet, devamı gelecek. Hatta bunun için de sevgili Ozan Çolakoğlu daha çok başında ama çalışmaya başladı. İkinci Best Of albümünde de çok sevdiğim isimler olacak. Şimdilik net olmamakla birlikte ikinci albümde İrem Derici, Gülşen ve Hande Yener yer alacak. İrem Derici'nin şarkısı bile hazır. Türkiye'nin böyle kıymetli isimlerinin şarkılarımı seslendirecek olması da beni ayrıca mutlu ediyor. Umarım her şey yolunda gider ve ikinci albüm de dinleyicilerle buluşur."