‘Türkiye hayatımın bir parçası burada mutluyum’

Türk Milli Takım formasıyla voleybolda şampiyonluk kupası kaldıran Melissa Vargas, GÜNAYDIN'a konuştu. Kalamış'ta yaşadığını, İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Kendimi bu ülkenin bir parçası gibi hissediyorum" dedi.

■ Büyük bir başarıya imza atarak herkesin yüzünü güldürdünüz. Takım olarak neler hissediyorsunuz?

Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Şu anda bu şampiyonluğun tadını çıkarıyoruz. İlk kez Türk forması giydiğim bir turnuvada şampiyon olduğumuz için harika hissediyorum

■ 2021 yılında Türk vatandaşı oldunuz. Bir Türk kadını olarak şampiyonluğu almak size neler hissettirdi?

Filenin Sultanları'nın bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Takımıma yardım edebildiğim için, bu harika formayı giydiğim için çok mutluyum.

■ Türkiye sizin hayatınızda nasıl bir yere sahip?

Uzun yıllardır Türkiye'deyim. Biliyorsunuz aynı zamanda Fenerbahçe'de forma giyiyorum. Kalamış'ta yaşıyorum. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burada birçok arkadaşım, dostum var. Fenerbahçe taraftarı ve arkadaşlarım beni ilk günden beri sevdi ve buraya alışmam için yardım etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye benim hayatımın bir parçası, burada mutluyum.









O AN UNUTULMAZ BİR ANIYDI



■ Kimlik kartınızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldınız. Türk vatandaşı olduğunuz zaman neler hissettiniz?

Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi ile tanıştım, beni davet etti ve nüfus cüzdanımı bana verdi. Çok güzel ve unutulmayacak bir anıydı benim için. Bu süreçte emeği geçen bütün yetkililere ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum.

Türk kadını savaşçı ve ailesine çok önem veriyor

■ Türk kadınlarının gücünü dünyaya gösterdiniz. Siz Türk kadınlarını nasıl görüyorsunuz?

Türk kadını savaşçı, kararlı, ailesine önem veren, azimli, güzel, her zaman çözüm arayan, pes etmeyen bir yapıya sahip.

■ Ciddi bir sakatlık yaşayıp spor hayatına ara verdiniz. Bu süreç sizin yaşamınızı nasıl etkiledi?

Sporun her anında başınıza ummadığınız, istemediğiniz veya zorlanacağınız şeyler gelebilir. Önemli olan bunlar başınıza geldiğinde ne yaptığınızdır. Ben pes etmeyerek, gençliğimin ve fiziksel dayanaklılığımın da yardımıyla daha çok çalışarak, doğru kişilerin yardımıyla o günleri atlattım. Kolay olmayan bir süreçti ama şu an her şey yolunda.









YENİ HEDEFİMİZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU



■ Türk Milli Takımı forması giymek size nasıl hissettiriyor

? Sahada görüyorsunuz zaten. Eğlenerek, dans ederek, zevk alarak oynuyorum milli takımda. Çok güzel bir ortam var ve takımdaki herkesle çok iyi anlaşıyorum. Verdiğim karardan dolayı çok mutluyum. Umarım sizler de beni milli formayla görmekten benim kadar mutlusunuzdur.

■ Son olarak, geleceğe yönelik en büyük hayaliniz nedir?

Bir insan olarak sağlıklı olmak, ailemin ve sevdiklerimin sağlıklı ve huzurlu olması, büyük felaketlerin yaşanmaması ve herkesin barış içinde yaşaması en büyük dileğim. Sporcu olarak ise oynadığım her maçı kazanmak istiyorum. Takıma yardım etmek, zor anlarda çözüm üretmek, kritik sayılarda korkusuzca sorumluluk almaktan zevk alıyorum. Oynadığım bütün turnuvaları hem kulüpte hem milli takımda kazanmak, şampiyonluklar yaşamak ve olimpiyatlarda madalya kazanmak en büyük isteğim diyebilirim.







SLOGANIMIZ: O SENE BU SENE!



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da GÜNAYDIN'a açıklamalar yaptı.

■ Büyük bir başarı kazandınız. Neler söylemek istersiniz?

Biz ilk günden beri büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorduk. Basın toplantısında "Altın madalya ülkemize gelecek" demiştim. Önümüzde olimpiyat var, hayalimiz oradan da altın madalya ile dönmek. Türk kadınının azmini ve gücünü dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Amerika'dan ülkemize döndüğümüzde halkımız bizi inanılmaz bir coşku ile karşıladı. Büyük bir gurur bizim için. Cumhuriyetimizin 100. yılında olduğumuz için kadınlarımızın kazandığı bu başarı çok daha büyük bir anlam kazanıyor. Daha nice başarılar kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim sloganımız 'O sene bu sene.' Tarihi başarıları yaşayacağımız bir sene olacak. Camiamla, paydaşlarımla, ekibimle ve yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum ve herkese bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum.

■ Melissa Vargas milli voleybol takımımızın yıldız oyuncularından biri. Sizin Vargas ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim?

Vargas hem oyuncu olarak hem de insan olarak gerçekten yıldız. Onun Türk vatandaşlığına geçmesi için federasyonumuz Sırbistan ile mücadele etti, zorlu bir süreçti. Onun vatandaşlığa geçme süreci mucizelerle dolu aslında. Sırbistan, Vargas'ı vatandaşlığa almak için büyük baskı yaptı ama başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizin de desteğiyle onu ülkemize kazandırdık.



BEKLE BENİ MALATYA



■ "Ben Malatyalıyım" açıklamanız çok ilgi çekti. Siz aslında Küba doğumlusunuz… Malatya'ya hiç gittiniz mi?

Hayır gitmedim. Ben Malatyalıyım dedim çünkü Akif Başkanımızın memleketi olduğunu biliyorum. Bu yüzden öyle söyledim. Orada yaşanan deprem felaketinden dolayı çok üzgünüm ve elimden geldiğince onların yaralarını sarmak, onlara yardım edebilmek için bir şeyler yapmaya çalıştım bu süreçte. İlk fırsatta da Akif Başkanımla birlikte gidip ziyaret etmek istiyorum. Beni çok sevdiklerini biliyorum. Hepsine teşekkür ederim.