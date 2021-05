Arılar varsa yarınlar var

Dört yıl önce 115 ülkenin ortak kararıyla 20 Mayıs Dünya Arı Günü ilan edildi. Gıdalarımızın en az 3’te 1’i arıların polen taşıması sayesinde üretiliyor. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların yüzde 80’i de arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalıyor

Arılar besin zincirinde önemli bir yere sahiptir. Dünyada tüketilen gıdanın 3'te 1'i arıların polenlemesi sayesinde üretiliyor. Hatta arılar yeryüzünden tamamen yok olsa insanlığın da kısa sürede yok olacağını duymuşsunuzdur. Arıların varlığı bu kadar önemliyken bir arı günü olmazsa olmazdı. Arı Günü, 2017'ye kadar her ülkede farklı tarihlerde gündeme geliyordu. 115 ülkenin ortak kararıyla 20 Mayıs Dünya Arı Günü ilan edildi.



GÜNDE 1500 ÇİÇEĞE ZİYARET

Kutuplar dışında dünyanın her yerinde görülen arılar, doğanın sunduğu biyolojik çeşitliliğin ve sürekliliğin mimarlarından. Arılar da diğer tüm canlılar gibi hayatta kalmaya çalışır ancak bunu yaparken ekosistemin de hayatta kalmasına yardımcı olur. Ömürleri boyunca bal yapmak uğruna binlerce çiçek dolaşır, yüzlerce km. uçar. Bu sırada da çiçekten çiçeğe polen taşıyarak bitkilerin üremesini sağlar. Gıdalarımızın en az 3'te 1'i arıların polen taşıması sayesinde üretiliyor. Çiçekli bitkiler ve ağaçların yüzde 80'i arıların taşıdığı polen sayesinde çoğalıyor. Tozlaşma aynı zamanda sebze ve meyvelerin daha büyük, daha düzgün, daha lezzetli olmasına yardımcı olur. Bir bal arısı günde bin 500 çiçeği ziyaret edebilir. 1 kilogram bal için ise 4 milyon çiçek ziyareti gerekir. Her bir arı, arı kovanlarının büyümesini ve üretkenliğini mümkün olduğunca desteklemek için çalışır.



Ayrıca arılar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri olan 'Sıfır Açlık'ın sağlanması için de önemli bir rol oynar. Çünkü dünyadaki mahsullerin dörtte üçüne yakın kısmı, en azından kısmen, arılara ve diğer tozlaştırıcılara bağlıdır. Tozlaşma, iyileştirilmiş yönetim ile verimi dörtte bir oranında artırma potansiyeline sahiptir. Arılar olmasaydı bugün tabağımıza gelen pek çok lezzetli yemek olmayacaktı. Sadece besinlerimiz değil, arılar yaşantımızı farklı boyutlarda da etkiliyor. Örneğin arılar olmasaydı bugün hayran kalarak baktığımız pek çok ressamın doğa resimlerindeki çiçekler, bitkiler olmayacaktı ya da bugün üzerimize giydiğimiz kıyafetlerin bir kısmının hammaddeleri yetişmeyecek, moda da ona göre şekillenecekti. Bu nedenle 'Arılar Varsa Yarınlar Var'...



TARIM İLAÇLARI ARILAR İÇİN TEHDİT

Arıların yaşamı da kolay değil, hatta birkaç kat daha zor. Arıları tehdit eden doğal düşmanlarının yanında insanların da arılara büyük zararı dokunuyor. Viral hastalıklar, küreselleşme nedeniyle dünyaya daha hızlı yayılan yeni zararlılar, tarımsal alanı daraltan kentleşme, iklim değişikliği ve en büyük etken olarak da kontrolsüz ve bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları, arıların yaşamını tehdit ediyor. 2018 yılında ABD'de arı üreticileri her 10 bal arısı kolonisinin 4'ünü kaybetti. Bu, ABD'deki bal üreticileri için tarihin en kötü kışı oldu. Rusya'da da 20 bölgede toplu arı ölümleri gerçekleşti. Güney Afrika'da 2019 Kasım ayında en az bir milyon arı öldü. Ölümlerden fipronil maddesi sorumlu tutuldu. Kanada, Meksika, Arjantin ve Türkiye'de toplu arı ölümleri yaşandı. Türkiye'de zaman zaman çeşitli illerde toplu arı ölümlerinin gerçekleştiğine dair haberleri görüyoruz. Bunun en büyük sebebi, tarımda bilinçsiz zirai ilaç kullanımının artması.