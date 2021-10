Bağışıklık ordusunu güçlü tutun

Vücut; bakteri, virüs ve mikroplarla mücadele için savaşa göre silah seçer. Soğuk algınlığı ve grip virüslerine karşı koymak için olmazsa olmaz silah C vitamini. Vücut, diğer vitamin ve minerallerle de desteklendiğinde tam bir virüssavar haline geliyor

Grip ve soğuk algınlığı mevsimi başladı, tabii vakalar da artıyor. Bu mevsimde bağışıklık sisteminizi desteklemeniz önemli.

Bağışıklık sistemi durmadan çalışır ve vücuda ait olmayan yabancı hücreleri tespit edip yok eder. Bu iş çok fazla enerji gerektirir. Bağışıklık sisteminin ihtiyacı olan enerjiyi de vitamin ve mineraller sağlar.



VİTAMİN VE MİNERAL

Vücut bakteri, virüs ve mikroplarla savaşmak için savaşa göre silah seçer. Soğuk algınlığı ve grip virüslerine karşı koymak için olmazsa olmaz silah C vitamini. Diğer vitamin ve minerallerle de desteklendiğinde tam bir virüs savar haline geliyor.

Bağışıklık sistemini doğal yollardan güçlendirmek için yediklerinizin hangi besin değerlerine sahip olduğunu bilmeniz önemli. İlk sıraya tabii ki narenciyeyi koyuyoruz. Portakal, greyfurt ve diğer turunçgiller günlük C vitamini ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynuyor. Soğuk algınlığı veya grip belirtileriniz varsa, bol miktarda C vitamini almak iyileşmeyi hızlandırabilir ve belirtileri hafifletebilir. Kesin kanıt olmamakla birlikte, Kovid-19 tedavisinde de C vitamini öne çıkıyor. Narenciye tükettiğinizde potasyum, A, B-6, B-9 vitaminleri ve çinko da bağışıklığınızı desteklemek için işe koyulur.

Yeşil elma ve havuç bir araya geldiğinde vücudun enfeksiyonla savaşması için süper güç ortaya çıkıyor. Bu ikiliye bir de portakal ekleyip smoothie şeklinde sabahları tüketirseniz, virüslerin neredeyse hiç şansı kalmıyor. C vitamini, A vitamini, bağışıklık hücresi çoğalmasında ve antikor üretiminde önemli bir rol oynayan B-6 vitamini, B-9 vitamini ve potasyum bu karışımla bir araya geliyor.

Pancar, havuç, zencefil ve elmayı bir bardakta buluşturmak bağışıklık sistemine yardımcı olur, öksürük, burun akıntısı ve kas ağrıları gibi inflamatuar belirtileri azaltır.

Domates için tek başına enfeksiyon düşmanı diyebiliriz. Doğal domates suyu içmek, bağışıklık sisteminizi destekleyecek magnezyum, potasyum, A, B-6, B-9, C ve K vitaminleri içerir. Domatese eşlik etmesi için kereviz ve kale bitkisi iyi birer seçenek.



SAĞLIKLI SMOOTHİE'LER

C vitamini deposu çilek ve kiviyi birleştirmek hem lezzetli hem de sağlıklı. Bu smoothieye biraz yağsız süt ekleyerek kalsiyum, çinko, D ve B-12 vitaminleri de almak mümkün. Süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz.



DOĞAL MEYVE SULARI HÜCRELERİ KORUYOR

Bağışıklık sisteminizi desteklemek için çeşitli sebze ve meyve karışımları tüketebilirsiniz. Çilek, mango ve badem sütü gibi E vitamini içeren besinler, özellikle yaşlı erişkinlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek için ekstra antioksidan faydalar sağlar. Karpuz bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini ve arginin açısından zengin olmakla birlikte, kas ağrılarını hafifletmeye de yardımcı olur. Ayrıca sitrülin, magnezyum ve A vitamini de içerir. Naneyle karıştırarak daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. Ancak dikkat edin, burada bahsettiklerimiz hazır ve katkı maddesi içeren meyve suları değil. Fayda görmek için bu karışımları evde hazırlayın. Meyve sıkacağı ya da blender kullanabilirsiniz. Son olarak yeterli ve kaliteli uyku, su, egzersiz ve minimum stresin bağışıklık dostu olduğunu unutmayın.