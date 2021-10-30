Migren tetikleyicilerini tanıyın önlem alın

Günlük hayatı zindana çeviren migrenden kurtulmanın en iyi yolu, sorunu tetikleyen faktörlerden uzak durmak. Peynir, salam gibi tuzlu veya işlenmiş gıdalar, parlak ışıklar, güçlü kokular ve öğün atlamak, migrene sebep olabilir

Migren, kişinin günlük hayatını son derece olumsuz etkileyen, hatta gününü ya da günlerini zindana çeviren bir rahatsızlık. Türkiye'de 15 milyona yakın kişinin migren hastası olduğu düşünülüyor. Migren kadınlarda, erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülüyor.

Migren yaşayan herkes, ne kadar çekilmez bir durum olduğunu bilir. Mide bulantısı, kusma, ses, koku ve ışık duyarlılığı, görme değişiklikleri gibi rahatsızlıklar da migrene eşlik edebiliyor. Migren, türüne göre 1-2 gün sürebiliyor veya ayda 15 günden fazla belirtilerle karşılaşılabiliyor.







BAZI TEORİLER VAR

Migren ağrılarının nedenleri kesin olarak belirlenebilmiş değil. Araştırmacıların üzerinde durduğu bazı teoriler var:

Altta yatan bir merkezi sinir bozukluğun tetiklenmesi

Beynin kan dolaşımı veya damar sistemindeki düzensizlikler

Genetik yatkınlık

Beyin kimyasalları ve sinir yollarındaki anormallikler Migren tetikleyicileri kişiye özel olarak değişir. Bir kişinin birden fazla tetikleyiciye sahip olması da muhtemel. Kesin sebep bilinmediği için, migrenden kaçınmanın en iyi yolu tetikleyicilerden kaçınmak. Sizin migren ağrınızı neyin tetiklediğini bilmiyorsanız, en yaygın migren tetikleyicilerini mercek altına alın.

Peynir ve salam gibi tuzlu veya çok işlenmiş gıdalar, migrene sebep olabilir. Öğün atlamak, alkol, kafein, bazı yapay tatlandırıcılar ve koruyucu maddeler de birer şüpheli. Bunların yanında, duyusal uyarım yani alışılmadık derecede parlak ışıklar, yüksek sesler veya güçlü kokular migren baş ağrısına yol açabilir; el fenerleri, parlak güneş, parfüm, boya ve sigara dumanı, hepsi yaygın tetikleyiciler arasında.

Hormonel değişiklikler, özellikle kadınlarda yaygın olarak migren ağrılarına neden olabiliyor. Birçok kadın, aylık periyotlarından önce hatta sırasında migren ağrısı yaşayabiliyor. Hamilelik ve menopoz sırasında östrojen seviyelerinin değişmesi, doğum kontrolü ve hormon tedavisi için kullanılan ilaçlar da tetikleyici...







ŞİDDETLİ AĞRILARIN EN ÖNEMLİ SEBEBİ STRES

Stres, günümüzde migreni en çok tetikleyen faktörlerin başında geliyor.

Hem zihinsel hem de fiziksel stres, şiddetli ağrılara neden olabiliyor. Uyku sorunu ya da uyku rutinindeki değişiklikler de stres kadar etkili. Fazla uyku da, az uyku da migren sebebi.

Hava değişiklikleri ruh halinizi etkilemekle kalmıyor, migreninizi de harekete geçirebiliyor.

Bu tetikleyicilere maruz kalan herkes migren ağrısı yaşamaz. Bazı insanlar karşı daha hassastır. Kimlerin migren ağrısına daha yatkın olduğunu belirlemede yardımcı olabilecek bazı risk faktörleri var.

Migren her yaşta ortaya çıkabilir ancak genel olarak ergenlik döneminde başlar ve 30'lu yaşlarda düzelmesi beklenir.

Bir aile üyesinde migren olan kişilerin, migren geliştirme olasılığı daha yüksek. Araştırmalar, migren hastalarının yüzde 90'ının ailesinde, en az bir kişinin migren yaşadığını gösteriyor.

Çocukluk döneminde, erkek çocuklar daha fazla migren ağrısı yaşasa da, yetişkinlikte kadınların migren yaşama oranı erkeklere göre 3 kat daha fazla.







MİGREN ÖYKÜNÜZ VARSA BU YİYECEKLERE DİKKAT!

Kahve, çay (Bazılarında fazla kafein, bazılarında ise kafein yoksunluğu migrene neden olabilir.)

Çikolata

Yapay tatlandırıcılar

Alkol

Koruyucu maddeler

Şarküteri ürünleri

Olgunlaştırılmış peynirler

Turşu gibi fermente gıdalar

Soğuk veya buzlu yiyecek ve içecekler

Tuzlu yiyecekler