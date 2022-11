Hastalıklara kalkan olacak şifa reçeteleri

Havalar soğudu, soğuk algınlığı ve grip riski yükselişe geçti. Tabii Kovid-19 da devam ediyor. Hava yoluyla bulaşan bu hastalıklardan uzak durmak için koruyucu önlemler almanız şart

Soğuk algınlığı, grip ve Kovid-19 kapıda. Vücut hastalıkla savaştığı için sindirime ayıracak enerjisi olmaz. Bu nedenle hastayken basit ve sindirimi kolay yiyecekler öncelikli tercih olmalı. Alınabilecek hijyen önlemlerinin yanında bağışıklığınızı da bu hastalıklara karşı hazırlamanız gerekli. Vücudunuzun hem güçlü kalması hem de daha kolay toparlanabilmesi için sağlıklı besinlerle mutfağınızı doldurmanın tam zamanı. Ancak yine de bir hastalığa yakalanırsanız mutfağınızda mutlaka bulundurmanız gereken bazı yiyecekler var.

Hasta olduğunuz bir zamanı düşünün. Muhtemelen canınız pek bir şey yemek istemiyordur. Sindirimi kolay basit karbonhidratlara biraz da protein ekleyerek tüketmek kısa sürede daha iyi hissetmeye başlamanızı sağlayabilir.



YEŞİL ÇAY BOĞAZ AĞRISINA DA İYİ GELİR

İşte sizin için hazırladığım şifa reçeteleri:

Yulaf ezmesi hastayken tüketilebilecek en iyi yiyeceklerden biri. Badem ezmesi veya süzme peynir ekleyerek vücudunuzun protein ihtiyacına da katkıda bulunabilirsiniz.







Sindirimi kolay karbonhidratlardan olan patatesi fırınlayarak tüketmeyi deneyin. Hatta iştahınız yeterince yerindeyse peynir veya yoğurtla tüketebilirsiniz.

Soğuk havalarda özellikle hafif bir kırgınlık hissedildiğinde bile ilk akla gelen; yeşil çaydır. Yatıştırıcı özelliği bir yana, yeşil çay ihtiyacınız olan tüm sıvıları almanıza yardımcı olur. Ateş, mide rahatsızlığı ve boğaz ağrısına çok iyi gelir.

Sofranızdan ayırmamanız gereken bir diğer gıda da bal. İster çaya ister yulaf ezmesine ekleyin isterseniz de kaşıklayarak tüketin ama kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda yardım istemek için bal çok iyi bir seçenek. Öksürüğü bastırmaya, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

Hastayken bol bol meyve sebze tüketmeniz gerektiğini biliyorsunuz ama yiyecekleri çiğnemek işkence gibi gelebilir. Bu nedenle smoothie hazırlamak iyi bir fikir olabilir. Belki biraz protein kaynaklarından da ekleyebilirsiniz.

Enerjinizi biraz artırmak için çiğ kuru yemişler ve yağlı tohumlar bire bir. Kuru yemişler ve tohumlar, optimal bağışıklık fonksiyonu için gerekli iki besin olan E vitamini ve çinko açısından zengin.

Zencefil soğuk algınlığı ve grip denilince akla ilk gelen besinlerden. Griple ilişkili yaygın bir rahatsızlık olan mide bulantısını hafifletebiliyor. Ayrıca boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı da taze zencefil kökü kaynatarak tüketebilirsiniz.









ANTİOKSİDAN VE C VİTAMİNİ KAYNAĞI MEYVELER

Portakal, limon ve greyfurt gibi turunçgiller de hastalığın ayak sesleri duyulur duyulmaz kapısını çaldığımız güçlü antioksidan ve C vitamini kaynaklarıdır. Turunçgiller vücuda enerji verir ve hastalığın süresini kısaltır.

Baklagiller bağışıklık işlevinde önemli bir rol oynayan ve hatta soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilen mineral çinko ile doludur. Kendinizi hasta hissettiğinizde nohut, mercimek ve fasulye tüketmek sağlıklı bir seçim olur.

Hastalık nedeniyle mideniz hassaslaştıysa çırpılmış yumurta akını deneyebilirsiniz. Genellikle mideyi rahatsız etmez ve biraz protein almak için iyi bir yoldur.









SUSUZ KALMAMAYA DİKKAT EDİN

Kendinizi iyi hissetmediğinizde günün bir bölümünde aç hissetmiyorsanız bu sorun değil. Ancak 1 günden fazla süredir aç hissetmiyorsanız biraz enerji almak için basit yiyecekler tüketmeye çalışın. Yine de yiyeceğe bakamayacak kadar mideniz kötüyse kendiniz zorlamayın. Bu durumda vücudun susuz kalmaması öncelik. Genellikle hastalık sırasında susama mekanizması düzgün çalışmayabilir, bu nedenle susuzluk kötüleşebilir. Yani, susamış hissetmeseniz bile kendinize sürekli su içmeyi hatırlatmanız gerekebilir.



KAFEİNLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Hastayken özellikle tüketmeye özen göstermeniz gereken yiyecekler kadar uzak durmanız gereken yiyecekler de var. Her şeyden önce hasta olduğunuzda yeteri kadar sıvı tükettiğinizden emin olun. Ancak kafeinli ve şekerli içecekler, tüketmeniz gereken sıvılar arasında değil. Kafeinli içecekler yeteri kadar su ihtiyacını karşılayamaz, şekerli içecekler de kan dolaşımına hızlı bir şekilde şeker karışmasına neden olur ve mide bulantısını tetikleyebilir. Hastayken aşırı yağlı ve fast food tarzı yiyecekler tüketmek de iyi bir fikir değil. Mideniz hassas olacağı için bu tarz yiyecekler kendinizi daha da kötü hissetmenize neden olur.