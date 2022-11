Varisin ilk belirtisi deri altında beliren damarlar

Bacaklardaki damarların gerektiği gibi çalışmadığını gösteren başlıca işaret; deri yüzeyinin altında görülebilen örümcek damarlar, kırmızı veya morumsu kan damarları kümeleridir. İnce damarlardaki bu değişiklik, bacağın içindeki daha büyük damarların işlevini tam olarak yerine getiremediğini anlatan öncü belirtidir.

Her gün sizi bir adım ileriye götürmeye uğraşan bacaklarınız için hayat kolay değil. Bacaklarınızdaki damarların ne kadar zorlu bir savaş verdiğini tahmin bile edemezsiniz. Yer çekimine karşı koyarak kanı kalbe geri taşırlar.

Bazen damarlar bu zorlu görev karşısında yorulabilir ve olması gerektiği gibi çalışamazlar. Damarların içindeki kapakçıklar zayıflayarak kanın ayaklara doğru akmasına ve damarların içinde birikmesine neden olabilir. Zamanla yüzeysel bacak damarları bükülür ve tıkanır, cilt yüzeyinin altında şişer. Sonuç olarak varisli damar olarak adlandırılan damar rahatsızlığı ortaya çıkar.



CİDDİ BİR RİSK VAR

Varis yaygın görülen, her yaştan kadın ve erkeği etkileyen tıbbi bir sorundur. Kötü bir görüntü oluşturmaktan öte bacaklarda ağrı, sızı ve ağırlık hissi gibi fiziksel semptomlara neden olur. Ciddi bir sağlık riski oluşturmazlar ancak tedavi edilmediğinde bacak şişmesi ve deride renk değişikliği gibi komplikasyonlara yol açabilirler. Bununla birlikte, varisli damarlar kan pıhtılaşması veya damarlardan gelen baskının neden olduğu cilt hasarı gibi sorunlarla ilişkilendirilebilir. Ayrıca enfeksiyon ve ülser riskini artırabilir.







ÖNCÜ BELİRTİLER ÖNEMLİ

Bacaklardaki damarların gerektiği gibi çalışmadığını gösteren başlıca işaret, deri yüzeyinin altında görülebilen örümcek damarlar, kırmızı veya morumsu yıldız patlaması şeklindeki kan damarları kümeleridir. Bu ince damarlardaki değişiklik, bacağın içindeki daha büyük damarların işlevini tam olarak yerine getiremediğini anlatan öncü belirtidir.

Varisli damarlar bu belirtileri takip eder. Yaş ilerledikçe de daha yaygın hale gelir. Varisli damarlar genellikle aileden gelir ancak hamilelik, obezite, uzun süre ayakta durmak veya oturmak gibi diğer faktörler de gelişimlerine katkıda bulunabilir.



ULTRASON DEĞERLENDİRMESİ

Rahatsız edici boyutlarda varisli damarlarınız varsa öncelikle tüm bacak damarlarınızın ultrasonla değerlendirilmesi gerekir. Cilt yüzeyinin altından görülebilen damarlar kanın yaklaşık yüzde 10'unu kalbe geri taşır. Kasların altındaki büyük damarlar geri kalan yüzde 90 için çalışır.

Ultrasonla bu damarların düzgün çalışıp çalışmadığına bakılması gerekir. Bu taramanın ardından etkilenen damarlar, aktivite düzeyi, ilaç kullanım durumu gibi faktörlere bağlı olarak doktorunuz sizin için en etkili tedavi yöntemini belirleyecektir.







VARİS OLUŞUMUNU ÖNLEME STRATEJİLERİ

Varisli damar oluşumunu veya halihazırda varisli damarlarınız varsa bunların büyümesini önlemeye yardımcı olacak üç basit strateji var:

1- Aktif olun. Bir egzersiz düzenine uymak muhtemelen varis oluşumunu engellemek için yapabileceğiniz en önemli şey. Özellikle yürüyüş yapmak kanın düzenli bir şekilde akmasını sağlayan baldır kaslarının kasılmasına yardımcı olur. Baldır kasları damarlar için bir kalp gibi hareket eder. Bacak damarlarının sağlığı için daha az ayakta kalıp daha çok oturmanın iyi olduğu gibi yanlış bir inanış var. Çoğunlukla hareketsiz duruyorsanız bu doğru değil. Egzersiz ayrıca varisli damar oluşumunu engelleyecek sağlıklı bir şekilde kilo kalmanıza da yardımcı olur.

2- Ayaklarınızı dinlendirin. Akşamları eve geldiğinizde bacaklarınıza ayrı bir özen gösterin. Ayaklarınızın altına bir minder koyarak uzatın. Bu kan akışını hızlandıracak ve damar üzerindeki baskıyı azaltacaktır.

3- Varis çorabı giyin. Varis başlangıcı veya ilerlemiş varisli damarlarınız varsa varis çorabı kullanın. Bu çoraplar bacaklarınıza sıkıca oturur ve kanın hareket etmesine yardımcı olmak için onları hafifçe sıkar.



AYAK BİLEKLERİ NEDEN ŞİŞER?

Ayak bileklerinde görülen şişlikler çeşitli rahatsızlıkların habercisi olabilir. Böbrek veya karaciğer sorunları, kalp rahatsızlıkları, yetersiz beslenme, tiroit bozuklukları ve anemi dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı ayaklar sıvı tutabilir. Şişmiş bir bilek, bir kan pıhtısı veya yaralanmaya bağlı da olabilir.

Her iki ayak bileğindeki şişliklerin en yaygın nedeni ise bacak damarlarındaki yetersiz kapakçıklardır. Bu durum birçok insanda, genellikle varisli damarlarla sonuçlanabilir.

Koşucular tarafından tercih edilen destek hortumu veya kompresyon baldır kılıfları giyerek ve ayak bileklerinizi kalp seviyesinin üzerine kaldırarak, damarlardaki yetersiz kapakçıklardan kaynaklanan ayak bileği şişmesini azaltabilirsiniz. Ayak bileği şişmesi hava sıcaklıklarının yüksek olduğu dönemlerde görülüyorsa; derideki küçük kan damarları, ısının kaçmasına izin vermek için genişler ve bu da vücut sıcaklığının yükselmesini önlemeye yardımcı olur. Ancak bu aynı zamanda, özellikle bacaklarda olmak üzere çevre dokulara normal miktardan daha fazla sıvı sızabileceği anlamına gelir. Tuz alımınızı azaltarak sıcak havalarda ayak bileği şişmesini önlemeye yardımcı olabilirsiniz.