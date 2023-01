Kış hastalıklarına karşı önlem alın

Kış aylarında hastalıklar yaygınlaştığı için beslenmenize daha da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle C vitamini ağırlıklı ve bağışıklığınızı korumaya yardımcı besinler, bu kışı sağlıklı geçirmenizi sağlayabilir

Kış aylarında birçok kişinin kâbusu boğaz ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı ve grip gibi hastalıklar. Bir de Kovid- 19 salgını var. Kimisi bu hastalıkları ayakta atlatırken kimisi de hastaneye gitmeden kurtulamıyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde (hamileler, çocuklar, yaşlılar gibi risk grupları) çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor.



HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ

Hastalıklardan korunmanın yolu doğru beslenme ve hijyenden geçiyor. Etrafta fazlaca öksüren hapşıran kişiler varken, unutmayın ki size de hastalık bulaşabilir. Bunu önlemek için yapabileceğiniz en iyi şey sık sık ellerinizi yıkamak. Tabii bağışıklık sisteminizin de güçlü olması gerekiyor ki vücudunuza giren bakteri ve virüslerle savaşabilsin. Bunun için de alabileceğiniz önlemler doğada saklı.







VİRÜSLERLE SAVAŞ İÇİN KEKİK YAĞI

Soğuk algınlığı ve öksürük için bu yağları da deneyebilirsiniz;

KEKİK YAĞI: Virüslere ve bakterilere karşı koruma sağlar.

ÇAY AĞACI YAĞI: Sinüs enfeksiyonlarına ve solunum sorunlarına iyi gelir.

BİBERİYE YAĞI: Mukusu parçalar, iltihabı azaltır.

TARÇIN YAĞI: Solunum problemlerine neden olan mikroplarla savaşır.

OKALİPTÜS YAĞI: Ateşi, öksürüğü ve iltihabı azaltır, göğüs tıkanıklığını giderir.

NANE YAĞI: Burun tıkanıklığını gidermek için doğal dekonjestan ve ateş düşürücü, bronş kaslarına yardımcı.

PAPATYA YAĞI: Soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.







UZAK DURMANIZ GEREKEN BESİNLER

Soğuk algınlığı ve gribinizi daha da ağırlaştırmamak için; gazlı ve şekerli içecekler, süt ürünleri (mukusu kalınlaştırabilir), alkol ve rafine karbonhidratlardan uzak durmanızda fayda var.



TRABZON HURMASI HER DERDE DEVA

TRABZON HURMASI: Günde bir tane Trabzon hurması tüketmenin, kalbiniz için elmadan daha iyi olabileceğini biliyor muydunuz? İçerdiği diyet lifi, mineraller ve fenolik bileşenler, kalp hastalığı, kalp krizi ve inmenin önde gelen nedeni olan aterosklerozu önlüyor. Ayrıca içerdiği antioksidanlar diyabetin ve hücre hasarının kontrolüne yardımcı olabiliyor.

ARMUT: Armut lif bakımından zengin bir meyve. Düzenli olarak tüketildiği takdirde kalbi korur ve diyabetin önlenmesine yardımcı olur.

TARÇIN: Kan şekerini düzenlemenin yanı sıra, kalp ve kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı oluyor ve hücre bozulmalarına karşı da etkili.

BRÜKSEL LAHANASI: C vitamini, K vitamini, folat, betakaroten, B6, B1 vitamini ve diyet lifinden oldukça zengin. Kış aylarında en çok ihtiyaç duyduğumuz vitaminlerin başında gelen C vitamini de Brüksel lahanasında bolca bulunur.







BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİREN BESİNLER

PORTAKAL: Soğuk algınlığı dendiğinde akla ilk gelen meyvelerden biridir portakal. C vitamini içeriği virüslerle savaşır ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.

YABAN MERSİNİ: Araştırmalara göre yaban mersini, portakaldan yaklaşık beş kat fazla C vitamini içeriyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

AYVA: Ayva en sağlıklı meyvelerden biri. Hatta bu konuda akrabası elma ve armudu bile geride bırakıyor. İçerdiği yüksek oranda C vitamini ile grip virüsünün baş düşmanı.

ZENCEFİL: Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi zencefili kış aylarının en çok aranan baharatı yapıyor. Zencefil, organlarda oluşan toksin birikimini yıkar ve lenf sistemini temizler.