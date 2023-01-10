Temiz hava temiz beden

Öğrenme bozukluğundan kardiyovasküler hastalıklara, alerjiden kansere kadar uzanan etkileriyle hava kirliliği, Amerikan Çevre Koruma Ajansı tarafından en önemli 5 sağlık tehdidinden biri olarak kabul edilmektedir. Bir diğer çarpıcı araştırma sonucuna göre, dünyada her yıl 7 milyon insan, kirli havaya bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan en önemli şey şüphesiz ki havadır. Hayatta kalabilmek için soluduğumuz havanın varlığı ne kadar önemliyse o havanın temiz olması da en az o kadar önemlidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kirli hava solumanın uzun ve kısa vadedeki etiklerini çarpıcı bir şekilde gün yüzüne çıkarıyor.



HAVA NASIL KİRLENİR?

Atmosferde bulunan hava; azot, oksijen, argon, neon, metan, helium, hidrojen, kripton ve karbondioksitten oluşur. Bunların doğru oranda birleştiği hava, temiz hava olarak ifade edilebilir. Nüfusun artması, kentlerin büyümesi, endüstrinin gelişmesi, endüstriyel atıkların havaya karışması, sera gazları, hatta kullandığımız parfümler, havanın dengesini bozarak kirlenmesine sebep olur.







YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Öğrenme bozukluğundan kardiyovasküler hastalıklara, alerji, KOAH, astım hastalıklarından kansere kadar uzanan etkileriyle hava kirliliği, Amerikan Çevre Koruma Ajansı tarafından en önemli 5 sağlık tehdidinden biri olarak kabul edilmektedir. Bir diğer çarpıcı araştırma sonucuna göre, dünyada her yıl 7 milyon insan, kirli havaya bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor.









TÜM BEDEN İÇİN HAVA ŞART!

Hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar dendiğinde aklımıza ilk akciğere bağlı hastalıklar gelecektir. Oysa temiz hava solumak, tüm bedenimiz için son derece önemlidir.

Temiz hava, sindirim sistemimizin daha etkili çalışmasını sağlayarak yediklerimizi çok daha hızlı sindirmemize sebep olur. Diyet yapan insanlara açık havada yürüyüş yapmaları tavsiyesi biraz da bu sebeple verilir.

Serotonin, mutluluğun anahtarıdır. Yeterli ve temiz oksijen aldığımızda serotonin salgısı artar. Böylece kendimizi çok daha mutlu hissederiz.

Daha güçlü bir bağışıklık sistemi için de temiz hava şarttır. Nasıl mı? Temiz hava, beyaz kan hücrelerinin daha etkin çalışmasını sağladığından bedenin mikrop ve bakterilere karşı savaşmasını kolaylaştırır.

Elbette akciğer sağlığı için de temiz hava solumak son derece önemlidir. Vücudumuzdaki toksinleri solunum yoluyla da atarız. İyi çalışan bir akciğer, daha fazla toksinden kurtulmamızı sağlar.









HAVAMIZI NASIL TEMİZLERİZ?

Öncelikle yapmamız gereken, hava kirliğine sebep olan alışkanlıklarımızı değiştirmek olmalıdır. Yakıt tüketimini azaltmak, yaşadığımız yerlerde ısı yalıtımını arttırmak, araçlarımızın egzoz gazı ölçümlerini zamanında yaptırmak ve toplu taşıma kullanımını arttırmak, yapabileceklerimiz arasında sayılabilir.

Yaşadığımız ortamların havasını daha temiz hale getirebilmek için, odayı sık sık havalandırmak, kapalı ortam bitkileri bulundurmak, kullandığımız temizlik malzemelerinin içeriğine dikkat etmek yapılabilecekler arasında sayılabilir. ABD çevre kurumunun araştırmasına göre; kapalı ortamlardaki hava kirliliği, açık ortama göre 2-5 kat daha fazladır. Son zamanlarda özellikle kapalı ortamlarda solunan havanın kalitesini arttırmak için alternatif çözüm arayışları da başladı. Bunların başında hava temizleme cihazları geliyor.



HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI İYİ BİR ALTERNATİF Mİ?

Son yıllarda tüm dünyanın başına gelenler, ihtiyaçlarımızda da farklılıklara sebep oldu. Bunların başında elbette salgın hastalıklar geliyor. İşte tam da bu noktada hava temizleme cihazları, ortamdaki virüs ve bakterileri neredeyse yüzde 99 oranında yok ettikleri iddiasıyla normalin çok üstünde talep görmeye başladı. Ortamı virüs ve bakterilerden temizlemenin dışında polen, toz, evcil hayvan kepeği, kötü koku, küf ve rutubetten de arındırması talebin haklılığını gözler önüne seriyor.



CİHAZ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Piyasada bulunan tüm cihazlar temelde aynı prensiple çalışır. En basit ifadeyle cihaz, ortamdaki havayı içine alır ve filtrelerden geçirerek ortama geri verir. Cihazlarda kullanılan filtrelere bakıldığında 3 tip filtrenin sıklıkla kullanıldığını görebiliriz. UV filtre, karbon filtre ve HEPA filtre… Gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan filtreler de gelişmeye başladı. Yapılan testler bu cihazların, ortamdaki havanın kalitesini ciddi oranda arttırdığını gösteriyor. Eğer bir hava temizleme cihazı alacaksanız seçeceğiniz cihazın, üreticisine, kullandığı teknolojiye, bağımsız kuruluşlardan aldığı sertifikalara dikkat etmelisiniz. Cihazı kullanacağınız ortamın büyüklüğü ve ortamda bulunan kişi sayısı, daha doğrusu insan sirkülasyonu seçim yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli husustur.