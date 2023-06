Hepimizin hayatımızın bir yerinde yaptığımız hatadır: Eksik insanlara fazla değer veririz. Böylelikle eksiklerini tamamlayacağımız yanılgısına düşeriz.

Ancak aslında ne yapsak, ne kadar eksik olduklarını kendilerine hatırlatmaktan öte geçemeyiz ve onlar için iyi olan ne yapsak "fazla" oluruz. Velhasıl asla "tam" olamayacak insanlara fazla gelmeyi bırakmalıyız.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırtındaki hançer yaralarına baktığınızda da hiçbir ödülün cezasız kalmadığını görürsünüz. Babasının şirketinin muhasebecisiyken bakan olan, partiye on yıl üye olmayıp paraşütle başbakanlığa inen, bakan yapıldığı için ikametini Kaf Dağı'na aldırıp "Şarabın tadı hariç her şeyini bilirim" açıklamasıyla hatırlanan ve zor zamanda Erdoğan'a sırtını dönen... Ne ararsan var.

"Büyük insanlar veda ederek gider; küçük ve basit insanlar ihanet ederek" diye boşuna dememişler. Onlar küçüldükçe küçüledursun, bize de "Büyüklük bende kalsın" tesellisi düşer. Hangi iyilik vardır ki "karşılıksız" kalsın.

Fakat amiyane tabirle, "Bir kez satan, her zaman satar" mottosunun ne kadar doğru olduğunu CHP kitlesi de "AKP eskileri" vesilesiyle yaşayarak öğrendi. Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu'na oy bile vermediğini açıklayıp CHP'den istifa etti.

Kılıçdaroğlu'nun aday olma hırsı karşılığında 10 vekil kapan Davutoğlu ile 15 vekil kapan Babacan, Saadet ile birlikte ortak grup kurma kararı aldı.

Meclis Başkanlığı yarışında kazanamayacaklarını bilmelerine rağmen CHP adayına oy vermeyip kendi adaylarını çıkardılar. Özetle daha ilk günden "Sen yoluna, ben yoluma" dediler.

Hatta seçime logosuyla girme cesareti bile gösteremeyen Babacan, "Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alıp bu kadar milletvekili çıkaramazdı" bile diyebildi.

Daha önce de yazmıştık: Bu millet Erdoğan'ı sadece göğüs göğüse çarpıştığı için değil, sırtındaki hançer yaraları için de sevdi. Kılıçdaroğlu ise ne olduğu belli bu karakterlere yüz verdiği için CHP seçmenini aslında kendisi sırtından hançerlemiş oldu.