En sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da seçimi kazanmak için PKK taşeronu DEM ile işbirliği yapmak için her türlü tavizi vermeye hazır. Gerekçesi de belli: İmamoğlu'nun kazanması için HDP/DEM seçmeninin oylarına ihtiyacı var. İmamoğlu, kendisinin DEM'in ve CHP'nin üzerinde mutabık kalacakları ve her iki partinin seçmeninin oy verebileceği bir kişi olduğunu düşünüyor. Bununla yetinmeyip aynı zamanda AK Parti'ye gidecek oyları bölmeyi planlıyor. Bu şekilde sonuç alabileceğini, aksi takdirde İstanbul'da seçimi kazanamayacağını biliyor.

Girişte yazdığım bu paragraf, 2 Şubat'ta Mersin Kent isimli bir internet sitesinde yazılan "Toroslar'da Seçim Nasıl Kazanılır?" başlıklı yazının başlangıç kısmında yapılan birkaç değişiklikten ibaret. Yazıyı kaleme alan kişi, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen'in "sağlık sorunları nedeniyle" çekilmesi sonrası aday gösterilen "siyaset bilimci" Ahmet Özer'e ait.

Özer, CHP ile HDP/DEM'in ilan ettiği "Kent Uzlaşısı" kapsamında Esenyurt Belediye Başkan adayı ilan edildi. Toroslar özelinde yazı yazmasının nedeni, 2004 yılında SHP'den aday olması ve kaybetmesi. Ahmet Özer aslında o yazıda, "Toroslar için uygun aday benim" çağrısı yapıyordu.

2015 seçimlerinde HDP'den Van Milletvekili Adayı olan Ahmet Özer, "Türkiye'nin sorunlarına en iyi çözümün HDP'den geldiği için aday olduğunu" açıklamıştı.

Ahmet Özer, Toroslar adaylığı için hayal kurarken nüfusuyla büyükşehirlerle yarışan Esenyurt'tan CHP adayı olarak gösterildi.

Ekrem İmamoğlu'na bir yıl danışmanlık da yapan Ahmet Özer'in aday gösterilmesi üzerine HDP/DEM partililer konvoy yaparak "zafer turu" attı. HDP/DEM de "Esenyurt'ta daha iyi aday bulamayız" diye düşünüp aday göstermeme kararı aldı. Yani mevcut durumda, CHP Esenyurt'ta zaten HDP'li birini aday gösterdiği için HDP/DEM aday göstermeyerek destek verecek.

Ancak aynı HDP/DEM'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları da var. Her ne kadar geç kalarak aday olmamak isteyip başarsalar da adayları var. Herhalde seçim çalışmalarına 1 Nisan(!) itibarıyla başlayacakları için şu an sessizler.

Vaktiyle Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG'yi koruması gerektiğini de açıklamış bir kişi olan Ahmet Özer, Özgür Özel'in "yapay zekâ ile desteklenen" yeni CHP'sine çok yakıştı.

Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanmak için HDP/ DEM onaylı isimleri ilçelerde aday göstermeyi, HDP/DEM'li isimlere belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılıkları vermeyi, hatta başka şehirlerdeki belediyeleri de bırakmayı peşinen kabul etti

Bence bu ayak oyunlarını bir kenara atıp, CHP'yi kapatıp HDP/DEM çatısı altında "Kent Uzlaşısı"nı bir adım daha ileriye götürmeliler. İşe, Esenyurt Belediye Başkan adayı eski danışmanı Ahmet Özer ile birlikte televizyonlara çıkarak "özerklik", "terörle mücadele", "LGBT" ve "PKK'nın Suriye ve Irak yapılanmaları" başlıklarında ne düşündüklerini kamuoyuyla paylaşarak da başlayabilirler.