HÜLYA GÜLER

Yapay zeka ya da daha havalı bir ifadeyle AI-Artificial Intelligence, her yerde, her şeyin içinde...

Geçenlerde Türkiye'nin önde gelen yerli otel zincirlerinden Divan'ın Genel Müdürü Murat Tomruk'tan oda fiyatlarını belirlerken bile yapay zekadan yararlandıklarını duyunca aklımdan işte bu cümle geçti; yapay zeka her yerde.

Tomruk önce maliyet ve rakiplerin durumuna göre isabetli oda fiyatı belirlemenin önemine değindi, ardından bu konuda yapay zekadan nasıl yararlandıklarını anlattı: "Biz oda fiyatlarını belirlerken birçok faktörü değerlendiriyoruz. İşin içinde yapay zeka bile var. Bu konuda turizm sektörüne veri sağlayan global araştırma şirketi Smith Travel Research'den (STR) tavsiye alıyoruz. STR, bulunduğumuz bölgede, bizim seçtiğimiz rakiplerin de verilerini hesaba katarak yapay zeka ile bir fiyat çalışması yapıp bize sunuyor. Biz de duygusal zeka ile son dokunuşları yapıp fiyatlarımızı belirliyoruz."

Bilgisayar mühendisi olan Tomruk, verinin turizm sektöründeki rolüne işaret etti. TUROB dahil sektörün önde gelen oyuncularının STR verilerinden yararlandığının altını çizdikten sonra da pandeminin sektöre etkilerini anlattı. Her şeye rağmen yatırımlara devam ettikleri 2021'in beklentilerin üzerinde iyi geçtiğini Tomruk, ardından Divan Grubu'nun ve sektörün 2022 beklentilerine geçti.

2021'in son günlerinde bir araya geldiğimiz Tomruk, "Şu an otelimiz yüzde 97'nin üzerinde bir doluluğa sahip. Sadece 3 boş odamız var o da pandemi önlemleri kapsamında zorunlu olarak boş tuttuğumuz izolasyon odaları. İstanbul'da genel olarak şehir otellerinde yüzde 80 doluluk söz konusu. 2022'nin ise olağanüstü bir durum olmazsa 2021'den bile iyi geçmesini bekliyoruz" dedi.

Halen 18 otel, rezidans, 19 pastane, 121 fırın, 16 restoran, stadyum operasyonları, ziyafet birimleri ve çikolata-unlu mamüller fabrikasıyla faaliyette olduklarını hatırlatan Tomruk 2022'ye ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu yıl faaliyete geçecek yeni tesislerimiz ve markalarımızla hem yatırıma hem de büyümeye devam edeceğiz. Ankara'daki Swiss Otel'i devralmıştık. Renovasyon çalışmaları devam ediyor. Nisan'da açacağız. Kuruçeşme Divan'ı da önümüzdeki ay hizmete açmayı planlıyoruz. Burası düğün, lansman, defile, kongre gibi etkinlikler için önemli merkez olacak. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) içinde Divan AKM geliyor. 2022'de şehir otellerinin yanı sıra kıyı otellerine de odaklanacağız. Portföyümüzü bu anlamda dengeleyeceğiz."

***

DAVOS İKİNCİ KEZ UZAKTAN



Yılın bu döneminde izlemeye alışkın olduğumuz Davos Zirvesi (Dünya Ekonomik Forumu) ikinci kez dijital olarak gerçekleşecek. Dünyanın önde gelen iş insanları ve siyasetçilerini ocak ayının son haftasında bir araya getiren Davos Zirvesi mayıs sonu ya da haziran başında fiziksel olarak gerçekleştirilmek üzere ertelendi. Onunu yerine 17-21 Ocak tarihlerinde uzaktan katılımlı bir zirve düzenlenecek. Çin, Hindistan, Japonya, Endonezya, İsrail, Avustralya, Niverya'nın devlet başkanlarının yanı sıra BM, IMF, OECD, Avrupa Komisyonu başkanlarının katılacağı bu yılki zirvede 'Dünyanın Durumu' ele alınacak. Pandeminin seyrinin ne olacağı bir numaraları gündem olsa da zirvede asıl dikkat çekilecek konu iklim krizi olacak.