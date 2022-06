HÜLYA GÜLER

Bugün Dünya Çevre Günü ve böyle önemli bir günde önemli bir soru geliyor aklıma, ekonomi ve ekoloji düşman mıdır?

Bu soruyu sormanın, bu yazıyı yazmanın ve hatta INBUSINESS Dergisi'nin haziran sayısının tamamını sürdürülebilirlik konusuna ayırmasının çok haklı gerekçeleri var.

Sorunun cevabına gelince; hayır, ekoloji ve ekonomi düşman değildir, olmamalıdır.

Birbirimizle savaşmayı bırakamıyoruz, en azından doğayla kavgamızı bitirelim. Doğa, bizden bugünden farklı bir gelecek talep ediyor. Bugünkü dünyadan daha iyi bir dünya; daha sürdürülebilir, daha eşitlikçi, daha yeşil bir dünya.

Doğa bizden yeni bir kalkınma modeli, yeni bir tür zenginlik bekliyor.

Haziran ayı tam 50 yıldır Dünya Çevre Günü'nü kutladığımız önemli bir ay.

Birleşmiş Milletler bu yılki Dünya Çevre Günü'nün temasını 'Tek Bir Dünyamız Var' şeklinde belirledi. İşte bu basit cümleye bugün ne kadar sahip çıktığımız yarınlarımızı belirleyecek.

Kuruluşundan bu yana sürdürülebilirlik konusunu ana mottosu olarak ortaya koyan ve her adımını sürdürülebilirlik ilkelerine duyarlı bir şekilde atmaya çalışan INBUSINESS'ı yakından takip edenler hatırlayacaklardır, geçen yıl Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlediğimiz sürdürülebilirlik webinarları ile 5 milyon kişiye ulaştık.

Bu yıl ise INBUSINESS bu duyarlılığı bir adım öteye taşıyarak 'Güç Yeşilde' haziran özel sayısını hazırladı. Bu özel sayıda Türkiye'nin en kapsamlı sürdürülebilir şirketler araştırması gerçekleştirildi. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Mazars Denge ile ortaklaşa yapılan araştırmada Türkiye'nin, sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamaya söz veren UN Global Compact imzacısı 350'den fazla şirketi ilk kez bir arada listelendi. Doğayla barışı getirmesi umuduyla INBUSINESS ekibi olarak bu listeye 'Büyükten Öte S-350' dedik. Çünkü artık bir şirketin büyük olması, çok yüksek cirolarının ve karlılıklarının olması yeterince iyi değil. Bundan daha iyisini yapmak zorundalar/zorundayız.

Bu özel sayıda Büyükten Öte S-350 listesiyle birlikte sürdürülebilirlik teması olabilecek en geniş şekilde ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kamu politikalarını ortaya koydukları özel makaleleri ile derginin içeriği daha da güçlendi.

Sürdürülebilirlik konusunda taahhütte bulunmuş ve bu kapsamda harekete geçmiş tüm şirketleri ilk kez bir arada listeleyen, bu konudaki kritik tüm başlıkları tek bir yayında toplayan rehber niteliğinde bir derginin ortaya çıktığını söylemeliyim. Bu koleksiyon sayısının her bir sayfasında yarınları bugünden kurmak isteyen herkese heyecan verecek, rehberlik edecek büyük bir emek var. Önümüzdeki yıllarda bu araştırmayı çok daha kapsamlı hale getireceğimizin müjdesini şimdiden paylaşmak istiyorum. Her geçen gün daha fazla şirketin sürdürülebilirlik taahhüdünde bulunmasını ve böylece hep birlikte 'Büyükten Öte S-500, S-1000' araştırmalarını hazırlamayı umuyorum.

Yeter ki şirketler iklimle barışıp, yeşil badana yapmasınlar!

***

12 SEKTÖRÜN YOL HARİTASI



INBUSINESS'ın yaptığı çalışmaya göre Türkiye'de UNGC imzacısı olan 369 kurum bulunuyor.

Listede yer alan 105 kurumun elini taşın altına bugünden koyup, ilerleme kaydettiği ve bunu sürdürülebilirlik raporu, entegre rapor ya da sürdürülebilirlik ile ilgili verilerini açıklayarak ortaya koyduğu görülüyor.

İklim krizinin en çok etkileyeceği 12 sektörün yol haritası ve MIT Sloan Management Review'un sürdürülebilirlik yatırımlarının nasıl şirketleri ve tabi dünyayı kurtaracağının ortaya konulduğu araştırmaları da içeriği zenginleştirdi.