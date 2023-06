İngilizlere yatırım daveti

Türkiye'nin Londra'daki büyükelçilik konutunun bulunduğu Great Portland Caddesi'ne vardığınızda sizi ilk olarak nazlı nazlı dalgalanan bayrağımız karşılıyor. Kırmızı rengiyle cadde boyunca uzanan ağaçların arasından sıyrılıp sizi adeta kendine çekiyor demek daha doğru belki. İçeriye girerken bu tarihi binaya son olarak DEİK'in bir etkinliği için geldiğimi hatırladım. Bu kez ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı'nın özel etkinliği 'Türkiye: Dayanıklı Yatırım Partnerin' resepsiyonuna katılmak üzere buradayım. İngilizler iş konuşmadan önce biraz seçimlerle ilgili kritik yapmak istiyorlardı.

Hemen her katılımcının farklı bir fikri vardı ve bunları ifade etmek istiyordu. Bana düşen de yorumları dinlemek oldu. Sonuç olarak şunu söyleyeyim, seçim sonuçlarının ve ardından kurulan kabinenin İngiliz ekonomi çevrelerinde Türkiye'ye yönelik ilgiyi, merakı artırdığını söyleyebilirim. Zaten Brexit sonrasında Türkiye'yi daha yakın bir ticari partner olarak konumlandırmaya çalışan İngilizler tanıdık biri olarak gördükleri Erdoğan ve yönetimiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorlar. Bunu resmen İngiltere İş Dünyası ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Nusrat Ghani'nin yüzünden de okumak mümkündü.





Nasıl mı, sırasıyla anlatayım?

* Kürsüye ilk olarak Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş çıktı. Ertaş, "Önümüzde yeni bir dönem, yepyeni fırsatlar var. Gelin bunları karşılıklı değerlendirelim" dedi.

* Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise Türkiye'nin son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 5.4'lük ekonomik büyüme ile bölgenin en dinamik ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Yatırımcıları, üretim Ar-Ge, lojistik, temiz enerji, dijitalleşme, finans alanlarına yatırıma davet etti.

* İngiltere İş Dünyası ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Nusrat Ghani her fırsatta iş insanlarına Türkiye'ye yatırımı tavsiye ettiğinin altını çizdi.



DÜNYAYA 'DAYANIKLI PARTNER' VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 'Türkiye: Dayanıklı Yatırım Partnerin-Turkiye Your Resillient Partner' başlıklı etkinlik serisinin ilkini Londra'da başlattı. Serinin ikinci durağı Paris olacak. Daha sonra etkinlik serisi Singapur, Malezya, Japonya ve Çin dahil Uzakdoğu'ya uzanacak.







FUTBOL UĞURU

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Arda Ermut, sözlerine İngiltere'nin Türkiye'nin ikinci büyük ticari partneri olma unvanını ABD'ye kaptırdığını hatırlatarak söze başladı. Ardından futbol ile devam etti. Ermut, İstanbul'un İngiliz futboluna uğurlu geldiğini söyledi. Son UEFA Şampiyonlar liginde Manchester'ın kupayı kaldırdığını ve 2005'te de İstanbul'un İtalya'ya karşı oynayan İngilizlere yine uğurlu geldiğini hatırlattı. Ermut, "Gelin bu İstanbul uğurunu işlerinizde de değerlendirin. Türkiye'deki büyüme fırsatlarını yakalayın" çağrısı yaptı.