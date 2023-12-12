HÜLYA GÜLER

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, 16 Aralık'ta sahiplerini bulacak İlim Yayma Ödülleri öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. Söze; "Amacımız güzel insan yetişmesine katkıda bulunmak" diyerek başlayan Erdoğan, "68 büyüğümüzün girişimiyle bugünlere gelen İlim Yayma Vakfı'nın gayret odağı olan 'güzel insan' yetiştirdiğinizde, her alanda işe problemlerin yarıdan fazlasını çözerek başlıyorsunuz" dedi. Ardından İlim Yayma Vakfı'nın bugüne kadarki çalışmalarını özetledi. İlim Yayma Cemiyeti olarak geçmişi 73 yıla dayanan İlim Yayma Vakfı, bugüne kadar 100 bini aşkın öğrencinin hayatına dokundu. Halen 100'den fazla Gençlik Merkezi'nde 20 bin öğrenciye destek vermeye devam ediyor. Bugünlerde Filistin mücadelesini konu alan araştırmalar için yeni bir burs programı başlatmaya hazırlanan Vakıf, deprem bölgesinde 50 okulda, 50 kütüphane açıyor.

Akademik çalışmaların yanında yeni buluşları desteklemek amacıyla yakında Vakıf bünyesinde bir de melek yatırımcı fonu kurulacak. Kurum için yeni bir adım olan bu fonun büyüklüğünü merak ettim. Henüz belli olmadığını kaydeden Bilal Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Bize gelen bağışları direkt olarak öğrencilerimizin ihtiyaçları ve Vakıf çalışmalarının sürdürülebilirliği için değerlendiriyoruz. Şimdi bu melek yatırımcı fonu ile bağışçılarımıza farklı bir kanal daha açacağız. Bu fona katılmak isteyen bağışçılarımıza bir teklifte bulunacağız. Toplanan bağışlarla da fonun büyüklüğü ortaya çıkacak. Bu fon ile hem girişimciler ve yeni buluşları desteklenecek, hem de bu vesile ile Vakfı'mıza ek gelir sağlayacağız."

Bu hızlı özetin ardından İlim Yayma Ödülleri ile ilgili detaylara geçen Bilal Erdoğan, önümüzdeki dönemde ödüllere uluslararası bir boyut kazandırmayı planladıklarını söyledi, konuyu, kapsam açısından halen değerlendirdiklerini aktardı. Yurtdışında çalışmalarını yürüten Türk akademisyenler mi yoksa Türk dünyasındaki çalışmalar mı ödüllendirilecek; buna önümüzdeki dönemde karar verilecek.

Bu yıl, kurumun vakıflaşmasının 50. yıldönümü vesilesiyle Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a 50. Yıl Özel Ödülü vereceklerini açıkladı. İlim Yayma Ödülleri 6 farklı kurul ve 8 aşamada yapılan 4 aylık teknik bir değerlendirme sürecinin ardından belirleniyor. Bilal Erdoğan'a bu yıl geçen yıllara göre oldukça yoğun başvuru yapılan İlim Yayma Ödülleri'nin belirlenmesi sürecindeki bu titiz mekanizmayı sordum. Bu kez söze, "İlim Yayma Ödülleri Türkiye'yi tam makul orta noktasını temsil ediyor" diyerek girdi Erdoğan ve "Zaman zaman kulağımıza İlim Yayma bana ödül vermez gibi ifadeler kulağımıza geliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bugüne kadar ödül alanların hiçbirini tanımıyordum. Biz akademik çalışmalarından dolayı bu insanları tanıtmaktan şeref duyuyoruz. Amacımız ilmi çalışmaların desteklenmesi ve ödüllendirilmesi. İlim Yayma Vakfı Türkiye'nin tam ortasında duran bir hareket" vurgusunu yaparak tamamladı.