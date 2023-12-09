HÜLYA GÜLER

Büyükelçilerin başkent dışında bulundukları ülkeyi ne kadar gezebildikleri, karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine nasıl katkı sağladıkları pek hakim olduğum bir konu değil. Zaten bu konuda genelleme yapmak da çok mümkün değil. Zira ülkeden ülkeye, kişiden kişiye değişir. Ancak MÜSİAD bu işi yani 'daha çok uluslararası yatırım çekme ve daha çok ihracat hedefi için ülkemizi büyükelçilere ve ekiplerine daha iyi tanıtma'yı şansa bırakmamış. Ve işin içine büyükelçileri ve Anadolu kentlerini de katarak tam nokta atışı bir proje geliştirmiş; Anadolu Ekonomi Diplomasisi.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu'nun hayata geçirdiği bu projenin detaylarına geleceğim. Önce İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile birlikte katıldığım Bursa ziyaretinden izlenimlerimi aktarayım. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD üyesi bir grup iş insanı İstanbul'dan, Büyükelçi Marrapodi ve heyeti de Ankara'dan hareket ederek sabahın erken saatlerinde Bursa'da buluştu. Program çok yoğundu. Önce Bursa özelinde iki ülke arasında karşılıklı yatırım ve ticareti artırmanın yollarının anlatıldığı konuşmalar ve sunumlar yapıldı. Sonra sırada Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ziyareti vardı. Projenin nasıl da akıllıca kurgulanmış bir etkinlik serisi olduğunu ilk olarak Valilik'te fark ettim. Büyükelçi Marrapodi ile Vali Demirtaş arasındaki sohbet koyulaştıkça Marrapodi'nin ilgisi arttı, iki ülke arasındaki ortak noktalar ve yeni iş fırsatları da belirmeye başladı. Bir örnek vereyim. Bursa'nın sanayi altyapısını, turizmde farklılaşan özelliklerini anlatan Vali Demirtaş'ın bir de kentin başta şeftali olmak üzere bir meyve cenneti olduğunu söylemesi üzerine Büyükelçi Marrapodi, 'beyaz nektarin de mi var' diye sordu. Sonra da ara vermeden devam etti: "Ben İtalya'nın Calabria bölgesinden geliyorum. Beyaz nektarin bizim yöreye has bir meyvedir. Mademki Bursa da bizim meyvemizin cenneti, burası artık benim ikinci evim. İtalya'da her yıl yapılan çok büyük bir meyve fuarı var; Macfrut. Bursalı meyve üreticilerini bu fuara katılmaya davet ediyorum."

Büyükelçinin bu sözleri ile kaçınılmaz olarak vize konusu açıldı. Marrapodi İtalya'nın vize başvurularına çok yüksek bir oranda olumlu yanıt verdiğini hatırlatmakla yetindi.

Dedim ya çok yoğun bir programdı, valilikten hızlıca fabrika ziyaretlerine geçildi. Tekstil, makine sanayi ve teknoloji alanında İtalya ile ekonomik ilişkilerin gelişime katkı sunma potansiyeli yüksek tesisler seçilmişti. Büyükelçi'nin 'size İtalya'dan müşteri bulacağım' sözü vererek tesislerden ayrılması projenin etkisini ortaya koyan bir diğer göstergeydi. Günün geç saatlerinde Büyükelçi Marrapodi Ankara'ya doğru yola çıkarken, biz de MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören ile İstanbul'un yolunu tuttuk. "Bu bizim büyükelçilerle yaptığımız 10. il ziyareti" diyerek söze başladı Önügören ve öyle anekdotlar anlattı ki İstanbul'a nasıl vardık anlayamadım. O yüzden yazıyı Önügören'in Anadolu'nun potansiyelini ortaya koyması açısından verdiği iki örnekle bitirmek istedim: "Nijerya Büyükelçisi ile birlikte Çorum'a gittik. Büyükelçi, Nijerya'nın Almanya'dan aldığı bir tarım makinesinin aynısının Çorum'da da üretildiğini gördü. Daha fabrikanın içindeyken Nijeryalı firmayı aradı ve bilgi verdi. İki şirketi buluşturdu. Çok benzer bir durumu Samsun'da Macaristan Büyükelçisi ile de yaşadık. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi ile Kayseri'yi ziyaret ettik. Sonrasında Büyükelçi Kayseri'den 35 firmayı, ülkesindeki çeşitli şirketlerle birebir buluşturdu."