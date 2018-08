ŞELALE KADAK

Kemerburgaz'da kokusuyla bölge halkına büyük rahatsızlık veren çöp bölgesi, neyse ki yeni havalimanına çok yakın olması nedeniyle bu yılın başında kaldırıldı. Kuşları izlemek ve analizini yapmak üzere yeni havalimanının işletmesini yapacak olan İGA için çalışan 7 kuş bilimci yapay zeka kullanarak, koydukları kuş gözleme istasyonları, 12 km'lik genişliği alacak şekilde çalışan 3 radar sistemi sayesinde önemli verilere ulaşmış ve öğrendim ki geçen yıl 75 bin martı çöplük bölgesine uğrarken, şu anda bu sayı 100'e kadar gerilemiş.

Çevre konusu şu anda hepimizin en hassas olduğu konu. Çöp bölgesinin zaten kapalı bir alanda depolanıp, enerjiye dönüştürülüyor olması gerekirdi ancak ne yazık ki bana göre en önemli konular olmasına rağmen bu konular ülkemiz şartlarında öncelikli olamıyor. Şimdi en azından bu bölgenin çöpten arındırılması memnuniyet verici. Ayrıca havalimanı güvenliği için de önemli bir haber.

Peki ya yeni havalimanı bölgesinden geçen göçmen kuşlarla ilgili İGA neler yapıyor? Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ülkü Özeren, Yaban Hayat Yönetim Programı'nı İngiliz danışmanlarla birlikte yürüttüklerini ve inşaatın başlamasından önce kuşlar konusunda çalışmaya başladıklarını ve 5 yılda 10 sezonluk veri topladıklarını söylüyor.

"Atlanta'da kuşların uçaklara çaprması konusunda yapılan konferansa katıldık. Her şeyden önce kuşların göç yolları üzerinde başta New York'taki John F. Kennedy olmak üzere Seattle, Chicago ve Sacramento gibi pek çok önemli havalimanı var ve kuşlar uçuşlar için büyük tehlike olarak sunulmuyor" diyerek İstanbul'un yeni havalimanında kuşlarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatmaya başladı.

15 bin metrekareyi bulan çöp depolama bölgesinin kaldırılmasıyla kuşların cazibe merkezinin ortadan kalktığına inanan Özeren, havalimanında en ileri derecede önlemler alındığını ve uluslararası standartların uygulandığını hatta bazen daha da ileri gidildiğini söylüyor. Özeren örneğin kulenin tasarımında yer alan 500 deliğin kuşlar girebilir diye değiştirildiğini hatırlatıyor.

Afrika ve Avrupa arasında göç eden kuşların yolu İstanbul'dan ve boğazlardan geçiyor. Yeni havalimanı da kuşların geçtiği bölgeler arasında. Kuşların ilkbahar göçünün kuzey sahilinden, sonbahar göçünün de güney sahilinden geçtiğini öğreniyorum. Özeren, Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu bölgeden geçen kuşların bir bölümünün yavrulayınca bölgede durduğunu ve dönüş yolculuğuna yavrularıyla birlikte katıldıklarını anlatıyor.

İGA bölgedeki endemik yani bölgeye has bitkilerin korunması amacıyla Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'yle işbirliği yapmış. Tespit edilen Kardelen gibi soğanlı 10 endemik tür yetiştirilmek amacıyla botanik bahçeye gönderilmiş.

İGA sürdürülebilirlik ve çevre konusunda en yetkin uluslararası kuruluşların standartlarını Türkiye'de uyguladığını açıklıyor ve Yeşil Bina Sertifikasyonu olan LEED'te Gümüş seviyesini hedefliyor. Yeni havalimanının özellikle çevre konusundaki hassasiyetiyle Türkiye'ye örnek teşkil etmesi hepimize umut verecek.