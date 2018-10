ŞELALE KADAK

Önce bir anekdot. Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nin Uluslararası Danışma Kurulu'nda yer alan Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir aylar önce New York'ta konseyin bir toplantısına katılır. Masada 50 bin Suriyeli mülteci kabul eden ve bu nedenle ödül verilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yapılan övgüleri dinleyince dayanamaz ve "Durun bir dakika" der ve "Türkiye 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli mülteciyi misafir ediyor ama böyle ilgi görmüyor. Farkındalık yaratmamız lazım" diyerek konseye Türkiye konusunda objektif bir rapor hazırlanması teklifinde bulunur.

Özdemir iyi ki de böyle bir fikirle saygın bir düşünce kuruluşunu harekete geçirmiş. Önceki gün konseyin hazırladığı "Suriyeli Mültecilerle Uzun Vadeli Dayanışma Yolunda Türkiye'nin Tutumu ve Zorluklar' konulu raporun sunumuna katıldım.

Böyle bir raporun hazırlanmasına iki güçlü kadın destek vermişti. İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ebru Özdemir ve de Türkiye'deki en çok Suriyeli mültecinin yaşadığı kent olan Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. Avrupa Parlamentosu'ndan Laura Batalla ve de akademisyen Juliette Tolay objektif bir gözle hem Gaziantep'te Suriyeli mültecilerle bir araya gelmiş hem de Türkiye'de tarafsız gözlemlerde bulunduktan sonra bu rapora imza atmıştı.

Türkiye'ye gelen Suriyeli göçmenlere harcanan para 30 milyar doları bulmuştu. Fatma Şahin, okuldan, hastaneye ve ulaşıma kadar Suriyelilerin her türlü sorunu için ülke olarak olağanüstü bir çaba harcandığını ama tabii hazım kapasitesinin de dolduğunu söylüyor.

Atlantik Konseyi'nin Başkan ve CEO'su Frederick Kempe ve Türkiye Temsilcisi Defne Arslan'ın da katıldığı toplantıda 2014'ten beri en fazla mülteci ağırlayan Türkiye'nin mülteci politikasınaTürkler tarafından övgü yapılmamasını önemli buluyorum. Ebru Özdemir'in de bu raporun hazırlanmasına öncülük ederek dikkat çekmek istediği konu buydu. Bu raporla, Türkiye'nin yaptıklarının yurtdışında daha fazla duyurulması ve de mülteciler için daha fazla yardım çekilmesi amaçlanıyor ki şimdi bu rapor Brüksel'de de kamuoyuna anlatılacak.

Hatırlatmak gerekirse, en fazla Suriyeli mülteci Türkiye'de. İkinci sırada Lübnan var ve ne yazık ki Avrupa ülkelerindeki Suriyeli sayısı Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar az. Raporda, Türkiye'de doğan Suriyeli sayısının 355 bin olduğu ve günde ortalama 350 Suriyeli çocuk doğduğuna yer verilmiş. Fatma Şahin, "Bence asıl konu göçü yönetmek" diyerek 2 milyonluk bir şehrin 500 bini aşan Suriyeli mülteciyi nasıl yönettiğini dünyaya anlatmaya çalıştıklarını söylüyor.