Ağızlarını her açtıklarında söze bir kısım meslektaşlarının tarafsızlığını eleştirerek başlıyorlar.

Onlara göre Erdoğan'ın siyasi pozisyonunu doğru bulan gazetecilerin analizlerinin tek sebebi olsa olsa milletvekili olma sevdası...

Hayata, mesleğe, siyasete bu kadar sığ baktıkları için fikirlere cevap vermek yerine muarızlarına sıfatlar takarak konuşabiliyorlar.

Onlara göre, halkın 75'i gibi CHP'li olmayan her gazeteci "yandaş."

Gelin görün ki ekranlarda, gazeteciliğini milletvekilliğine, danışmanlığa değişmemiş; belediyelerden partiden değil maaşıyla geçinen eski meslektaşlarına "AKAPELİ" diyen kim varsa CHP'den milletvekili aday adayı.







Kimler, isimleri tek tek saymama gerek yok, bu prototipi biraz tarif edeyim yeter.

Mesela Barış Yarkadaş'ı ya da Sedef Kabaş'ı düşünebilirsiniz...

Yarkadaş, bir aralar Gerçek Gündem isimli sitede CHP propagandası yapıyordu. Olabilir, gazeteciler robot değil, "herkesin bir siyasi görüşü var" dedik geçtik.

Hatta operasyonlarının karşılığı olarak CHP'den milletvekilliğini kapınca da doğal karşıladık. Demek ki siyasette karar kıldı, yolu açık olsun diye düşündük. Kitaplarını CHP'i belediyelere "iyi fiyattan" satmasını falan görmezden geldik.

Ne var ki bu Yarkadaş, tekrar aday gösterilmeyince yeniden bağımsız tarafsız gazeteci pozlarında aramıza dönmüş, kaldığı yerden "işine" devam ediyordu.

Bu aralar yine kulislerde yoklama çekiyormuş.

Bakalım CHP'den aday olabilecek mi?

Bunlara baktıkça her defasında, geçimini gazetecilikten sağlayan rahmetli Ahmet Kekeç'in "Bunca yıllık yandaşım böylesini görmedim" esprisini hatırlıyorum.

Değişen bir durum yok Ahmet abi.

***



FAŞİST BUNLAR FAŞİST

C HP'liler, harıl harıl imza toplayan Muharrem İnce'yi desteklemeye giden bir grup vatandaşın videosunu paylaşıyorlar...

İddialarına göre bu kişiler "Akepeli."

Nasıl böyle bir kanaate varmışlar, insanların alınlarında destekledikleri partiler mi yazıyor?







Elbette hayır, kılıklarını kıyafetlerini, hallerini, tavırlarını kendilerine benzetememişler.

Nasıl söylesek "avam" bulmuşlar.

İnce dün, Ankara'da seçim kurulunun önünde videoları çekilen kadınlarla Memleket Partisi Ankara Altındağ örgütünde bir araya geldi. Hepsi de parti üyesiymiş.

Faşist partinin sorsan halkçı, solcu destekçilerine duyurulur.

***



TIPIŞ TIPIŞ FAZIL BEY...

Muharrem İnce'ye "ikinci RTE vakası" diyen piyanist Fazıl Say kendisine Twitter'dan şöyle sesleniyor:

"Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi, bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Hayvanat bahçesinde Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var."







Gözlerimizin önünde bir muhalefet trolüne dönüşmesini üzülerek izlediğimiz sanatçımıza tavsiyem, sakin olması.

Zira Kemal Bey Muharrem İnce'ye yeniden "Gel bakalım Milli Eğitim Bakanı Muharrem" diyebilir.

Belli mi olur İnce de öğretmenlik hayaline teslim oluveririr, havlu atar.

Bu durumda siz de "goril" dediğiniz adama, Kemal Beyin ifadesiyle "Tıpış tıpış" sandığa gidip oy vermek zorunda kalabilirsiniz.