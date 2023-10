5000 yıl önce Akdeniz kıyısında Gazze'yi kuranlara "Geleceğin hapishanesini inşa ediyorsunuz" deseler acaba ne derlerdi?

Zira kent uzunca bir süredir 45 kilometrekarelik sınırlarıyla dünyanın en büyük açık hava hapishanesi.

Karada duvarlarla, dikenli tellerle, sihalarla, kameralarla, denizde ise gemilerle kafeslenmiş durumda.

Mahkumlarıysa tek suçları bu kentte doğmaktan ibaret çoluk çocuk yüzbinlerce Müslüman Arap.







Gazze açık hava hapishanesinde çoluk çocuk, genç yaşlı açlıkla mücadele eden mahkumlar Birleşmiş Milletler'in gıda yardımına muhtaç halde.

Gardiyanlarsa ziyaretçilerin içeriye gıda, ilaç gibi insani malzemeleri sokmasına bile müsaade etmiyorlar. Deneyeni öldürüyorlar.

Bitip tükenmez kim haklı kim haksız, ilk taşı kim attı tartışmalarından bağımsız olarak önümüzde duran sonuç budur.

Ve Nazilerin gettolarını akıllara getiren bu fotoğrafa bakıp da gardiyanların karşında müebbet hapis cezasıyla doğan mahkumların yanında durmak insani bir marifet değildir. Sadece mantıki ve ahlaki açıdan bir zorunluluktur.

Bu asgari zeminde uzlaşamazsak ne Gazze hapishanesinin duvarları arasında sefaleti yaşayan yüzbinlerin ne de dışarıda demir bir kafeste korku içinde yatağa giren milyonlarca İsraillinin huzura ermesi hayaldir.

***



FİLİSTİN İRAN'IN ÇOK UMURUNDAYSA...

Yıllardır Filistinli gençler kendilerini feda etsinler diye örgütlere bomba ve para gönderen İran ya da diğer bölge ülkeleri meseleyi "cihat" olarak gördüklerini söylemiyorlar mı?







O halde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Hamas'la beraber hareket edip "şiddeti tırmandırmadığı için" eleştireceklerine kendileri girsinler devreye.

Aralarına aldıkları İsrail'e karşı birleşerek savaş ilan etsinler.

İsrail'in çok güçlü olduğunu, onu yenemeyeceklerini, ABD'nin yardıma geleceğini, dünyanın ayağa kalkacağını mı düşünüyorlar?

Demek ki kendilerinin cesaret edemediğini, gerçekleştirmeye muktedir olamadığını bir avuç Filistinlinin başaracağına inanıyorlar.

Filistin sorunundan cebini dolduranları, iktidarını perçinleyenleri gizleyen bu hikayeye inanıyor musunuz gerçekten?

***



NETANYAHU YARA MI ALDI CAN SUYU MU?

İsrail'de gelmiş geçmiş en sağcı iktidar iş başında. Kassam Tugayları'nın, ülkede günlerdir devam eden protestoları ve hatta darbe söylentilerini bastıran baskınını sizce Netanyahu hükümeti nasıl karşılamıştır?







Zira adalet, ekonomi, yolsuzluk yüzünden meydanları dolduran İsrailler her şeyi unuttular. Günlerdir korku içinde evlerine kapanmış haldeler.

Netanyahu yaralandı mı yoksa can suyu mu aldı şimdi?

***



KİMSE YOK OLMAYACAK

Gündelik hayatlarını döndürmekte zorluk çeken Filistinlilerden kahramanca ölerek, öldürerek İsrail devletini yıkmasını bekleyenler vicdanlarını rahatlatıyor olabilirler.

Lütfen temennilerinizi bir kenara koyarak cevap verin. Sizce bu ne kadar yakın bir olasılık?







Mesela kaç insan daha ölürse gerçekleşir?

Güvenli evinizde otururken, bu uğur da ne kadar bir can kaybını tolere edebilirsiniz?

Evet, sonuç ne olursa olsun ne milyonlarca Filistinli ne de milyonlarca İsrailli yok olacak. Tek insani ve rasyonel çözüm yan yana var olma temelinde bir uzlaşı.

Biliyorum kılıçların çekildiği bu ortamda çoğunuzun içinizi soğutan bir yazı olmadı ama çocuklar ölüyor.

Şu anda bile.