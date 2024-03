Memlekette siyaset haber kanallarında konuşuluyor. Entertainment (eğlence) yayın yapan büyük kanallar siyaset programlarından uzak duruyorlar. Seyircinin ve reklam verenin kaçacağını düşünüyorlar.

Seçim öncesi tilki anlamına gelen ismini NOW (şimdi) olarak değiştiren FOX'un böyle bir derdi yok. CHP propagandasına günün ilk saatlerinde başlıyorlar. Öğlen devam ediyorlar. Ana haberleri haberden başka her şeye benziyor. Fatih Portakal'ın boşluğunu doldurmak için yayında bardak kırma gibi performanslar sergileyen anchormenleri evlere şenlik. Seçim otobüsünün üstüne çıkmış kitleyi coşturmaya çalışan bir çığırtkandan farkı yok.









Gece yarısı da İmamoğlu kadrosundan 4 gazeteciyi ekranda tuzluk gibi diziyorlar.

Son programlarından birinin videosu önüme düştü. Bu tuzluklardan biri, Pensilvanya'ya FETÖ'nün ayağına kadar gidip poz veren ancak Kemalistlerimizin çok sevdiği Deniz Zeyrek, "AKP, DEM'le flört ediyor" diyor. Tıpkı NOW gibi, dereyi geçerken adını değiştiren DEM bile "Kent uzlaşısı" adıyla CHP ile yaptığı ittifakı resmi olarak ilan etmişken, bir gazetecinin tam aksini söyleyebilmesi için mesleğiyle köprüleri tamamen atmış olması lazım.

Zira bu bir siyasi görüşü ya adayı desteklemek falan değil düpedüz manipülatörlük. Gerçeğe kafa, itibarına jilet atmak... 'Ağanın malı gider kahyanın canı gider'in canlı örneği.

Jetonla çalışan CHP trolleri bile sosyal medyada dalga konusu olmamak için Zeyrek kadar cesur olamıyorlar.

Belli ki programın sponsorları, seçim öncesi yürü ya kulum demişler.

O da kendisine kafa sallayan saz arkadaşlarıyla birlikte gereğini yapıyor.

***



HİNDİSTAN İSRAİL'İN İZİNDEN GİDİYOR

Soykırımcı İsrail'in sadık destekçisi Hindistan, ülkedeki 300 milyon Müslümanı Filistin modeliyle tecrit etmeye çalışıyor.

Modi yönetiminin meclisten geçirdiği yeni vatandaşlık yasası, 31 Aralık 2014 tarihinden önce Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'dan Hinduların çoğunlukta olduğu Hindistan'a kaçan Hindular, Parsiler, Sihler, Budistler, Jainler ve Hıristiyanlar için hızlı bir vatandaşlık yolu sağlıyor. Yasa, her üç ülkede de çoğunlukta olan Müslümanları kapsamıyor.







Yeni Delhi hükümeti, uygun olanların çevrimiçi bir portal aracılığıyla Hindistan vatandaşlığı için başvurabileceklerini bildirdi.

Ve tabii bu yeni "yerleşimcilere" İsrail'de olduğu gibi, ev toprak lazım değil mi?

Geçtiğimiz sonbaharda gittiğim Hindistan'da görüştüğüm Müslümanlar hayatların zaten zor olduğunu anlatmışlardı. Şimdi önlerinde daha sıkıntılı bir dönem var.

Ülkedeki sosyalistler yasaya sıkı muhalefet ediyorlar. Tıpkı Müslümanlar gibi bir dönem hedefte olan Sih'ler de yasa kendilerine ayrıcalık tanımasına rağmen "insan hakları ihlali" uyarısı yapıyorlar.

Hindistan için dayanışma zamanı.

***



KUMPAS DERKEN?

Ekrem İmamoğlu, yargının devreye girdiği CHP'deki skandal para sayma görüntüleri için "Tabii böyle bir işin olmaması" gerekirdi diyerek üzerine gelen dalgayı yumuşatmaya çalışıyor.







Ancak "kumpas" derken neyi kastettiği pek anlaşılmıyor.

Zira hâlâ o görüntülerde özel şirketin müdürünün ne aradığını açıklamadı. Kendisini tuzağa düşürenler olduğunu düşünüyorsa kim bunlar?

O dönemde genel başkan Kılıçdaroğlu'ydu. İl Başkanı da Canan Kaftancıoğlu. Her ikisi de hala ağızlarını açıp skandalla ilgili tek bir söz etmediler.

Acaba İmamoğlu bu ikilinin sessizliklerini bozmamak için mi dikkatli davranıyor.

***





HEİMLİCH MANEVRASI MEMLEKET MESELESİ

Sabah.com.tr'de video haberdi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan öğrenci öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarılıyor.







Öğretmenin bu manevranın eğitimini alması büyük şans. Ancak sık sık haberlerde bu tarz kurtarılış görüntülerine rastlıyorum. Demek ki Heimlich bilenlerin sayısı tahmin ettiğimden çok.

En kısa zamanda Heimlich manevrası öğreneceğim.