Bayramın ilk günü üç çocuğunu ve üç torununu İsrail'in saldırısında kaybeden Hamas lideri Haniye, kendisine taziye telefonu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şunları söylüyor:

"Gerek Türkiye'de gerek Türkiye haricinde ümmetin vicdanına tercüman olduğunuz için teşekkür ediyoruz."

Yalnızca Haniye'nin değil, tüm Filistinli liderlerin Erdoğan'a karşı muhabbetlerini, daha önce pek çok kez "her türlü desteğinden" dolayı teşekkür ettiklerini biliyoruz.

Buna rağmen Türkiye'deki güya "Filistin'e destek" mitinglerine Erdoğan protestoları damgasını vurabiliyor.

Bu durumun ne mantıkla ne de hakkaniyetle bir alakası olmadığı açık.

Filistin meselesi için uluslararası arenada kimsenin alamadığı siyasi riskleri göğüsleyen Erdoğan daha ne yapsın?

İngiltere, Almanya gibi İsrail'i açıktan destekleyen bir ülke olsak anlayacağız ama İsrail'in soykırımı için Türkiye'de, adı Filistin davasıyla özdeşleşmiş Erdoğan'ı protesto etmenin neye hizmet ettiği belli:

1- İsrail'i tali plana itmek.

2- İsrail'in gün aşırı vurduğu İran'ın sorumluluklarını gölgelemek.

Peki gerçeklerin farkında olanlar ne yapıyor?







Soykırımın altıncı ayında Avrupa başkentlerinde her gün kitlesel Filistin'e destek eylemleri yapılırken Türkiye'de niye yaprak kıpırdamıyor?

Hadi Türkiye'deki solun İrlanda'da, İngiltere'de, Norveç'te, ABD'de sokağa çıkanlarla uzaktan yakından ilgisi yok. Onlar, Deniz Gezmiş'lerin cephede saf tuttuğu Filistin halkının temsilcilerine bugün "terörist" gözüyle bakıyorlar.

Peki nerede bu "İslamcıların", muhafazakârların anlı şanlı yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı dev Filistin mitingi dışında akılda kalan başka eylem var mı?

Bu soruma cevap olarak genelde şöyle söylüyorlar:

"Çünkü bizde iktidar Filistin'in yanında, bizim sokağa çıkmamızın çok anlamı yok."

Kusura bakmayın ama boş laf.

İsrail'in gerçek yüzünü dünyaya ilan etmenin kotası mı var?

Filistin için yorulmayı göze alamamanızın, meydanı boş bırakmanızın sorumlusu da Erdoğan!

Türkiye kadar olmasa bile İrlanda'da da hükümet Filistin halkının yanında. Orada niye sokaklar bir gün boş kalmıyor peki?

Gerçeğin farkında olanlar sokakları, meydanları boş bırakırsa gelir istihbarat servisleri doldurur.

Her türlü belaltı işe teşne siyaset simsarından ve kullanışlı aptaldan daha bol ne var?

***

NETANYAHU'NUN HABERİ YOKMUŞ



İsrail'de yayın yapan Walla isimli haber sitesi, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas lideri İsmail Haniye'nin çocuklarını ve torunlarını öldüren hava saldırısını gerçekleştirme kararında hiçbir üst düzey siyasi liderin yer almadığını iddia ediyor.







Haberde yer alan rapora göre saldırı, İsrail ordusu ve Shin Bet istihbarat servisi tarafından, Başbakan Netanyahu'ya veya Savunma Bakanı Yoav Gallant'a danışılmadan planlandı. Haniye'nin üç oğlu da babalarıyla olan ilişkileri nedeniyle değil, Hamas'ın askeri kanadındaki rolleri nedeniyle öldürüldü.

Evet, açık bir istihbarat gazeteciliği örneği. Ama daha da önemlisi bu telaşın sebebi... Netanyahu yönetimi uluslararası bir yargılamaya hazırlanıyor.

Son suikast da tartışmasız bir savaş suçu olduğu için, bu tür sızdırmalarla aslında savunmasını yazıyor.

***

ÇANLAR İRAN İÇİN ÇALIYOR



İsrail'in her gün vurup paçavraya çevirdiği İran'ın elinde başvuracağı "Acem oyunu" kalmadı.

İsrail de ABD de Tahran'a soluk aldırmıyor. Her an kışkırtıyor, hamle yapmaya zorluyor.

Dün de Suriye'de ve Irak'ta PKK-YPG ile çalışan ABD Merkez Komutanı General Michael Kurilla, İsrail'e gitti. Kurilla, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile temaslarda bulundu. İsrail basınına göre Kurilla, İran'ın olası saldırısına karşı İsrail'in hem saldırı hem de savunmasını koordine etmek için bölgeye geldi.

ABD, kasımdaki seçimlere İran cephesinde girecek gibi.

***

GÖZLÜKSÜZ ÖZGÜR ÖZEL



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerin ardından tam bakıma girmiş. Ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat olmuş.







Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevap verdiği konuşmasını dinledim. Sesi her zamanki gibi. Ancak mercek ameliyatının ardından gözlüklerinden kurtulması görüntüsünü çok değiştirmiş.

Normalde gözlük ciddiyet katar derler ama Özgür Bey için tam tersi söz konusu. Belki de gözlüksüzlüğe alışamadığı için mimiklerini kontrol edemiyor. Bu yüzden sert görünüyor olabilir. Kendisinin de bizim de yeni imajına alışmamız zaman alacak.