Beyoğlu'nda İsrail protestosu sonrasında çıkan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 15.30'da İstanbul Beyoğlu'nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail'le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.

Sosyal medyadaki tartışmaya bakıyorum; ortalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de İsrail protestosuna izin vermediğine inanmamızı bekleyen "İslamcılarla" dolu.







Filistin halkının elde kalan son koruyucusu Hamas'ı "terörist" ilan eden ilk muhalefet lideri Özgür Özel'in seküler müridleri de yanlarında. Sorsan "Sol" gruplar da.

El birliğiyle Filistin meselesinin dünyadaki lideri olduğu için ABD'yle ve İsrail'le arası açılan Erdoğan'ı taşlıyorlar.

Lafı uzatmaya hiç gerek yok.

Filistinli liderlerin "asil adam" diyerek her türlü desteğine defalarca teşekkür ettikleri Erdoğan'ın Gazze için elinden gelenin fazlasına yaptığından, imkanları, sınırları zorlandığından şüphemiz yok.

İsrail'in yanında duran devletlerdeki Filistin gösterilerinde bile protestoların odağında İsrail olmasına rağmen Türkiye'de tali plana düşmesinin sebebini de biliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan o sarıklı, türbanlı Mossad ajanları görmek isteyenlere çok şey anlatıyor.

***



BAYRAMDA İTALYA'YA GİDİN!

Bayram tatilinde dizi arayanlara Schindler's List ve The Irishman'in senaristi Steven Zaillian uyarlayıp yönettiği Ripley dizisini tavsiye ederim.

Patricia Highsmith'in 40'tan fazla uyarlamaya kaynaklık eden "Becerikli Bay Ripley" karakterinin son sürümü de dört dörtlük olmuş. Ama Andrew Scott ustalıkla canlandırdığı Tom Ripley portresinin dışında harika bir İtalya seyahati de sizi bekliyor.

Zaillian sağ olsun, açık şehir Roma da dahil ülkede neyi hangi açıdan, nasıl bir ışıkta görmeniz gerekiyorsa ekranınıza taşıyor. Akdeniz'den, güneşe, mimari detaylardan bir Caravaggio tablosuna kadar.

Dizide her an varlığı hissettiren sanat yönetmeni de şapka çıkartmamak mümkün değil.

***



BİR ANKARA KOMEDİSİ

Büyük oy farkıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun ilk projesi aklına gelmiş!







'Bir Ankara polisiyesi'ndeki rolüyle ünlenen Beşikçioğlu ilçede dizi çekecekmiş, Etimesgutlular da oynayacaklarmış. Tabii ki figüran olarak. Zira tahmin edeceğiniz üzere baş rolde belediye başkanının kendisi var.

Başkanın ifadeleriyle söylersek "değişik bir deneyim" olacağı kesin.

***



BALIKÇIYI ÖLDÜRDÜLER

Denk gelmişsinizdir, günlerdir İstanbul Avcılar sahilde kayığından denize atık boşaltırken görüntülenen bir balıkçıyı sosyal medyada linç ediliyorlardı. Sonunda adamı gerçekten öldürdüler!

Ömer Karakaya isimli balıkçının arkadaşı Hakan Sedef olanları öyle anlatıyor:

"Kafede oturup kamera kaydını yapan arkadaş, bunu yayıyor. Bu çocuğun üstüne gelmeleri için de elinden geleni ardına koymuyor. Bu çocuğa ceza kesiliyor. Ceza kesilmesi bir şey değil. Sosyal medyada linç başlıyor, zaten rahatsızdı. Yüksek tansiyonu vardı. Akşam da kriz geçiriyor. Hastaneye kaldırılıyor. Maalesef ikinci ameliyattan çıkamıyor, masada kalıyor."







Karakaya'nın arkadaşlarından Yılmaz Badur da "Akşam üzüntüden, kızgınlıktan olduğu yerde aort damarı patladı arkadaşın" diyor. Balıkçının denize yağ değil, yağmur suyunu bastığını. Renginin siyah olması da kayığın malzemesinin kestaneden yapılmış olmasından kaynaklandığını anlatıyor.

Neyse ne değil mi?

İşinde gücünde bir balıkçı, hayatını sosyal medyada yaşayan zombilerin etkileşim oyununda öldürülmüş işte.

Katiller bilinçli vatandaş olduklarını düşünerek mi teselli buluyorlardır dersiniz yoksa linç tivitlerini silerek mi?