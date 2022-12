Sağlık Bakanı Koca yeni uygulamaları SABAH’a anlattı: Randevu alıp gitmeyen 15 gün bekleyecek

Bir ayda yaklaşık 2.8 milyon kişinin randevu almasına rağmen muayeneye gitmediğini söyleyen Bakan Koca, “Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler, 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak. Bundan sonra, ‘Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım’ dönemi kapanıyor” dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor randevusunda yapılan yeni düzenlemeden 85 yaş üstüne özel doktor uygulamasına, ücretsiz sunulacak olan rahim ağzı kanseri aşısından influenza ve Kovid-19 testlerinin tek testte yapılabilmesini sağlayan 4'lü tanı kitine kadar birçok konudaki güncel gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi. Koca, şunları söyledi:

RANDEVUDA YENİ KRİTER: Ayda ortalama 2.8 milyon kişi randevu almasına rağmen muayeneye gitmiyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunluğunun önüne geçmek için yeni bir adım attık. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak. Ancak ani rahatsızlığı nedeni ile acil servise gitmesine veya bir başka rahatsızlığı nedeni ile ilgili branş doktoruna muayene olmasına kısıtlama söz konusu değil. MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda yüzde 30 iken, bu oran ekim ayında yüzde 25'e indi, şu anda yüzde 21'de, hedefimiz ise yüzde 10'un altı. Bundan sonra, 'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor.









ÇINARLARA ÖZEL DOKTOR: 85 yaş üstünde 740 bin büyüğümüz var. 250 kişiye bir hekim, bir hemşire, bir tıbbi sekreter tahsis edecek şekilde planlama yapıyoruz. Evden uzaktan sağlık hizmetini de kullanarak, örneğin hastaneye gelmeden reçetesinin yazılmasını sağlayacağız. Her hastanede, 85 yaş üstü çınarlarımız için bir birim oluşturulacak. Hastaneye geldiğinde kendisiyle özel olarak bir doktor ilgilenecek.

AMELİYAT SIRASINA ÇÖZÜM: Gerektiğinde mesai sonrasında veya gece ameliyat planlaması da yapılabilecek. Hastaya bir başka uygun hastanede de ameliyat önerilebilecek. Örneğin 15 gün sonraya ameliyat için gün alan hastaya, 'Bölgenizdeki şu hastanede uygun ameliyathane var. Ameliyatınızı daha erken olabilirsiniz' denilecek. Kabul ederse bir an önce ameliyatını olacak, arzu etmezse ameliyat gününü bekleyecek.

SERBEST HEKİM DÜZENLEMESİ: Serbest çalışan hekimler düzenlemesi ile ekiplerin hastanelerde yaptığı işlerin kayda alınmasını istiyoruz. Son dönemde yurtdışı hasta memnuniyetinde düşüş gözleniyor. Neden? Çünkü kayıtlarda sorunlar var. Özel sağlık kuruluşları da muayenehane hekimliği üzerinden mevzuatı ve planlamayı deliyor. Sonra, SGK'ya hastanede çalışan bir başka hekim üzerinden fatura kesiliyor. Ama kendisi kayıtta gözükmüyor. Bu konuda taraflarla görüştük. Branş ve il bazında bir esnetme düşünebilir. Özellikle plastik cerrahi alanında.









RAHİM AĞZI KANSERİ AŞISI: 18 yaş üzerinde olanlara rahim ağzı kanseri aşısı yapılması için çalışmamızı son noktaya getirdik. HPV aşısı yakında ulusal aşı takvimine alınacak ve ücretsiz yapılacak. Ayrıca, yerli tanı kiti de geliştirdik. Yurtdışında maliyeti 16 dolar (yaklaşık 300 TL) olan kit, Türkiye'de 3-3.5 dolara (65 TL) mal edilecek. HPV'nin yaygın ve yoğun taramasına da başlayacağız.

4'LÜ TANI KITI: 4'lü tanı kiti de birkaç haftaya hizmete girecek. Böylece influenza A ve B, RSV ve Kovid tetkikleri bir testle tamamlanacak. Bir PCR testi fiyatına (1 dolar, 18.6 TL) 4 test aynı anda yapılıp tanı konulacak ve hızla tedavi aşamasına geçilecek.

İHRACAT KISITLAMASI: İlaç konusunda üretimi ve ihracatı dikkatle takip ediyoruz. İlaçlarımızın değer bazında yüzde 53'ü, kutu bazında ise yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor. Hammadde fiyatlarındaki artış, tedarik sorunları, ilaç fiyatlarında güncelleme ihtiyacını ortaya çıkardı. 5 AB ülkesinden en düşük olanının ilaç fiyatını baz alıyor ve ülkemizdeki bir önceki yıl Euro kuru ortalamasının yüzde 60'ını esas olarak firmalara ödeme yapıyoruz. Hatta SGK da bu fiyat üzerinden yüzde 40'a kadar iskonto talep edebiliyor. Şu an ilaç ihracatında antibiyotikler başta olmak üzere kısıtlama kararımız var. Firmalara, 'Piyasa doygunluğu sağlansın. Bunu görelim. İhracat iznini verelim' diyoruz. 3-4 haftaya kadar bu sorunun aşılacağını tahmin ediyoruz.







HASTA MEMNUNİYETİ PRİMİ



Kurum ve kişi bazlı hedef katsayısı belirliyoruz. Gelen hastanın makul sürede muayenesi, tetkiki veya ameliyatı yapılabiliyorsa, hasta memnuniyetiyle birlikte değerlendirmeye alacağız. Hastane ve sağlık kadrosu hastanın beklentileriyle uyumlu hizmet verebiliyorsa tüm çalışanlarına yüzde 30'a kadar ilave teşvik ödeyeceğiz. Hasta yükü fazla olan ve hasta talebine yetişemediğini düşünen hastane yönetimleri ise bu durumu tespit edip bizden uzman hekim, asistan, yardımcı sağlık personeli, teknik ekipman talebinde bulunabilecek.