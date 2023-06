Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabinesi hızla göreve başladı. Dün TBMM'deki yemin töreninde de görüldüğü üzere, yeni baranların yüksek enerjisi ve pozitif tutumları hemen herkesin ilgisini çekti. İşte bu aşamada... Gerek Kabine'de gerekse Külliye'deki özellikli bazı isimlere odaklanmakta fayda var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç.

Şimdi her bir ismi, dikkat çekici yönleri ve arka planı ile anlatmaya çalışayım.

Sayın Hakan Fidan, kamuoyu için gizemli bir aktör. Bu da istihbarat başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğinin bir ispatı aslında. Pek çok gazeteci gibi ben de... TİKA Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, MİT Müsteşar Yardımcılığı ve MİT Başkanlığı dönemlerinde kendisini tanıma, sınırlı ve sorumlu olarak temas etme imkânı buldum. Sn. Cumhurbaşkanımızın yurtdışı seyahatlerine eşlik ettiği programlarda, Sn. Fidan'la sohbet etme şansım da oldu. İşte kısaca gözlemlerim... Çok okuyan bir insan. Aynı anda elinde birden fazla kitap var. Ve çoğu yabancı dilde yazılmış stratejik dokümanlar. Anlatımı ya kronolojik ya da analitik. Ama mutlaka derinlikli. Mesajları net. Davranışları tutarlı ve nazik. Karşı tarafa aktarımlarında doğru anlaşılmaya önem veren bir tarz. Elbette, güvenilirlik ana kriteri. Ekip çalışmasına inanan ve arkadaşlarını teşvik eden bir yönetici. Tabii ödül ve ceza sistemi de tavizsiz uygulamaları arasında. Akıl, fikir kimde ise istifade etmeyi bilen bir karakter. Süreç yönetimi başarılı ve zamanı lehine kullanmada usta. Teknolojiye meraklı. Sürekli ileriye bakmayı ve gelişmeyi esas alan bir vizyoner.

Sayın Yaşar Güler... Önce, çok önemsediğim bir hususu yansıtayım. 15 Temmuz hain darbe girişiminin doğrudan hedef aldığı, o gece dik duran ve hakiki manada bedel ödeyen lâkin bunu hiç kullanmayan bir komutan. İşiyle var olmayı ve işini konuşturmayı seven bir kişilik. Ketumiyeti, yüksek sabrı belirgin. Anayasa ve hukukun üstünlüğüne mutlak bağlı bir asker. Devletteki hiyerarşiyi her an gözeten, şahsi meselelere takılıp kalmayan, sinirlerine hakim bir idareci. Ayrıca... Şayet Sn. Güler, Ergenekon operasyonları tezgahı ile kimyası bozulmuş, üniformalı FETÖ'cülerin darbe teşebbüsü sonrası morali çökmüş bir orduyu yeniden yapılandırmasaydı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde askeri birlikleri eğitip, takviye etmeseydi... Bugün ne Kosova'da ne Libya'da ne de Suriye'de Türk askeri varlığı bu derece güçlü ve etkin olabilirdi!

Sayın İbrahim Kalın... AK Parti döneminin, "Biz, istediğimiz gibi devlete adam yetiştiremiyoruz" yakınmasında, bu serzeniş eşiğini aşan rol model bir isim. Akademik birikimi, felsefi temayüzü, müzakere kabiliyeti, kavrama ve reaksiyon hızı müstesna bir sima. Sanata yatkınlığı ise siyah/lacivert renklere sıkışıp kalan gri Ankara'nın renkli yanı. Önceki görevleri sırasında Cumhurbaşkanlığı'nın dış dünyaya hatta içeriye açık yüzü. İletişimi etkili, anlatımları hedef ve netice odaklı. Hoş! Artık yeni görevi dolayısıyla "gayba karışması" kuvvetle muhtemel.

Sayın Akif Çağatay Kılıç. Alman disiplini timsali bir görev adamı. Sn. Cumhurbaşkanımızın kozmik odasının itimat edilen isimlerinden. Başbakanlığı sırasında en yakın ekibinin parçasıydı. Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye Delegasyon Temsilciliği, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanlığı hem siyasette hem de devlette olgunlaşmasını sağladı. Sistemli ve düzenli. İletişimde seçici. Dışsallığa meraklı, yani olup bitenlere duyarlı. Çekirdek ekibiyle hareket etmeyi seven, istişare ile yol alan bir tecrübe.