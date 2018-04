ÖZLEM DOĞANER

Hatırlarsınız eskiden asgari ücret ya da yatırımları anlatmak için simit parası üzerinden haberler yapılırdı. O simit, markalaşınca öyle değerli bir hale geldi ki şimdi başka bir hesap yapılabilir. "Bir simit ile Türkiye'yi dünyada kaç ülkeye tanıtırsınız?" Londra'nın en ünlü caddelerinde yürürken karşınıza adım başı Simit Sarayı çıkıyor. Chelsea Kingsroad'da yeni açılan 11'inci mağazada hem ürün çeşitliliğini hem de müşteri profilini görünce ilgiyi anladım. İngilizler "bake with love" sloganıyla yola çıkan simiti öyle sevmiş ki günün her saati her mağazanın doluluğu gerçekten dikkat çekici. Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu'dan öğrendim ki İngiltere'deki mağaza sayısı bu yılın sonuna kadar 40'a ulaşacak. Ayrıca 80 mağazası olan bir zincirle de görüşmeler devam ediyor. Tabii işler bu kadar büyüyünce fabrika kurmak da kaçınılmaz olmuş. Birkaç ay içinde İngiltere'de Simit Sarayı fabrikası da açılacak. 22 ülkede 426 mağazasıyla günde bir milyon müşteri ağırlayan Simit Sarayı yılsonunda dünyanın 25 ülkesinde olacak. Kavukçu, "Dünyanın farklı ülkelerinden talepler geliyor ancak fizibiliteye göre karar veriyoruz. Simit Sarayı'ndan yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki, Türk markaları artık dünyada talep edilen noktada" diyor.