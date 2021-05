ÖZLEM DOĞANER

"Her arayan bulamaz lakin bulanlar arayanlardır." Bu sözü ilk kez Fatih gemisi Karadeniz'de doğalgaz bulduğunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan duymuştuk. İşte bugün de Türkiye, aradıkça bulmaya devam ediyor.

APara ve AHaber ortak yayınında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ağırladık. Her soruya verdiği yanıtta doğrusu içimden "Hani biz yeraltı zengini bir ülke değildik" dedim. Çünkü Dönmez'in tüm açıklamaları, Türkiye'nin karada da denizde de doğalgazdan kıymetli metallere çok büyük müjdelere gebe olduğunu gösteriyor. Yeter ki yaptığımız işi küçümseyip "Aman canım 405 milyar metreküplük rezerv de neymiş?" demeyelim.

Bakın Karadeniz'e... "Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 3 boyutlu sismik çalışmalarına Karadeniz'de devam ediyor. Yeni gelen sismik veriler de ümidimizi teyit ediyor. Yeni haberle ilgili Haziran'ı bekleyelim. 2023 yılında gazı kullanacağız. Sakarya Gaz Sahası'nda 30 ile 40 arasında kuyu açmayı planlamıştık. İlk üretim için bu kadar kuyunun açılmasını beklemeye gerek yok. İlk 5-6 kuyudan sonra üretime alabiliriz" dedi Enerji Bakanı.

Akdeniz'de açılan bazı kuyularda gaz emareleri olduğunu müjdeledi: "Fakat emin olmadığımız için, ekonomik bir rezerv bulmadığımız için açıklamadık. Her bir sondajdan elde edilen veriler daha önce elde edilen sismik verilerle kontrol ediliyor. Orada birkaç sondajımız daha olabilir. Bir potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz."



Sondaj filosunu büyütmek istediklerini söyledi ve 4. sondaj gemisinin müjdesini de verdi. Karada aramaların sürdüğünü, Tekirdağ'da ve Doğu Anadolu'dan da yeni rezerv haberleri gelebileceğini söyledi. Türkiye'nin altın üretiminde sıfır noktasından 15 ila 20 yılda rekor üretim seviyelere çıktığını vurguladı. "Bugün altın kaynağı 1200 tonlara ulaşmış durumda. Altında 100 tonlar seviyelerine ulaşma hedefimiz var. 100 tona ulaşırsak ilk 10 ülke arasına girmiş oluyoruz" dedi.

Tüm bu açıklamaların içinde en büyük müjde ne biliyor musunuz? Gemilerimiz yerli. Sondajı yapanlar yani gemilerde çalışanların üçte ikisi yerli. Çıkarılacak doğalgazın üretimi konusunda yerli insan kaynağı yetişiyor. 1 Haziran'da elektrik piyasasında vadeli işlem dönemi başlayacak. Yazılımcısı yerli. Çevre ülkeler gelip bizim yazılımımızı almak için görüşüyor. Yani biz cari açığın en önemli kaleminde ithalatı azaltacak adımlar atarken, dünyada oyunu değiştirecek gençler yetiştiriyoruz. Bence asıl müjde bu yeni özgüvenli nesli yetiştirmek... Kompleksleri bir yana bırakınca Türkiye'nin önü daha da açılacak.