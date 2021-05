ÖZLEM DOĞANER

Herkese nasip olmaz. İhracatçılar yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a Nisan'da yeni bir rekorla, %109'luk artışla "Hoşgeldiniz" dedi. Sadece Nisan değil, tüm yılların 2. en yüksek aylık ihracatı... İhracatın pandemi öncesi seviyelerin de üzerine çıktığını izliyoruz. Küresel ticaretin büyük yara aldığı bu dönemde pandemi sonrasına da dikkatli ve hızla hazırlanmak lazım.

"Bu ülkenin büyümesinin, gelişmesinin, kalkınmasının ve zenginleşmesinin anahtarının ihracat olduğunun farkındayız" diyen Ticaret Bakanı Muş'un konuşmasında bu yeni döneme yönelik kapsamlı bir ajanda ile yola çıkıldığının mesajlarını da aldık.

Yeni dönemde öncelikli gündem maddesi -hatta Muş'un "milli meselemiz olarak görüyoruz" dediği konu- yüksek dış ticaret açığı verilen ülkelerle ikili ticaretin daha adil ve dengeli şekilde gerçekleşmesini sağlamak... Ayrıca özellikle pandemi döneminde çok daha öne çıkan bir konunun da avantaja dönüştürüleceği görülüyor. Muş, "Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarına yakınlığımızı daha etkin kullanmak ve ülkemizin üretim ve tedarik konusundaki üstünlüğünü pekiştirmek istiyoruz. Dünya bugün sürdürülebilir, daha yeşil ve dijital bir üretim ekonomisine geçişin arifesindedir. Ülkemiz de bu dönüşümün dışında kalmamakta, değişime proaktif bir şekilde ayak uydurmaktadır. Etkin ve dinamik operasyonel gücümüzü, dijitalleşme konusunda dünya lideri olduğumuz gümrük süreçlerimiz ve gelişmiş lojistik altyapımızla harmanlayacağız" dedi.

Yalnızca turizmi değil, diğer hizmet sektörlerini de bacasız sanayi olarak değerlendirdiklerini söyledi. Uluslararası hastalardan öğrencilere, oyun sektöründen dizilere her alanda yeni adımların ortaya koyulacağını ve ilk etapta "mal ve hizmet ticaretinde sıfır açık" hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı.

Bir önemli mesaj ise Mısır ile ilgili... Muş, önümüzdeki dönemde Mısır ile gelişen diplomatik ilişkilere paralel olarak ticari ve ekonomik ilişkileri de güçlendirme arzusunda olduklarını söyledi.

İhracat demek yeni yatırım demek, istihdam demek, büyüme demek... Dilerim yeni dönemde yola yeni rekorlarla devam ederiz. Bu adaptasyon ve özgüven, pandeminin etkilerini her alanda silmemize yardımcı olacak.



HALKA ARZ RÜZGÂRI

Halka arz rüzgârı, yatırımcı sayısını uçuruyor. Yılın ilk 4 ayında 11 şirketin halka arzı, Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısını yaklaşık 700 bin kişi artırdı. Toplam yatırımcı sayısı 2.7 milyon kişiye dayandı. Bunun 684 bini yerli yatırımcılardan oluştu. Sadece nisan ayında 425 bine yakın yatırımcı geldi. Yerli bireysel yatırımcının portföy büyüklüğü ise 232.6 milyar lira oldu. Bu halka arzlardan 6.6 milyar lira kaynak sağlandı. Bu yıl halka açılan şirket sayısının 40'ı geçerek rekor seviyeye çıkması bekleniyor. Sırada kimler var? Bu hafta Kalekim halka arz için talep toplayacak. Penta Teknoloji'nin halka arzı onaylandı. ATP, Oyak Yatırım, İşbir Sentetik, Ünlü&Co, Suwen, Başkent Doğalgaz, Boğaziçi Beton ve Girişim Elektrik halka arz için sırada... Enerjiden teknolojiye, şeker fabrikasından tekstile kadar her sektörden şirketi halka arzlarda görmeye başladık. Bu sermaye piyasalarının derinleşmesi, şirketlerin finansman yöntemlerini çeşitlendirmesi açısından müthiş bir fırsat... Umuyorum finansal okuryazarlığın artması için de bir fırsata dönüşür. Yoksa bu rüzgâra kapılan bilinçsiz küçük yatırımcı, bir anda kendisini okyanusun ortasında dalgalarla boğuşurken bulabilir. Aman dikkat..!