ÖZLEM DOĞANER

Central Park'ta bir sabah yürüyüşünde kimi görseniz fotoğraf çektirmek istersiniz? İlgiyle izlediğiniz bir film yıldızı, fotoğraf çektirirseniz takipçi kazanacağınız bir fenomen ya da saygı duyduğunuz bir lider... Erdoğan, BM zirvesi için gittiği New York'ta Central Park'a gitti. ABD lideri olsa bu kadar ilgiyle karşılanır mıydı bilinmez. Burkina Faso'dan Libya'ya, Arnavutluk'tan Kanada'ya her milletten ilgi gördü. Birilerinin diktatör damgası vurmaya çalıştığı Erdoğan'ın karşılaştığı bu ilgi, aslında nasıl sevgi ve saygı duyulduğunun, barış için attığı adımların nasıl karşılık bulduğunun da bir işareti... Yani dış basında o kadar yapılan haber, algı operasyonları boşa çıktı.

Ukrayna- Rusya savaşı aslında kimin daha samimi olduğunu göstermiş oldu. Savaşı kaşımak yerine barış masasını kurmaya çalışan da, yoksul ülkelerin enerji ve gıdaya erişimine katkı sağlamaya çalışan da Türkiye oldu.

Erdoğan, ABD'ye Şangay İşbirliği Örgütü toplantısından gitti. Ki orada verilen fotoğraf, Doğu ile Batı arasında barış köprüsü konumunda başka bir ülke ve lider olmadığını gösteriyordu. Doğu ne istiyor? Erdoğan sayesinde Batı bunu öğrenecek. Enerji, gıda, ticaret köprüsü konumundan öte barış köprüsü olma hali Türkiye'nin çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasını sağlayacak gibi görünüyor. Önümüzdeki birkaç yılda diplomasinin gücünün ekonomiyi daha da güçlendireceğine şahit olacağız.



İKİ ANAHTAR...

500 bin konuta başvuru bir haftada 3.5 milyonu aştı, 4 milyona yaklaştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. 31 Ekim'e kadar ulaşılacak rakamı tahmin etmek kolay değil. Özellikle 18 yaş üstü gençlerin çok yoğun ilgi gösterdiği gözleniyor.

İlk Evim İlk İşyerim projesinde ilk kazma Ekim'de vurulacak. 13 bin konutun ihalesi yapıldı. Arsa ve iş yerlerine başvurular ise 10 Ekim- 7 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Projeler 2 yılda tamamlanacak. Gelecek yılın ilk çeyreğine kadar kuralar çekilecek. Taksit ödemeleri sözleşme imzalandığı zaman başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu için de yeni kampanyayı Ekim ayı sonuna doğru açıklayacaklarını söyledi. Bu iki proje fiyatların dengelenmesine, dolayısıyla ev sahipliği için umutların da artmasına neden oldu.

Şimdi bir de 29 Ekim'de yerli otomobil için start verilecek. 29 Ekim 2022'de TOGG'un Gemlik Fabrikası'nın resmi açılışı ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreni gerçekleştirilecek. Seneye de TOGG'u, yollarda görmeye başlayacağız. TOGG için de kampanyaların olması herkesin beklentisi...

Gençlerin en büyük hayali bir ev ve araba almak... Bir yandan sosyal konut projesi bir yandan yerli otomobil deyince, aklıma yıllar önce rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in seçim kampanyası geldi. İki anahtar vaadiyle seçim kazanmıştı Demirel... Maalesef seçim sonrası da kimse o iki anahtara ulaşamamıştı. Şimdi daha seçime gitmeden iki anahtara sahip olmak kolaylaştırılıyor. Üstelik geçmişteki gibi vaatte kalmıyor. 2023 daha büyük müjdelere gebe...