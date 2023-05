ÖZLEM DOĞANER

Türkiye'yi seçim heyecanı sardı. Demokrasi şöleni öncesi oldukça yoğun haftalar yaşadık. Bir anlamda AK Parti'nin son 21 yılda yaptıklarının, attığı adımların meyvelerini aldığı bir dönem.

Son haftalara bakın. Art arda devasa projeler açıklanıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Avrupa'nın en büyük güneş santrali, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması, brent petrolden daha kaliteli Gabar petrolünün bulunması, dünyanın en büyük nükleer santralinin hayata geçmesi, TOGG'un yollara çıkması, İMECE'nin uzaya fırlatılması, hızlı trenler, tüneller ve saymaya, izlemeye yetişemediğimiz pek çok proje… Erdoğan'ın işi gerçekten zor! Siz 21 yılda 100 yıllık projeyi hayata geçireceksiniz -ki bu saydıklarım 21 yıllık deği son 40 günlük açılışlar- Karşınızdaki muhalefet, hâlâ değişmeyen soğan söylemleriyle halka kalp işareti yapmaya uğraşacak. Maalesef Erdoğan karşısında defalarca yenilgi almasına rağmen değişimi başaramayan bir muhalefet var. Seçim sürecinde bir kez daha gördük ki, Türkiye'nin daha iyi bir muhalefeti hak ettiği kesin. Daha büyük bir ekonomi olmamız için bu şart. Bunu tamamen bir memleket meselesi olarak görüyorum. Şimdi yine yandaş yakıştırması yapanlar olabilir. Varsın öyle desinler. Siz de muhalefeti göklere çıkaranlara gazeteci dersiniz.

***

SİZİN DE İŞİNİZ ZOR BE KARDEŞİM



TL'ye saldırılar, açık ve gizli pekçok yaptırım o da yetmedi kredi derecelendirme kuruluşlarıyla not düşürerek sindirme çabaları. Yetmedi darbe girişimi, o da yetmedi şimdi de açıkça manşetlerle, ekonomi dergilerinin kapaklarıyla Türkiye'deki demokrasinin en önemli unsuru sandığa müdahale çabası… Bunca yıldır gördük ki siz karşı çıkıyorsanız mutlaka bu işte bir doğru vardır. Ve yine yanılıyorsunuz. Türk halkı kendisine yabancının müdahalesini sevmez. Kendi kararını kendisi verir. Hâlâ tanıyamadınız. Sizin de işiniz zor be kardeşim!

***

IMF İLE DEĞİL İFM İLE…



2013'te IMF ile borç ilişkimizi kestik ama birileri hâlâ gönül bağını kesmemiş görünüyor. Oysa o günden bugüne köprünün altından çok sular aktı. Türkiye artık başka bir ligde.

Türkiye'nin 100. yaşında yeni yüzyılına girerken en önemli vizyon projelerinden biri İstanbul Finans Merkezi'nde Turkuvaz Medya olarak ilk finans buluşmasını gerçekleştirdik. Zirvemizde finansın geleceğini, İstanbul'un doğal avantajlarını, yapılan hazırlıkları tek tek ele aldık.

Elbette İFM finans kuruluşlarının taşınmasıyla çok daha cazip bir hale gelecek. İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, 300'ün üzerinde finans kuruluşunun ilgi gösterdiğini, bunların bir çoğunun da yabancı olduğunu söyledi. Yabancılar için Türkiye, Dubai gibi bir finans şehrinden çok daha avantajlı görünüyor.

Neden mi? Çünkü Dubai'ye giden bir finans kuruluşu kendi ekibini de götürmek zorunda kalıyor oysa Türkiye'deki insan kaynağı özellikle bankacılık alanında yabancılar için İstanbul'u çok daha öne çıkarıyor. Pek çok finans kuruluşunun yöneticisi sadece bu nedenle bile İstanbul'un vazgeçilmez olacağını düşünüyor. Bugün uluslararası pek çok kuruluşta Türklerin üst düzey yönetici olarak yer alması Türkiye için en önemli lobilerden birisi olacak. Bazıları "Türkiye'den kaçıyorlar" algısı yapsa da Türk insanının uluslarası arenada karar verici noktalarda bulunabilmesi Türkiye için önümüzdeki dönemde çok büyük bir avantaj olacak.